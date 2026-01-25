Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
"Az új párom állandóan szexi fotókat és buja üzeneteket követel: már nem bírom a lépést"

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 25. 13:30
Úgy érzi, már nem tud lépést tartani vele, ami a munkája rovására megy.
Online, névtelenül kért tanácsot egy teljesen elkeseredett szerelmes nő, aki egyszerűen nem bírja tartani a lépést párja kérésével. Új barátja ugyanis folyton szexi fotókat és buja üzenetek követel tőle. Ez pedig már olyan szintre emelkedett, hogy szinte zaklatja őket értük. Kiemelte, számára ez a munkája mellett nem fér bele. Ha ugyanis folyton neki kell megfelelnie, pörgős munkahelyén nem tud felelősségteljesen dolgozni.

Új barátja állandóan szexi fotókat és buja üzeneteket követel tőle.
Új barátja állandóan szexi fotókat és buja üzeneteket követel tőle. Fotó: Svittlana /  Shutterstock 

Azt akarja hallani, mit tennék vele. Cserébe ő is részletesen ecseteli, mit tervez velem tenni… Ez a nyomás kimerítő számomra, mert felelősségteljes, pörgős munkám van. Az emberek számítanak rám, hogy szorgalmas és összeszedett legyek. A minap ismét egy fotót kért a meztelen melleimről, erre küldtem neki egy képet két kék cinegéről, akik az irodám előtt egy ágon ültek. Nem értette a viccet. Kényelmetlenül érzem magam. Gyakran érzem magam butának és kiszolgáltatottnak. Nem akarom, hogy prűdnek tartson, de nem tudom komolyan venni a követeléseit, főleg amikor az ő intim képei szinte megállás nélkül érkeznek 

- adta ki magából minden bánatát a nő, akinek történetét olvasva a DailyStar tanácsadója közölte: ez így nem jó.

 

Szexi fotók, de hova is kerülnek azok?

Maradj hű önmagadhoz, és tarts ki az elveid mellett. Jelenleg úgy teszel, mintha érdekelne a barátod fétise, pedig ez sem egészséges, sem hosszú távon nem működőképes. Tisztában van vele, hogy kellemetlenül érzed magad, mégis tovább követeli, hogy engedelmeskedj? Illetve a lényeg: aggódom amiatt, hová kerülnek ezek a képek, és mi történhet velük a jövőben

 - hívták fel a figyelmét.

 

 

