„Az orvosok nem hallgattak rám – majd hirtelen feldagadt az ajkam, és kiütések lepték el a testem”

Egy 23 éves fiatal nő története járja be most a brit sajtót, miután éveken át tartó szenvedés után végre kiderült, mi állt rejtélyes tünetei hátterében. Lily Thompstone szerint teste már jóval korábban jelezte, hogy baj van – ám az orvosok sokáig félvállról vették panaszait.

Többször is rossz diagnózist kapott a nő

Fotó: Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

A fiatal nőben súlyos betegség lappangott

Lily elmondása szerint régóta emésztési problémákkal küzdött, gyakran lett rosszul étkezések után, ám az orvosok mindezt egyszerű irritábilis bél szindrómának (IBS) tudták be. A fiatal nő folyamatos diszkomfortérzettel élt, miközben egyre inkább úgy érezte, valami komolyabb dolog zajlik a szervezetében.

A fordulópont akkor következett be, amikor egy reggel arra ébredt, hogy az ajkai szinte felismerhetetlenül megduzzadtak. Azonnal a sürgősségire rohant, ahol allergiás reakcióra gyanakodtak, és szteroidokat kapott. A duzzanat két napon belül leapadt, de Lily szerint ez csak a kezdet volt.

Nem sokkal később vörös, fájdalmas kiütések jelentek meg a mellkasán, amelyek gyorsan terjedni kezdtek. Három különböző háziorvost is felkeresett, akik fényérzékenységet, majd pikkelysömört diagnosztizáltak nála. A kiütések azonban egyre súlyosbodtak: nyakától egészen a lábujjáig elborították a testét, több száz hámló folttal, amelyek a bőre 80-90 százalékát lefedték. Zuhanyzás közben csípő, égető fájdalmat érzett.

Lily végül saját megoldásokat keresett: UVB-lámpát bérelt, sófürdőket vett, és heteken belül a kiütések eltűntek. A megkönnyebbülés azonban nem volt teljes, a fiatal nő továbbra is biztos volt benne, hogy szervezete komoly segítségért kiált.

Hosszas küzdelem után, magánorvoshoz fordulva, 2024 júniusában megszületett a diagnózis: endometriózis. A műtét során az orvosok megállapították, hogy a betegség szinte az egész testét érintette. Azóta két operáción is átesett, a legutóbb 2025 decemberében, tudta meg a Mirror.

Lily úgy véli, a bőrreakciók voltak teste segélykiáltásai, miután évekig figyelmen kívül hagyták panaszait. Bár a betegség és a kiütések mentálisan is megviselték, gyakran szégyellte a külsejét és elzárkózott a külvilágtól, ma már más nőket bátorít: álljanak ki magukért, és ne hagyják, hogy panaszaikat elbagatellizálják.

„Ha nem történt volna mindez, talán sosem derült volna ki az endometriózisom”

– mondja.

„Hallgassatok a testetekre, és ne hagyjátok, hogy a stressz végül ellenetek forduljon.”