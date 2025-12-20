Tolvai Reni is az új divatlázban ég: Óriási masnik hódítják meg a sztárok karácsonyát

A Labubuk után most egy sokkal látványosabb, elegánsabb trend robbant be a köztudatba: az extra méretű masnik. A karácsonyfák és a sztárok idén nemcsak csillognak, hanem konkrétan „masniban úsznak”. Miss Mood, Tolvai Reni, Iszak Eszti, Varga Rebeka, Vareha Petra és Yamina is egy emberként állt bele a túlzásba vitt ünnepi dekorba. Ez a trend bizony nem a visszafogottságról szól – minél nagyobb, annál jobb. Van, aki klasszikus piros masnikkal dolgozik, más a nude, púderes árnyalatokra esküszik, de az biztos, hogy idén a masni lett az ünnep koronázatlan királynője.
Ha van valaki, aki egyáltalán nem fél a túlzásoktól, az kétségtelenül Tolvai Reni. Bár karácsonyfája egyelőre még nem úszik a masnikban, ő maga annál inkább magára öltötte az ünnepi trendet: hatalmas, selymes masnik és tökéletes színösszhang uralja a megjelenését. Reni nem aprózta el, haja mindkét oldalára felkerült egy-egy vörös masnicsoda, amely azonnal odavonzza a tekintetet. A rajongók természetesen odavoltak a látványért, a kommentekben egymást túllicitálva kérdezgették, honnan szerezte be a különleges kiegészítőt. És ha mindez még nem lenne elég, az énekesnő ruhája is kifejezetten ünnepire sikerült, mintha egy élő karácsonyi ajándék lépett volna le a fotóról.
Miss Mood idén két teljesen eltérő, mégis egyformán látványos karácsonyfával lepte meg követőit. Az egyik egy különleges kék árnyalatokban pompázó, extrán feldíszített fa, ahol szinte minden centimétert dekoráció borít. A másik fa ezzel szemben a klasszikus piros–arany vonalat képviseli, de korántsem a visszafogott módon. Itt a masnik, a rózsák és a különleges kiegészítők egyaránt dominálnak, igazi ünnepi luxushangulatot teremtve. Miss Mood bátran játszik a stílusokkal, és nem fél egyszerre modern és hagyományos karácsonyi világot teremteni. A rajongók nem tudnak választani a két fa között, a kommentekben sorra érkeznek a dicséretek és a „melyik a szebb?” kérdések.
Iszak Eszti sem maradt ki az év legnagyobb ünnepi trendjéből, ő is felült a masnihullámra. Ünnepi fotóján a masnik minden méretben és formában feltűnnek, mégis tökéletesen illeszkednek az összképbe. Eszti visszafogott, elegáns stílusa izgalmas kontrasztot alkot a hatalmas, feltűnő masnikkal, ettől lesz igazán ütős a látvány. A karácsonyfán és a kandallón is sorakoznak a piros masnicsodák, mintha egy ünnepi magazin címlapja elevenedne meg. A rajongók azonnal kiszúrták a részleteket, és záporoztak a dicsérő kommentek. Sokak szerint Eszti bebizonyította, hogy a masniláz a letisztult stílushoz is tökéletesen passzol.
Varga Rebeka, Bódi Bence párja és Vareha Petra, Bódi Hunor barátnője sem maradt ki az ünnepi masnilázból, mindketten beszálltak a látványos „versenybe”. A két hölgy egyaránt a glamour vonalat erősíti: hatalmas, feltűnő masnik és ünnepi hangulat minden mennyiségben. A rajongók már most azon vitatkoznak, melyikük megoldása az ütősebb. Míg Petra inkább az öltözékében képviseli a masni trendet, addig Rebeka nem fogta vissza magát, és hatalmas piros masnikkal borította be a karácsonyfáját. Egy dolog azonban biztos: mindkét lány pontosan tudja, hogyan kell stílusosan és magabiztosan csatlakozni egy aktuális trendhez.
A Rádió 1 sztárja, Yamina sem maradhatott ki az ünnepi masnilázból, nála a modern és extravagáns elemek tökéletesen keverednek. Diszkógömb, fehér karácsonyfa és egy hatalmas piros masni adja meg az összképet, ami azonnal magára vonzza a tekintetet. Itt a masnik nem csupán díszek, hanem igazi statement darabok, amelyek uralják az egész teret. Egy biztos: ez a trend már messze nem csak az otthonokban hódít, pillanatok alatt beköltözött a stúdiók világába is. A Rádió 1 pedig Yaminával látványosan be is bizonyította, hogy az ünnepi dekor a munkahelyen is lehet stílusos és extrán trendi. A hallgatók sem mentek el szó nélkül a látvány mellett, a közösségi oldalakon sorra érkeztek a lelkes reakciók.
Összességében egyértelműen kijelenthető, hogy idén karácsonykor a masni lett az ünnepi dekorációk abszolút főszereplője. A magyar sztárvilág hölgytagjai egymást túllicitálva mutatják meg, hogyan lehet egy egyszerű karácsonyi hangulatot extrává és látványossá tenni. Legyen szó karácsonyfáról, öltözékről vagy akár egy rádióstúdióról, a hatalmas masnik mindenhol megjelennek.
Úgy tűnik, idén karácsonykor egy szabály van: masniból sosem elég. És ha hinni lehet a magyar sztároknak, jövőre még különlegesebb megoldások következnek.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.