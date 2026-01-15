Gyászba borultak a szívek - Elhunyt a Gyűrűk Ura sztárja

A Gyűrűk Ura trilógia sztárja 89 éves korában hunyt el. Marian Diamond a brit színház- és televíziós világ ismert alakja, aki az 1981-es rádiós feldolgozásban Galadriel karakterének kölcsönözte hangját A Gyűrűk Ura univerzumában.

A Gyűrűk Ura rajongói is gyászolnak

Fotó: zignal_88 / Shutterstock

A Gyűrűk Ura sztárja 89 évesen hunyt el

A brit színésznő, Marian Diamond 89 éves korában elhunyt, barátja és kollégája, Miriam Margolyes pedig megható búcsúüzenetben erősítette meg a szívszorító hírt a közösségi médiában. Miriam elárulta, hogy Marian január 5-én, hétfőn hunyt el a londoni University College Hospital kórházban. Úgy fogalmazott, „egyedülálló szellem távozott közülünk hirtelen. Marian angyal volt a szakmánkban – végtelenül nagylelkű, figyelmes, mások sikerének őszintén örülő ember.”

Marian kiemelkedő színészi karriert tudhatott magáénak, számos televíziós műsorban szerepelt, többek között a Brookside, a Jackanory, a Doctors sorozatban is feltűnt. Emellett 1981-ben J. R. Tolkien A Gyűrűk Ura című regényének rádiós adaptációjában életre keltette Galadriel, az „Erdő Úrnője” éteri karakterét.

Brookside star Marian Diamond dies, aged 89, as Miriam Margolyes shares touching tributehttps://t.co/QtwDb7k5mr pic.twitter.com/BJAmyVJfJb — Radio Times (@RadioTimes) January 14, 2026

Miriam továbbá így írt róla:

Sajnos, a múlt hétfőn 89 éves korában a londoni UCH-ban elhunyt kedves barátnőm, Marian Diamond hirtelen halála jár a fejemben. Először Edinburgh-ban találkoztunk, azt hiszem, 1968-ban a Traverse Theatre-ben, és attól kezdve szerettem őt. Miután 1965-ben csatlakoztam a BBC Drama Rep. Company-hoz, együtt dolgoztunk a rádiónál.

- írja a Mirror.