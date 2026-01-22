Már csak napjai vannak hátra: teniszlabda méretű agydaganatot találtak a 41 éves apukánál

Tim Rogers jelenleg kórházban tölti utolsó napjait, miután az orvosai közölték vele: az agydaganatai miatt már nincs sok ideje hátra.

Tim Rogers agydaganata már gyógyíthatatlan (Fotó: GoFundMe)

A 41 éves apuka mostohafia, a 24 éves Jake Smith elmondta, hogy sokszor nagyon nehéz felfognia, mi is vár a nevelőapjára.

Olyan önzetlen ember, az aggodalmai mindig a családjáról szóltak - és még most is rólunk szólnak -, sosem saját magáról

- mondta Jake.

A fiatal férfi jelenleg testvéreiről és édesanyjáról is gondoskodik.

Agydaganata most már gyógyíthatatlan

Timnél két évvel ezelőtt diagnosztizáltak egy teniszlabda méretű agydaganatot, azóta ideje nagy részét kórházakban töltötte.

Idén januárban újabb lesújtó hírt kapott: az orvosok közölték vele, hogy a daganat átterjedt a gerincvelőjére is, és már nincs sok ideje hátra.

A családnak végül nem maradt más választása, mint elfogadni az édesapa sorsát.

Amikor megkaptuk az első diagnózist, még abban reménykedtünk, hogy felépül, és így több közös emlékünk lehet majd. Ez azonban soha nem történt meg. Nem volt erre lehetőségünk, és ez szívszorító

- fogalmazott Jake.

A fiatal férfi azt is elmondta, mennyire fáj neki a testvérei sorsa: míg ő egy szerető, gondoskodó apa mellett nőhetett fel, nekik erre már sajnos nem lesz esélyük.

A család utolsó „normális” napját együtt töltötte a West Midland-i Safari Parkban - írja a HerefordTimes.