Őrületes! Felhúzta miniszoknyáját Berki Mazsi

Berki Mazsi
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 24. 13:30
szexi miniruhaKatona Renátaszexi
Egyre szexibb videós tartalmak. Berki Mazsi elkápráztatja rajongóit.

Berki Mazsi, avagy a névváltoztatás óta Katona Renáta Mazsi életében fontos szerepet tölt be a sport. Mazsi még Instagram-oldalán tette a nagy bejelentést, miszerint megvásárolt egy prémium sportruházat-márkát. Ez volt a fő oka annak, hogy visszavette leánykori nevét.

Berki Mazsi szexibb, mint valaha
Katona Renáta Mazsi szexibb, mint valaha

Katona Renáta Mazsi tündököl - bomba formáját mutatta meg új videójában

Mazsi közösségi média oldala ezáltal egyre több edzős videót tartalmaz, amiben olykor kevesebb ruhadarabban mutatja meg magát. Most, új videójában egy szűk fazonú teniszruhához hasonló, fekete szettben pózol, ami rendkívül jól áll neki.

A ruhát még fel is húzza egy-egy pillanatra, amin látható, hogy a szett részeként a szoknya alatt nadrág van, ami megkímél az esetleges villantásoktól.

A rajongók odáig vannak érte:

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

