Néhány percen múlott: a mentők vezették le a szülést Hajdú-Biharban

Nem jutottak el a kórházig: egy decemberi estén felgyorsultak az események egy Hajdú-Bihar vármegyei családnál, így Hunor születésénél végül a mentők segítettek.
Egy téli, decemberi estén indultak meg a fájások egy Hajdú-Bihar vármegyei édesanyánál. A család eredetileg úgy számolt, hogy időben eljutnak a kórházba, ám a szülés a vártnál sokkal gyorsabban haladt előre, ezért segítséget kértek a mentőktől – számolt be róla közösségi oldalán az Országos Mentőszolgálat.
A segélyhívást fogadó mentésirányító azonnal riasztotta az esetkocsit, miközben végig vonalban maradt, és nyugodt, határozott útmutatással támogatta a szülőket a telefonon keresztül. A mentők rövid időn belül a helyszínre érkeztek, megvizsgálták az édesanyát, majd azonnal felkészültek a szülés biztonságos levezetésére. A mentőszemélyzet segítségével, valamint az édesapa jelenlétében az anya perceken belül világra hozta egészséges kisfiát, Hunort.
Az újszülöttet és az édesanyát a helyszíni ellátás után stabil állapotban szállították kórházba. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint mindketten jól vannak. Az Országos Mentőszolgálat jókívánságait fejezte ki az újszülöttnek, és gratulált a szülőknek, valamint a sikeres ellátásban részt vevő kollégáiknak.
