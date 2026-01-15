Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-2°C Székesfehérvár

Loránd, Lóránt névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Gyászba borultak a szívek - Elhunyt a Gyűrűk Ura sztárja

A Gyűrűk Ura-trilógia
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 15. 11:47
gyászsztár
A sztár halálhírét barátnője jelentette be.

A Gyűrűk Ura trilógia sztárja 89 éves korában hunyt el. Marian Diamond a brit színház- és televíziós világ ismert alakja, aki az 1981-es rádiós feldolgozásban Galadriel karakterének kölcsönözte hangját A Gyűrűk Ura univerzumában. 

A Gyűrűk Ura Gadriel karakterét alakította
A Gyűrűk Ura rajongói is gyászolnak
Fotó: zignal_88 /  Shutterstock 

A Gyűrűk Ura sztárja 89 évesen hunyt el

A brit színésznő, Marian Diamond 89 éves korában elhunyt, barátja és kollégája, Miriam Margolyes pedig megható búcsúüzenetben erősítette meg a szívszorító hírt a közösségi médiában. Miriam elárulta, hogy Marian január 5-én, hétfőn hunyt el a londoni University College Hospital kórházban. Úgy fogalmazott, „egyedülálló szellem távozott közülünk hirtelen. Marian angyal volt a szakmánkban – végtelenül nagylelkű, figyelmes, mások sikerének őszintén örülő ember.”

Marian kiemelkedő színészi karriert tudhatott magáénak, számos televíziós műsorban szerepelt, többek között a Brookside, a Jackanory, a Doctors sorozatban is feltűnt. Emellett 1981-ben J. R. Tolkien A Gyűrűk Ura című regényének rádiós adaptációjában életre keltette Galadriel, az „Erdő Úrnője” éteri karakterét. 

Miriam továbbá így írt róla: 

Sajnos, a múlt hétfőn 89 éves korában a londoni UCH-ban elhunyt kedves barátnőm, Marian Diamond hirtelen halála jár a fejemben. Először Edinburgh-ban találkoztunk, azt hiszem, 1968-ban a Traverse Theatre-ben, és attól kezdve szerettem őt. Miután 1965-ben csatlakoztam a BBC Drama Rep. Company-hoz, együtt dolgoztunk a rádiónál.

- írja a Mirror.  

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu