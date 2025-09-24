20 alkalommal fordult orvoshoz a fiatal nő, majd hetekkel rákdiagnózisa után vesztette életét

Új szabályt vezettek be annak érdekében, hogy megelőzzék a korai haláleseteket, miután egy 27 éves nő rákban elhunyt, annak ellenére, hogy 20 alakalommal fordult orvoshoz.

20 alkalommal fordult orvoshoz a fiatal nő, végül májrák követelte az életét. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Az Egyesült Királyságban a háziorvosokat arra utasítják, hogy alkalmazzanak egy "három figyelmeztetés után újragondolás" megközelítést azoknál a betegeknék, akiket már háromszor láttak. Egy fiatal nő tragikus halálát követően létrejött a Jess-szabály, amely révén a kormány szerint több beteget diagnosztizálnak majd korai stádiumban súlyos betegségekkel.

Az új előírás szerint, ha nincs diagnózis, vagy nem tapasztalható javulás, az orvosoknak most mérlegelniük kell egy másodvéleményt, vizsgálatok elrendelését vagy szakorvoshoz irányítást.

Egy fiatal nő rákdiagnózisát követő tragikus halála hozta el a változást

A rendeletet a 27 éves Jessica Bradyről nevezték el, aki Stevenageből származott, és 2020-ban halt meg májrákban, miután hat hónap alatt 20 alkalommal kereste fel a háziorvosi rendelőt.

A fiatal nő antibiotikumokat és szteroidokat kapott tüneteire, köztük hasi fájdalomra, köhögésre, hányásra és fogyásra, és azt mondták neki, hogy kora miatt nem lehet komolyabb problémáról szó. A Covid-járvány miatt kizárólag virtuálisan látták el, ami szintén nehezítette a helyzetet.

Jess mindössze három rövid hétig élt azután, hogy végső stádiumú rákdiagnózist kapott. A sokk és a pusztító hír ellenére rendíthetetlen bátorságot, pozitivitást, méltóságot és szeretetet mutatott.

- nyilatkozta Jess édesanyja, Andrea Brady, aki a szabályért kampányolt.

Wes Streeting egészségügyi és szociális ellátásért felelős miniszter szerint Jessica halála megelőzhető és felesleges tragédia volt.

A szabályt a Royal College of GPs (RCGP) és az NHS England közreműködésével vezették be. Az RCGP oktatási eszköztárat is létrehozott a háziorvosok számára a rák korai diagnózisának támogatására fiatal felnőtteknél.

Egyetlen háziorvos sem akarja figyelmen kívül hagyni a súlyos betegség, például a rák jeleit. A megfelelő időben történő diagnózis gyakran jobb eredményt jelent a betegek számára, de sok dolog, köztük számos rákbetegség, nehezen azonosítható az alapellátásban, mivel a tünetek gyakran hasonlítanak más, kevésbé súlyos és gyakoribb betegségekéhez. Az alternatív diagnózisok gyakran valószínűbbek, különösen olyan kockázati tényezők figyelembevételével, mint az életkor. Abban bízunk, hogy a Jess-szabály hivatalossá tétele emlékezteti majd az orvosokat arra, hogy ezt mindig tartsák szem előtt.

- mondta Kamila Hawthorne professzor, az RCGP elnöke.