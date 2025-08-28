„Küzd az életéért” - Gyerekként érte baleset, saját testébe zárva él Tícia

Tícia álma az volt, hogy egy nap fitneszversenyző legyen. Az edzést 7 éves korában kezdte. Céltudatosan küzdött, heti háromszor, négyszer is gyakorolt. Ennek meg is lett az eredménye: 10 évesen végre benevezhetett egy versenyre. Amikor nehéz volt az edzés, Tici egyszer ezt mondta:"Azért küzdök, hogy egyszer ott állhassak a színpadon, hogy az a sok ember egy percig mind engem nézzen!" A sors kegyetlensége, hogy tényleg csak egy versenye lehetett, ugyanis 10 éves korában egy szörnyű baleset érte, azóta pedig saját testébe zárva éli az életét. Tícia idén lesz 32 éves. Bár az elmúlt bő húsz év tele volt fájdalommal és nehézséggel, akaratereje végig segítette a baleset után is.
2004. június 27. egy remek napnak ígérkezett, amikor a 10 éves Tícia családjával strandolni ment a Római Strandfürdőre. Az önfeledt fürdőzés azonban kis híján tragédiába torkollott, amikor a kislányt az egyik csúszdánál baleset érte. Tícia a csúszda lábánál lévő medencében megfulladt.
Hogy pontosan mi történt, azt senki nem tudja, valószínűleg valaki rácsúszhatott a kislányra, fejbe rúghatta, amitől Tici eszméletét vesztette, a víz alá merülve pedig megfulladt.
Pár perccel később valaki észrevette a mozdulatlan kislányt és a partra húzta, de ekkor már nem volt légzése és szívverése. A strandorvos megpróbálta újraéleszteni, de nem sikerült. A mentők negyed órával később a helyszínre értek és elkezdtek küzdeni a kislány életéért. Tícia élni akart, így végül egy defibrillátor segítségével sikerült visszahozni őt. Ezután kórházba került, ahol mesterséges altatásban tartották.
Miután magához tért a kómából, Tícia alig reagált a külvilágra. Bár szemével követte, ami a szobában történt, de teste többi részével nem tudott reagálni. Édesanyja, Mariann fél éven keresztül el sem mozdult kislánya mellől, majd az orvosok úgy döntöttek, hogy hazaengedik őket a kórházból. Ezt követően a kislány 3 éven keresztül éber kómában élte az életét.
Az sem volt biztos, hogy egyáltalán életben tud maradni. Egész sokáig tartott ez az időszak. Nagyon nehéz volt elfogadni azt a helyzetet, hogy egy egészséges kislányból olyan valaki lett, aki küzd az életéért folyamatosan. Rengeteg dolog van, amit már nem tudunk csinálni, ami kiesik az életből. Ezt feldolgozni és megélni is nagyon nehéz volt
– mesélte lapunknak Mariann.
Tícia édesanyjával és 16 éves húgával, Reginával Tápiószecsőn él. Pár évvel ezelőtt költöztek ki a budapesti lakásukból egy kertes házba. A rengeteg tornáztatásnak, konduktori fejlesztésnek és három műtétnek hála Tícia ma már tudja mozgatni a végtagjait, járógép segítségével járni is tud, de az evés például továbbra is nagyon nehezen megy a kötött izmok miatt.
A Barcelonában rendelő Nazarov doktornak hála Tici állapota rengeteget javult az évek során, a közel 90 fokos gerincferdülését is sikerült kiegyenesíteni, kezével anyukája kezére koppintva kommunikálni is tud már, illetve értelmileg is sokat fejlődött.
Tici az elmúlt időszakban egy lelkileg nehezebb időszakon ment keresztül, a tornákra is kevesebb idő maradt. Ennek következtében a fiatal nő most rosszabb állapotban van, mint azelőtt, rengeteg izomletapadás van rajta testszerte, amin csak egy újabb műtét tudna segíteni. A család épp ezért úgy döntött, hogy belevág egy újabb műtétbe, amire decemberben fog sor kerülni Nazarov doktornál. A műtét ára a kiutazással együtt 3 millió forint, amit a család egyedül nem tud vállalni. Mariann ezért most az olvasók segítségét kéri.
Ha te is segítenél, hogy Tici fájdalommentes és mozgékony életet élhessen, azt a Gyűjtés Tíciának Facebook oldalon keresztül megteheted.
