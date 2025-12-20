Tolvai Reni is az új divatlázban ég: Óriási masnik hódítják meg a sztárok karácsonyát

A Labubuk után most egy sokkal látványosabb, elegánsabb trend robbant be a köztudatba: az extra méretű masnik. A karácsonyfák és a sztárok idén nemcsak csillognak, hanem konkrétan „masniban úsznak”. Miss Mood, Tolvai Reni, Iszak Eszti, Varga Rebeka, Vareha Petra és Yamina is egy emberként állt bele a túlzásba vitt ünnepi dekorba. Ez a trend bizony nem a visszafogottságról szól – minél nagyobb, annál jobb. Van, aki klasszikus piros masnikkal dolgozik, más a nude, púderes árnyalatokra esküszik, de az biztos, hogy idén a masni lett az ünnep koronázatlan királynője.

Tolvai Reni csak egy a masniban úszó celeblányok közt: Varga Rebeka is beállt a sorba (Fotó: Varga Rebeka/Instagram)

Tolvai Reni is masniban hódít

Ha van valaki, aki egyáltalán nem fél a túlzásoktól, az kétségtelenül Tolvai Reni. Bár karácsonyfája egyelőre még nem úszik a masnikban, ő maga annál inkább magára öltötte az ünnepi trendet: hatalmas, selymes masnik és tökéletes színösszhang uralja a megjelenését. Reni nem aprózta el, haja mindkét oldalára felkerült egy-egy vörös masnicsoda, amely azonnal odavonzza a tekintetet. A rajongók természetesen odavoltak a látványért, a kommentekben egymást túllicitálva kérdezgették, honnan szerezte be a különleges kiegészítőt. És ha mindez még nem lenne elég, az énekesnő ruhája is kifejezetten ünnepire sikerült, mintha egy élő karácsonyi ajándék lépett volna le a fotóról.

Tolvai Reni igazi karácsonyi hangulatot teremtett (Fotó: Tolvai Reni/Instagram)

Romantikus masnicsoda és különleges koncepció

Miss Mood idén két teljesen eltérő, mégis egyformán látványos karácsonyfával lepte meg követőit. Az egyik egy különleges kék árnyalatokban pompázó, extrán feldíszített fa, ahol szinte minden centimétert dekoráció borít. A másik fa ezzel szemben a klasszikus piros–arany vonalat képviseli, de korántsem a visszafogott módon. Itt a masnik, a rózsák és a különleges kiegészítők egyaránt dominálnak, igazi ünnepi luxushangulatot teremtve. Miss Mood bátran játszik a stílusokkal, és nem fél egyszerre modern és hagyományos karácsonyi világot teremteni. A rajongók nem tudnak választani a két fa között, a kommentekben sorra érkeznek a dicséretek és a „melyik a szebb?” kérdések.

Miss Mood Rico párja különleges módon készül a karácsonyra (Fotó: Miss Mood/ TikTok)

Iszak Eszti a letisztult luxus híve

Iszak Eszti sem maradt ki az év legnagyobb ünnepi trendjéből, ő is felült a masnihullámra. Ünnepi fotóján a masnik minden méretben és formában feltűnnek, mégis tökéletesen illeszkednek az összképbe. Eszti visszafogott, elegáns stílusa izgalmas kontrasztot alkot a hatalmas, feltűnő masnikkal, ettől lesz igazán ütős a látvány. A karácsonyfán és a kandallón is sorakoznak a piros masnicsodák, mintha egy ünnepi magazin címlapja elevenedne meg. A rajongók azonnal kiszúrták a részleteket, és záporoztak a dicsérő kommentek. Sokak szerint Eszti bebizonyította, hogy a masniláz a letisztult stílushoz is tökéletesen passzol.