Új sportcipője miatt kellett amputálni Ágnes lábát: "Próbálták megmenteni, de meg kellett hozni a döntést"

Kutyasétáltatás után teljesen megváltozott az 53 éves Fatul Ágnes élete. A Németországban élő, cukorbeteg nő lábát amputálni kellett egy ritka szövődmény miatt. Ágnes a felnőtt szakápoló hivatást választotta magának, hosszú évekig dolgozott benne, rengeteg embernek segített; de az amputáció miatt nem folytathatja tovább.

A cukorbeteg Ágnes lábát amputálni kellett / Fotó: beküldött

A cukorbeteg Ágnes sétálni indult a kutyájával, majd amputálták a lábát

Ágnes elmesélte a Borsnak, hogy miként változtatta meg egy új cipő és egy hosszabb kutyasétáltatás az életét.

Vettem egy új sportcipőt, de mivel cukorbeteg vagyok, nem tehetem meg azt, hogy felveszem és elindulok vele, ezért két hétig a lakásban használtam hosszabb, rövidebb ideig. Aztán lementünk sétálni a 70 kilós kutyámmal, órákat voltunk lent, gyönyörű idő volt. Este értem haza és már láttam, hogy diabétesz láb alakult ki nálam

– mondta Ágnes, aki egészségügyi dolgozóként rögtön felismerte magán a problémát. A cukorbetegek lába sérülékenyebb és egy új cipő észrevétlenül is bajt okozhat. Gyakori az érzészavar, ami miatt kevésbé lehet érezni a nyomást, dörzsölést, fájdalmat, valamint rosszabb a keringés, ami miatt lassabban gyógyul minden apró sérülés. A diabéteszes láb a cukorbetegség okozta lábproblémák gyűjtőneve, aminek a fő okai idegkárosodás, érszűkület, fertőzésre való hajlam. A legsúlyosabb következménye a szövetelhalás és így megnő amputáció veszélye.

Ágnes imádja a mentett kutyáit, belőlük merít erőt / Fotó: beküldött

A cukorbeteg nő csonthártyagyulladást kapott, de az autoimmun betegsége miatt nem reagált az antibiotikumos terápiára.

Egy héten belül háromszor voltam operálva. Próbálták megmenteni a lábamat, de meg kellett hozni azt a döntést, hogy térd alatt amputálják

- emlékezett vissza Ági, aki állatvédőként is tevékenykedik. A nehéz időkben a kutyái adnak erőt neki.

Ági mély depresszióba esett az amputálás követően, de szakembert keresett fel és sikerül kijönnie a gödörből. Művégtagot kapott és folyamatos rehabilitációkra van szüksége. Fel kell adnia a szeretett hivatását, a későbbiekben online munkát szeretne vállalni. Jelen helyzetben minden segítséget szívesen fogad, bármilyen kis felajánlásért hálás.