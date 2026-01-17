„Az 5 éves lányom könyörgött, hogy ne nyissam ki a titkos dobozt – amit benne találtam, sokkolt”

Egy édesanya ártatlan kíváncsisággal indult neki annak a doboznak, amelybe öt éves lánya kifejezetten megtiltotta, hogy belenézzen. A nő azonban nem sejtette, hogy a „titkos kincsesláda” tartalma végül egyszerre lesz megmosolyogtató és riasztó.

A doboz tartalma egészen elképesztő volt.

Az anya nem hitte el, mit tartott kislánya a dobozban

A háromgyermekes anyuka egy TikTok-videóban mesélte el a történetet, amely pillanatok alatt nagy visszhangot váltott ki. Elmondása szerint azért döntött úgy, hogy mégis kinyitja a dobozt, mert nem akarta, hogy lánya esetleg veszélyes tárgyakat rejtegessen.

A dobozt a kislány így jellemezte:

Anya, ne nyisd ki, ez egy kincsesláda, és titkok vannak benne.

A doboz tetején eleinte teljesen ártalmatlan tárgyak lapultak: egy menóra, amely különösen meglepte az anyát, mivel a család katolikus, nem zsidó vallású, valamint egy szilveszteri bulikürt is előkerült. Ezek után azonban hamar kiderült, miért akarta a kislány titokban tartani a gyűjteményét.

A dobozban ott volt a testvére egyik játéka, egy Labubu baba is, amelyet szemmel láthatóan „kölcsönvett” magának. Az anya megjegyezte: az ötéves lánya saját Labubu babáját állandóan magánál hordja, ezért a testvére játékát is elrejtette. Előkerült egy másik, megosztásra szánt játék is, amely miatt a testvérek rendszeresen összevesznek.

A doboz mélyén azonban már aggasztóbb dolgok is lapultak. Egy kis kerámiaedényből, amelyet a kislány korábban az anyja ágya mellett tartott, egy öngyújtó került elő. Az anya elmondta, hogy az öngyújtó az elhunyt édesanyjáé volt, aki dohányzás miatt vesztette életét. A sokk itt még nem ért véget: az edény alján az anya elveszettnek hitt jegygyűrűit is megtalálta – írja a Mirror.

A videó komoly vitát indított el a kommentelők körében. Egyesek szerint az anya megsértette gyermeke bizalmát azzal, hogy belenézett a dobozba, míg mások úgy vélték, a gyújtó jelenléte épp bizonyítja, miért nem lehet egy kisgyereknek „titkos kincsesládája”.