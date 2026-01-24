Őrületes! Felhúzta miniszoknyáját Berki Mazsi

Berki Mazsi, avagy a névváltoztatás óta Katona Renáta Mazsi életében fontos szerepet tölt be a sport. Mazsi még Instagram-oldalán tette a nagy bejelentést, miszerint megvásárolt egy prémium sportruházat-márkát. Ez volt a fő oka annak, hogy visszavette leánykori nevét.

Katona Renáta Mazsi szexibb, mint valaha

Katona Renáta Mazsi tündököl - bomba formáját mutatta meg új videójában

Mazsi közösségi média oldala ezáltal egyre több edzős videót tartalmaz, amiben olykor kevesebb ruhadarabban mutatja meg magát. Most, új videójában egy szűk fazonú teniszruhához hasonló, fekete szettben pózol, ami rendkívül jól áll neki.

A ruhát még fel is húzza egy-egy pillanatra, amin látható, hogy a szett részeként a szoknya alatt nadrág van, ami megkímél az esetleges villantásoktól.

A rajongók odáig vannak érte: