Bosszúálló vevő: gyomorforgató, mit rejtett a magyar Vinted-csomag

Vinted
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 02. 12:20
bosszúcsomag
Megdöbbentő csomagküldés. Nem várt meglepetést rejtett a magyar Vinted-csomag.

Sokkoló látvány fogadta azt a Vinted-felhasználót, akinek a vásárlója kifogásolt egy terméket, és mivel ő nem fizette ki a szállítási költséget, ezért az bosszúból kutyasz*rral tömte meg a visszaküldött csomagot. A sokkoló eseményeket egy névtelen felhasználó osztotta meg a Vinted Magyarország Facebook-csoportban.

Bizarr, mit rejtett a visszaküldött Vinted-csomag
Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Kegyetlen bosszút állt a Vinted-vásárló

"Ez egy figyelemfelkeltő poszt lenne egy Vinted-tagról" – kezdték egy név nélkül tett bejegyzésben a Vinted Magyarország nevű Facebook-csoportban egy Reddit-poszt tanúsága szerint.

Vett tőlem az illető csomagkedvezménnyel olcsón több terméket

– írta a posztot megosztó személy, majd hozzátette, hogy mivel külföldre költöznek, rengeteg dolgot árul a neten, hogy minél hamarabb megszabadulhasson tőlük – minimális áron.

Amikor megérkezett a csomag, a vásárló egy terméket kifogásolt, ezért ezt vissza szerette volna küldeni a feladónak.

A visszaküldésnél azt akarta, hogy én fizessem az egész költséget, amire nemet mondtam. (...) Erre úgy küldte vissza, hogy kutyasz*rt tett a csomagba!!!

– írta a posztoló, hozzátéve, hogy már 20 éve ad el dolgokat a neten, de ilyennel sosem találkozott.

Sajnos későn nyitottam ki, mert közben lebetegedtünk, így csak állt a lépcsőn 2 napig. (...) Így ő megkapta érte a pénzt, de az én termékem nyilván már kuka, tehát eléggé meg lettem károsítva.

A jogosan felháborodott Vinted-felhasználó ezek után tiltotta és jelentette a profilt, azonban a történetét másokkal is megosztotta, nehogy ők is így járjanak.

Ezzel feljelenthető a rendőrségen, mert tilos ilyeneket küldözgetni egészségügyi okokból. Parazitáknak nem kéne utazgatni az országon keresztül

– írták oda kommentben.

Azóta többen azt írták, nem található már a kellemetlen meglepetést küldő profilja, minden bizonnyal letiltotta a felhasználót a Vinted.

 

 

