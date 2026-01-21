"22 ezret költöttem egy év alatt kajára - minden szükségest megtalálok a kukákban"

Sofie Juel Andersen vendégei nehezen tudnak úgy távozni, hogy ne kelljen hazavinniük egy zacskó chipset vagy valami más finomságot. És amikor bulizni megy, sokkal több italt visz magával, mint amennyit megiszik.

Sofie kukákból eszik

Ez azért van, mert a kis lakása dugig van étellel, amiért egy fillért sem fizetett. 2021 óta nagyrészt a szupermarketek által kidobott élelmiszerekből él. 2024-ben mindent feljegyezett, amit elköltött. Körülbelül 50 fontot (22 ezer forint) költött élelmiszerre. 2025-ben olyan keveset költött, hogy még csak megszámolni sem volt értelme.

„Azt hiszem, egyáltalán nem költöttem pénzt semmire egészen néhány hónappal ezelőttig, amikor olajra és sóra volt szükségem” – magyarázza a 31 éves étteremvezető. Kicsit több mint négy évvel ezelőtt kezdődött a szenvedélye, amikor Ausztráliában élt, és kíváncsiságból elkezdett kukákban kutatni a helyi bolt előtt.

„A nővérem küldött egy fotót arról, miket talált Dániában, és azon gondolkodtam, hogy vajon én is megtehetném-e ugyanezt Ausztráliában. Megkértem egy barátomat, hogy jöjjön el velem, és nézzünk bele egy kukába, és beleegyezett” – mondja. „Amit találtunk, az őrület volt. Olyan érzés volt, mint egy kincsvadászat. Jól lakattam magam, a barátaimat, sőt, az egész lakóházamat. Az emberek jöttek és összeszedték, amit találtam.”

Sofie eleinte csak a friss gyümölcsöket és zöldségeket gyűjtötte, de ahogy a kukázási kedve fokozódott, mindent megtalált, amit csak akart, bár a minőségmegőrzési idő már lejárt. „Valahányszor odamegyek, mindig lenyűgöz, amit találok. Tegnap is találtam tizenöt doboz sört. Az egyik doboz eltört, ezért kidobták az egész rekeszt” – mondta Sofie, aki most már a dániai Aarhusban él.

Több ételt visz haza, mint amennyit meg bír enni, ezért sokszor ajándékoz ételt. A hűtője, a fagyasztója és a szekrényei tele vannak, és kreatívnak kell lennie, hogy hová rejtse el a kincset, a felesleget az ajtókra és az ágy alá dugva. Tavaly egy dán Smukfest fesztiválon Sofie önkéntesként takarított, és körülbelül 200 doboz alkohollal távozott.