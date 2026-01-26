Angyalföldi gyilkosság: döbbenet, miért nem lehet ott a tárgyaláson a koronatanú

Égen-földön keresik annak a sokkoló angyalföldi gyilkosságnak az egyik fő tanúját, ami másfél éve történt a XIII. kerület nyugodt, társasházi környékén. Mint arról akkor beszámoltunk, 2024. július 9-én egy 9 éve tartó szomszédvita torkollott gyilkosságba: a felső szinten lakó Z. László már jó ideje haragban állt az elsőn élő nyugdíjas taxissal, Sz. Lászlóval. Míg az emeleti lakóra a hangosan bömbölő zene és a lépcsőházban szétpakolt holmik miatt orroltak meg, addig ő a cigifüst miatt dühöngött az alatta élő férfire. Azt azonban senki nem sejtette, hogy a banális vita véres gyilkossággal zárul majd.

Az angyalföldi gyilkosság másfél éve történt. Most az első számú tanút keresik Fotó: Bors

Szívszorító: ezért nem találják az angyalföldi gyilkosság első számú tanúját

A lakók közül többek szerint is agresszív, zavaros viselkedésű, hangosan zenélő Z. László aznap is magából kikelve rontott rá az elsőn lakó Lászlóra és párjára, Krisztinára. A vita alapja akkor is ugyan az volt, mint mindig: állítása szerint a bent dohányzó pár nyitva hagyta az ablakot és az ajtót, a cigifüst pedig felszállt hozzá. Bár először Krisztina még szétválasztotta a két acsarkodó férfit, mikor a nő segítségért rohant, a dühöngve tomboló Z. László visszatért. Mire az asszony lóhalálában visszafutott a lakáshoz, ott már sokkoló látvány fogadta: párja véres kést markolt, míg Z. László már véreben úszva kuporgott a földön, és csak annyit hörgött utolsó szavaival a taxisnak:

Na, most öltél meg!

Z. László azonnal meghalt, míg Sz. Lászlót letartóztatták, tárgyalását előző héten tartották meg. Ott több szomszéd is elmondta: Z. Lászlóval sokaknak gondja volt, furcsa dolgokat csinált, sokszor agresszív volt. Krisztina, az elkövető párja is ezt mondta a történtek után lapunknak: szerelme híres volt végtelen türelméről, ezért ő teljes mellszélességgel kiáll mellette:

Laci soha nem volt haragos vagy frusztrált. Még az utasoknál is tűrt, nyelt, hallgatott. Őszinte részvétem az áldozat családjának, de én végsőkig a párom mellett állok

– szögezte le akkor munkatársainknak. Hozzáfűzte akkor, látogatni sem tudja párját, hiszen ő az első számú koronatanú, pénz híján pedig anyagilag sem tudja támogatni. Mint mondta: nem maradt más számára, csak a férfi fotói:

Van egy képem róla a telefonomban, azt nézegetem. Máshogy nem láthatom. Ott van bent egyedül, azt sem tudja, mi az a börtön, tisztességes életet élt mindig is. Nem tudom, hogyan fogja ezt kibírni. Én megoldom a saját gondjaimat kint, de ő bent…És még lelkileg sem támogathatom

– sorolta akkor összetörten a Borsnak.