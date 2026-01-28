"Korábban már együtt kellett élnem a bizonytalansággal" - A terhességnek tudta be a halálos betegség tünetét az édesanya

Félresöpörte a terhessége alatt felbukkanó tünetet a kétgyermekes édesanya, mivel úgy vélte, teljességgel kizárt, hogy bármilyen komoly betegség állhat a háttérben. A 35 éves Alice Norris Newcastle-ből akkor kezdett véres székletet tapasztalni, amikor a második gyerekével, Oliviával volt várandós, azonban, mivel alig egy évvel korábban szülte meg a fiát, azt gondolta, az aranyér – amelynek a tünetei közé tartozik a vér a székletben -, gyakori probléma a terhesség alatt, ezért nem tulajdonított neki túl nagy jelentőséget. Amikor azonban világra jött a ma már 11 hónapos kislánya, Alice tudta, a baj nagyobb, mint azt addig gondolta.

Félrehessegette a tünetét az édesanya, ám hamarosan kiderült, hogy nagy a baj / Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

Ez az aggasztó tünet jelezte az édesanya betegségét

A fiatal nőnek addigra már a széklete állaga is megváltozott, valamint gyakrabban kellett felkeresnie a mosdót. Alice ekkor időpontot foglalt a háziorvosához. A székletben lévő vért kereső vizsgálatai negatívak lettek, és azt mondták neki, alacsony a bélrák kockázata, mivel nem szerepel a családi kórtörténetében, valamint addig nagyon aktív életmódot folytatott. Ezután a nőt aranyérrel kezelték, és csak 2025 júniusában esett át kolonoszkópián, a bélrák fő vizsgálatán, ahol egy vékony csövet és egy kamerát használnak a bél belsejének megvizsgálására. Ezt követően az édesanya élete egyik pillanatról a másikra a feje tetejére állt, miután az orvosok azt közölték vele, egy hatalmas daganatot találtak, ami szerintük rákos lehet.

Bár a daganat a végbélnyílásában keletkezett, az orvosok aggódtak, hogy a rák továbbterjedt, miután egy vizsgálat foltokat mutatott ki a nő tüdején, abban az esetben pedig a kétgyermekes anya már a betegség legelőrehaladottabb stádiumában járhatott. Alice-t ezután beutalták az úgynevezett PET-vizsgálatra – amelynél kis mennyiségű radioaktív anyagot használnak a test belsejének vizsgálatára –, hogy megerősítsék az orvosok gyanúját, ám ez szerencsére tiszta eredményt hozott, így a figyelem ezután kizárólag a béldaganatra irányult.

Rögtön ezután a nő megkezdte a kemoterápiás kezelést, aminek következtében abba kellett hagynia a szoptatást, a vérvizsgálatok és konzultációk miatt pedig a férjének, Ollynak gyakorlatilag egyedül kellett gondoskodnia a kisfiukról és a kislányukról, aki ekkor még csak négy hónapos volt.

Alapvetően optimista ember vagyok, de mindez alaposan próbára tett, és még én is meglepődtem azon, mennyire ki voltam akadva. Folyamatosan rosszul éreztem magam. Kihullott az összes hajam, nem tudtam aludni

- emlékezett vissza a kétgyermekes édesanya, akinek az állapotát jelenleg is figyelemmel kísérik az orvosok: a rák stádiumát a PET-vizsgálatok után orvosilag bizonytalannak ítélték meg, és majd csak a napokban derül ki, sikeres volt-e a kezelés. Alice, elmondása szerint, a reményt most a tavasszal esedékes műtét jelenti.

A rák azonban kiszámíthatatlan. Senki sem tudja megmondani, mi fog történni, amíg nem látjuk a felvételeket

- tette hozzá Alice, aki szerint a betegség legnehezebb részét a bizonytalanság jelenti, és amivel nyolc évvel ezelőtt már meg kellett küzdenie, amikor az édesanyja vérrákban elhunyt.

Korábban már együtt kellett élnem a bizonytalansággal, és most újra meg kellett tanulnom együtt élni vele. Nagyon nehéz, aggasztó és lehangoló, és csak annyit tehetek, hogy minden napot úgy fogadok el, ahogy az jön

- tette hozzá az édesanya, hozzátéve, reméli, hogy a története megosztásával segíthet felhívni a figyelmet a bélrákra és annak tüneteire, valamint ledönteni az ezeket övező tabukat – írja a Daily Mail.