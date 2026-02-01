Néhány percen múlott: a mentők vezették le a szülést Hajdú-Biharban

Nem jutottak el a kórházig: egy decemberi estén felgyorsultak az események egy Hajdú-Bihar vármegyei családnál, így Hunor születésénél végül a mentők segítettek.

Mentők segítségével jött világra Hunor

Fotó: Gé

Mentők segítettek a szülésben

Egy téli, decemberi estén indultak meg a fájások egy Hajdú-Bihar vármegyei édesanyánál. A család eredetileg úgy számolt, hogy időben eljutnak a kórházba, ám a szülés a vártnál sokkal gyorsabban haladt előre, ezért segítséget kértek a mentőktől – számolt be róla közösségi oldalán az Országos Mentőszolgálat.

A segélyhívást fogadó mentésirányító azonnal riasztotta az esetkocsit, miközben végig vonalban maradt, és nyugodt, határozott útmutatással támogatta a szülőket a telefonon keresztül. A mentők rövid időn belül a helyszínre érkeztek, megvizsgálták az édesanyát, majd azonnal felkészültek a szülés biztonságos levezetésére. A mentőszemélyzet segítségével, valamint az édesapa jelenlétében az anya perceken belül világra hozta egészséges kisfiát, Hunort.