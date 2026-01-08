Brutális kutyatámadás: Saját kutyája támadta meg az édesanyát, amputálni kellett a lábát

Brutális kutyatámadás miatt amputálni kellett egy édesanya bal lábát miután saját kutyája megtámadta, a karja is eltört a harapás után. Az édesanya maga döntött az amputáció mellett.

Brutális kutyatámadás áldozata lett az édesanya

Fotó: GoFundMe/Please help support Amanda during this difficult time

Brutális kutyatámadás: szét akarta választani a kutyákat

A 42 éves Amanda Mears két kutyája között alakult ki heves küzdelem, amelyet félbe akart szakítani. A Dennis névre hallgató amerikai pitbull és amerikai staffordshire terrier keverék kutya, ráharapott a bal lábára, melyet nem akart elengedni.

Amanda négy kutyával osztotta meg az otthonát Tenessee-ben, mindegyiküket elhagyták korábbi gazdái. Mint mondja, korábban mindegyik kutyája jól megvolt egymással. Azon az ominózus napon Dennis – az amerikai pitbull és amerikai staffordshire terrier keverék kutyája – és az amerikai bully Ralphie, – akit Amanda körülbelül néhány hónapja gondozott ugyanahhoz az etetőhöz igyekeztek. Dennis elkezdte támadni Ralphie-t, ezért Amanda szétválasztotta a két állatot, hogy elkerülje a további konfrontációkat. Ekkor történt meg a baj. Amanda így emlékszik a sokkoló helyzetre:

Amikor a másik kutyámra, Ralphie-ra támadt, közéjük álltam, ekkor Dennis beleharapott a lábamba, és nem engedte el. Kicsit megijedtem, de már korábban is választottam szét kutyákat verekedés közben, így az adrenalin miatt nem éreztem fájdalmat. Végül a jobb lábammal és a karjaimmal körbefogtam, hogy levegyem magamról. Megharapta a bal kezemet is, és eltörte a jobb karom csontját, de azt hiszem, akkor még nem is vettem észre.

Amanda ekkor felszeretett volna állni, de képtelen volt, mivel a bal lába gyakorlatilag lógott. A kórházban kiderült, hogy a lábát meglehetne menteni, ehhez azonban legalább 12 műtétre lenne szükség a következő két évben, és állandó fájdalmakkal kellett volna szembenéznie. Amanda ezt nem vállalta, és az amputáció mellett döntött.

Dennis kutyájának sorsát is nehezen hozta meg.

Úgy döntöttem, hogy Dennis-t elaltatom, ami nehéz volt. Ő volt a legjobb barátom, kéthetes korától neveltük. Fájdalmas döntés volt.

- mondta a Mirrornak.