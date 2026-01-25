"Az új párom állandóan szexi fotókat és buja üzeneteket követel: már nem bírom a lépést"

Online, névtelenül kért tanácsot egy teljesen elkeseredett szerelmes nő, aki egyszerűen nem bírja tartani a lépést párja kérésével. Új barátja ugyanis folyton szexi fotókat és buja üzenetek követel tőle. Ez pedig már olyan szintre emelkedett, hogy szinte zaklatja őket értük. Kiemelte, számára ez a munkája mellett nem fér bele. Ha ugyanis folyton neki kell megfelelnie, pörgős munkahelyén nem tud felelősségteljesen dolgozni.

Új barátja állandóan szexi fotókat és buja üzeneteket követel tőle. Fotó: Svittlana / Shutterstock

Azt akarja hallani, mit tennék vele. Cserébe ő is részletesen ecseteli, mit tervez velem tenni… Ez a nyomás kimerítő számomra, mert felelősségteljes, pörgős munkám van. Az emberek számítanak rám, hogy szorgalmas és összeszedett legyek. A minap ismét egy fotót kért a meztelen melleimről, erre küldtem neki egy képet két kék cinegéről, akik az irodám előtt egy ágon ültek. Nem értette a viccet. Kényelmetlenül érzem magam. Gyakran érzem magam butának és kiszolgáltatottnak. Nem akarom, hogy prűdnek tartson, de nem tudom komolyan venni a követeléseit, főleg amikor az ő intim képei szinte megállás nélkül érkeznek

- adta ki magából minden bánatát a nő, akinek történetét olvasva a DailyStar tanácsadója közölte: ez így nem jó.

Szexi fotók, de hova is kerülnek azok?

Maradj hű önmagadhoz, és tarts ki az elveid mellett. Jelenleg úgy teszel, mintha érdekelne a barátod fétise, pedig ez sem egészséges, sem hosszú távon nem működőképes. Tisztában van vele, hogy kellemetlenül érzed magad, mégis tovább követeli, hogy engedelmeskedj? Illetve a lényeg: aggódom amiatt, hová kerülnek ezek a képek, és mi történhet velük a jövőben

- hívták fel a figyelmét.