Koncz Zsófia: A háborúnak brutális hatása van az európai versenyképességre

Elindult a házasság hete. Február első napjaiban már az emelkedett januári béreket kapják kézhez a családok; mintegy évi 1,3 millió forint maradhat több a családoknál. Erről beszélt Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár a Mokka stúdiójában.

Koncz Zsófia szerint nem csupán a családtámogatások, hanem a családról való gondolkodás is segíti a házasságkötések növekedését. Fotó: Gábor Zoltán / Bors

Koncz Zsófia: "Úgy beszélünk a családról, mint a nemzet alapvető legfontosabb egységéről"

2010-ben elindult egy növekedés a házasságkötések számában. Ezt nem csupán a családok és édesanyák támogatását célzó programok, de egy családcentrikus gondolkodás is segítette.

Én azt gondolom, hogy a házasság egy nagyon fontos szövetség egy férfi és egy nő között. 2010 után egy olyan kormányzás indult el, ami a családokra és a házasságra is értékként tekint. Több mint 35 ezer házasság volt 2010-ben, 2025-ben pedig ez 47 ezerre ugrott. Érdekes módon pont a Covid közepén 70 ezer lett a házasságkötések száma Magyarországon. Most is van egy bizakodásra okot adó tendencia, mert az utolsó négy hónapban ez ismét növekedésnek indult; 13 és fél százalékkal nőtt.

– fogalmazott Koncz Zsófia a Mokkában. Kiemelte, hogy a háború kitörése hatott a házasságkötésekre is, hiszen nemcsak az európai gazdaságra, hanem a családokra is nyomást gyakorolhat az, ha a szomszédunkban háború zajlik.

2010 körül a házasságban született gyermekek száma 52-59 százalék között mozgott. Ezt tudtuk növelni, 76 százalékra ugrott, 10-ből 8 gyermek házasságban születik. Nemcsak a támogatások, hanem a családbarát szellem miatt is lehetséges ez; úgy beszélünk a családról, mint a nemzet alapvető legfontosabb egységéről.

– fogalmazott az államtitkár. Mindeközben a nyugati, balliberális szemlélet folyamatosan támadja a családokat. A család mint érték nem jelenik meg. Koncz Zsófia szerint a ilyesfajta szemlélet a házasságkötések számában is megmutatkozik. Az elmúlt 15 évben tehát nagy eredmény, hogy a családokat meg tudták erősíteni.

A családpolitika komoly támogatást jelent a családok számára. Februárban több pénz érkezik a családoknak is.

Hihetetlen, ebben az évben több millió embernek emelkedett a bére. A minimálbér-emeléstől kezdve a pedagógus béremelésen át a családtámogatásokon keresztül is van egy plusz lehetőség a családoknak. A napokban mindenki megkapja a januári bérét. Egymillió családnál marad több pénz; egy gyermek esetén 20 ezer, két gyermek esetén 80 ezer, három gyermeke esetén 198 ezer forint, illetve minden további gyermek esetén 66 ezer forint többlet marad a családi kasszában. Tavaly a háromgyermekes édesanyák SZJA mentességét is bevezettük. Már most februárban éreztük azt, hogy több marad a családoknál.

– emelte ki Koncz Zsófia. Az európai versenyképességre brutális erővel ható háború mellett ez tehát egy érték.