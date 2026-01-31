„Az orvosok nem hallgattak rám – majd hirtelen feldagadt az ajkam, és kiütések lepték el a testem”

Egy 23 éves fiatal nő története járja be most a brit sajtót, miután éveken át tartó szenvedés után végre kiderült, mi állt rejtélyes tünetei hátterében. Lily Thompstone szerint teste már jóval korábban jelezte, hogy baj van – ám az orvosok sokáig félvállról vették panaszait.
Lily elmondása szerint régóta emésztési problémákkal küzdött, gyakran lett rosszul étkezések után, ám az orvosok mindezt egyszerű irritábilis bél szindrómának (IBS) tudták be. A fiatal nő folyamatos diszkomfortérzettel élt, miközben egyre inkább úgy érezte, valami komolyabb dolog zajlik a szervezetében.
A fordulópont akkor következett be, amikor egy reggel arra ébredt, hogy az ajkai szinte felismerhetetlenül megduzzadtak. Azonnal a sürgősségire rohant, ahol allergiás reakcióra gyanakodtak, és szteroidokat kapott. A duzzanat két napon belül leapadt, de Lily szerint ez csak a kezdet volt.
Nem sokkal később vörös, fájdalmas kiütések jelentek meg a mellkasán, amelyek gyorsan terjedni kezdtek. Három különböző háziorvost is felkeresett, akik fényérzékenységet, majd pikkelysömört diagnosztizáltak nála. A kiütések azonban egyre súlyosbodtak: nyakától egészen a lábujjáig elborították a testét, több száz hámló folttal, amelyek a bőre 80-90 százalékát lefedték. Zuhanyzás közben csípő, égető fájdalmat érzett.
Lily végül saját megoldásokat keresett: UVB-lámpát bérelt, sófürdőket vett, és heteken belül a kiütések eltűntek. A megkönnyebbülés azonban nem volt teljes, a fiatal nő továbbra is biztos volt benne, hogy szervezete komoly segítségért kiált.
Hosszas küzdelem után, magánorvoshoz fordulva, 2024 júniusában megszületett a diagnózis: endometriózis. A műtét során az orvosok megállapították, hogy a betegség szinte az egész testét érintette. Azóta két operáción is átesett, a legutóbb 2025 decemberében, tudta meg a Mirror.
Lily úgy véli, a bőrreakciók voltak teste segélykiáltásai, miután évekig figyelmen kívül hagyták panaszait. Bár a betegség és a kiütések mentálisan is megviselték, gyakran szégyellte a külsejét és elzárkózott a külvilágtól, ma már más nőket bátorít: álljanak ki magukért, és ne hagyják, hogy panaszaikat elbagatellizálják.
„Ha nem történt volna mindez, talán sosem derült volna ki az endometriózisom”
– mondja.
„Hallgassatok a testetekre, és ne hagyjátok, hogy a stressz végül ellenetek forduljon.”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.