Teljes a döbbenet Vas vármegyében, kutyatámadásban halt meg egy nő

Kutyatámadás történt vasárnap kora este Toronyban: egy 67 éves nőre támadt rá egy közép-ázsiai juhászkutya. A helyszínre több rendőrautó érkezett, az egyenruhások és a helyiek visszaszorították a kutyát, majd a hatósági állatorvos állatorvos ártalmatlanította az ebet. A nő nem élte túl a támadást.

A kutyatámadás áldozata belehalt sérüléseibe

A megtámadott nő súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett, a szombathelyi Markusovszky-kórházba szállították, de a vaol.hu információi szerint azóta belehalt a sérüléseibe. A portál azt írja, a kutya tulajdonosa a közelmúltban hunyt el, az eb gondozása pedig így a férfi édesanyjára hárult, akivel megtörtént a legrosszabb. A helyiek megdöbbentek és nem értik, miként történhetett ez a tragédia.