Angyalföldi gyilkosság: döbbenet, miért nem lehet ott a tárgyaláson a koronatanú

Égen-földön keresik annak a sokkoló angyalföldi gyilkosságnak az egyik fő tanúját, ami másfél éve történt a XIII. kerület nyugodt, társasházi környékén. Mint arról akkor beszámoltunk, 2024. július 9-én egy 9 éve tartó szomszédvita torkollott gyilkosságba: a felső szinten lakó Z. László már jó ideje haragban állt az elsőn élő nyugdíjas taxissal, Sz. Lászlóval. Míg az emeleti lakóra a hangosan bömbölő zene és a lépcsőházban szétpakolt holmik miatt orroltak meg, addig ő a cigifüst miatt dühöngött az alatta élő férfire. Azt azonban senki nem sejtette, hogy a banális vita véres gyilkossággal zárul majd.
A lakók közül többek szerint is agresszív, zavaros viselkedésű, hangosan zenélő Z. László aznap is magából kikelve rontott rá az elsőn lakó Lászlóra és párjára, Krisztinára. A vita alapja akkor is ugyan az volt, mint mindig: állítása szerint a bent dohányzó pár nyitva hagyta az ablakot és az ajtót, a cigifüst pedig felszállt hozzá. Bár először Krisztina még szétválasztotta a két acsarkodó férfit, mikor a nő segítségért rohant, a dühöngve tomboló Z. László visszatért. Mire az asszony lóhalálában visszafutott a lakáshoz, ott már sokkoló látvány fogadta: párja véres kést markolt, míg Z. László már véreben úszva kuporgott a földön, és csak annyit hörgött utolsó szavaival a taxisnak:
Na, most öltél meg!
Z. László azonnal meghalt, míg Sz. Lászlót letartóztatták, tárgyalását előző héten tartották meg. Ott több szomszéd is elmondta: Z. Lászlóval sokaknak gondja volt, furcsa dolgokat csinált, sokszor agresszív volt. Krisztina, az elkövető párja is ezt mondta a történtek után lapunknak: szerelme híres volt végtelen türelméről, ezért ő teljes mellszélességgel kiáll mellette:
Laci soha nem volt haragos vagy frusztrált. Még az utasoknál is tűrt, nyelt, hallgatott. Őszinte részvétem az áldozat családjának, de én végsőkig a párom mellett állok
– szögezte le akkor munkatársainknak. Hozzáfűzte akkor, látogatni sem tudja párját, hiszen ő az első számú koronatanú, pénz híján pedig anyagilag sem tudja támogatni. Mint mondta: nem maradt más számára, csak a férfi fotói:
Van egy képem róla a telefonomban, azt nézegetem. Máshogy nem láthatom. Ott van bent egyedül, azt sem tudja, mi az a börtön, tisztességes életet élt mindig is. Nem tudom, hogyan fogja ezt kibírni. Én megoldom a saját gondjaimat kint, de ő bent…És még lelkileg sem támogathatom
Most azonban, amikor létfontosságú lehetne a vallomása, mégsem jelent meg Sz. László tárgyalásán: a férfi kedden (január 20.) csupán az őt kéz- és lábbilincsben kísérő őrök társaságában jelent meg. Hamarosan azonban kiderült, hogy Krisztina távolmaradásának szívszaggató okai vannak. Úgy tudni ugyanis, hogy a gyilkosság után az asszony nemcsak szerelmét vesztette el, hanem mindenét:
a történtek után anyagilag összeroppant, hajléktalanként éli életét, az idézéseket ezért nem tudják hová kiküldeni:
- Jelenleg nem tudjuk, hol tartózkodik – magyarázta a lehajtott fejjel ücsörgő férfinek és a hallgatóságnak a legutóbbi tárgyaláson a bírónő. Úgy tudjuk, hogy a nőt már egyszer korábban igyekezték előkeríteni, de ahogyan a mostani, úgy az első próbálkozás sem járt sikerrel. Információink szerint még egyszer megpróbálják megkeresni Krisztinát, abba az esetben viszont, ha nem találják meg, Lászlót vélhetően az ő fontos vallomása nélkül ítélik majd el.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.