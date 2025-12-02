Bosszúálló vevő: gyomorforgató, mit rejtett a magyar Vinted-csomag

Sokkoló látvány fogadta azt a Vinted-felhasználót, akinek a vásárlója kifogásolt egy terméket, és mivel ő nem fizette ki a szállítási költséget, ezért az bosszúból kutyasz*rral tömte meg a visszaküldött csomagot. A sokkoló eseményeket egy névtelen felhasználó osztotta meg a Vinted Magyarország Facebook-csoportban.
"Ez egy figyelemfelkeltő poszt lenne egy Vinted-tagról" – kezdték egy név nélkül tett bejegyzésben a Vinted Magyarország nevű Facebook-csoportban egy Reddit-poszt tanúsága szerint.
Vett tőlem az illető csomagkedvezménnyel olcsón több terméket
– írta a posztot megosztó személy, majd hozzátette, hogy mivel külföldre költöznek, rengeteg dolgot árul a neten, hogy minél hamarabb megszabadulhasson tőlük – minimális áron.
Amikor megérkezett a csomag, a vásárló egy terméket kifogásolt, ezért ezt vissza szerette volna küldeni a feladónak.
A visszaküldésnél azt akarta, hogy én fizessem az egész költséget, amire nemet mondtam. (...) Erre úgy küldte vissza, hogy kutyasz*rt tett a csomagba!!!
– írta a posztoló, hozzátéve, hogy már 20 éve ad el dolgokat a neten, de ilyennel sosem találkozott.
Sajnos későn nyitottam ki, mert közben lebetegedtünk, így csak állt a lépcsőn 2 napig. (...) Így ő megkapta érte a pénzt, de az én termékem nyilván már kuka, tehát eléggé meg lettem károsítva.
A jogosan felháborodott Vinted-felhasználó ezek után tiltotta és jelentette a profilt, azonban a történetét másokkal is megosztotta, nehogy ők is így járjanak.
Ezzel feljelenthető a rendőrségen, mert tilos ilyeneket küldözgetni egészségügyi okokból. Parazitáknak nem kéne utazgatni az országon keresztül
– írták oda kommentben.
Azóta többen azt írták, nem található már a kellemetlen meglepetést küldő profilja, minden bizonnyal letiltotta a felhasználót a Vinted.
