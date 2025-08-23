Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Nem fizet a Vinted? – egyre több eladó várja hiába a pénzét!

Vinted
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 23. 15:20
eladáskifizetésprobléma
Egyre több magyar eladó panaszkodik arra, hogy hiába adták fel és kézbesítették sikeresen a Vinteden eladott termékeiket, a pénzük mégsem érkezett meg.

Egyre több magyar felhasználó panaszkodik arra, hogy a Vinted hetek óta nem utalja ki az eladott termékek árát. Bár a vevők átvették a csomagokat, az eladók pénze valahol a rendszerben „ragadt”. 

Vinted
Akadozik a Vinted, sokan nem kapják meg a pénzüket. Fotó: Unsplash

Elakadtak a Vinted kifizetések, dühösek az eladók 

A népszerű platformot használó eladók közül sokan arról számolnak be, hogy három-négy hete vizsgálják az ügyüket, de érdemi választ nem kapnak. A Redditen és a Vinted hazai Facebook-csoportjában sorra jelennek meg a történetek, amelyek mind ugyanarra a problémára világítanak rá: a pénz nem érkezik meg a számlákra. 

Egy eladott termékem után a Vinted már két hete nem fizeti ki az áru értékét, holott már értesítettek, hogy a vevőm elégedetten átvette. 100 ezer forintról van szó. A kétszeri megkeresésemre azt válaszolták, hogy a türelmemet kérik. Tegnap újra írtam nekik, de erre már nem is válaszoltak

 – fakadt ki egy felhasználó. 

Egy másik felhasználó így panaszkodott: „Esküszöm, hogy a Vintednél botok kezelik a panaszokat. Semmi érdemi reakció nincs.” 

Több tízezer, sőt százezer forintok ragadtak bent 

A probléma nemcsak kisebb összegeket érint. Van, aki mindössze pár ezer forintot vár, de akadnak olyanok is, akik több tízezer vagy akár százezer forint feletti összeget nem kaptak meg. 

Én két napja kaptam meg 50 ezer forintot, közel egy hónap után

 – írta egy eladó, aki végül megkönnyebbülhetett, de hozzátette, hogy nem kívánja senkinek az idegeskedést, amit a várakozás alatt átélt. 

Mi állhat a probléma hátterében? 

A Vinted úgy alakította ki rendszerét, hogy az eladó csak akkor kapja meg a pénzét, ha a vásárló igazolja, hogy a csomagot kézhez vette. A vásárláskor tehát a pénz nem közvetlenül az eladóhoz, hanem a Vintedhez érkezik és onnan utalják tovább. Teóriák szerint a mostani fennakadások hátterében a Vinted Pay-re való átállás állhat, ami biztonságosabbá tenné a tranzakciókat. Csakhogy a felhasználók szerint jelenleg inkább gondokat okoz, hiszen a kifizetések heteket késnek, és a support sem reagál időben. 

Overhead View Of Young Woman Doing Online Shopping With Laptop
Sokan panaszkodnak a Vinted kifezetések hiánya miatt. Fotó: Oscar Wong / Getty Images

Egyre nagyobb a bizonytalanság 

Ez pedig tovább növeli a felhasználók frusztrációját, akik közül többen már attól tartanak, hogy sosem látják viszont a pénzüket. 

A fórumokon mindenesetre sorra érkeznek a történetek a hoppon maradt eladóktól. 

És hogy pontosan mikor rendeződhet a helyzet, az egyelőre kérdéses. Az biztos, hogy a felhasználók bizalma könnyen meginoghat, ha a Vinted nem tud gyors és átlátható megoldást kínálni a kifizetések körüli problémákra.

 

