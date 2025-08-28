„Küzd az életéért” - Gyerekként érte baleset, saját testébe zárva él Tícia

Tícia álma az volt, hogy egy nap fitneszversenyző legyen. Az edzést 7 éves korában kezdte. Céltudatosan küzdött, heti háromszor, négyszer is gyakorolt. Ennek meg is lett az eredménye: 10 évesen végre benevezhetett egy versenyre. Amikor nehéz volt az edzés, Tici egyszer ezt mondta:"Azért küzdök, hogy egyszer ott állhassak a színpadon, hogy az a sok ember egy percig mind engem nézzen!" A sors kegyetlensége, hogy tényleg csak egy versenye lehetett, ugyanis 10 éves korában egy szörnyű baleset érte, azóta pedig saját testébe zárva éli az életét. Tícia idén lesz 32 éves. Bár az elmúlt bő húsz év tele volt fájdalommal és nehézséggel, akaratereje végig segítette a baleset után is.

Ticit 10 évesen szörnyű baleset érte

Fotó: Beküldött

2004. június 27. egy remek napnak ígérkezett, amikor a 10 éves Tícia családjával strandolni ment a Római Strandfürdőre. Az önfeledt fürdőzés azonban kis híján tragédiába torkollott, amikor a kislányt az egyik csúszdánál baleset érte. Tícia a csúszda lábánál lévő medencében megfulladt.

Hogy pontosan mi történt, azt senki nem tudja, valószínűleg valaki rácsúszhatott a kislányra, fejbe rúghatta, amitől Tici eszméletét vesztette, a víz alá merülve pedig megfulladt.

Pár perccel később valaki észrevette a mozdulatlan kislányt és a partra húzta, de ekkor már nem volt légzése és szívverése. A strandorvos megpróbálta újraéleszteni, de nem sikerült. A mentők negyed órával később a helyszínre értek és elkezdtek küzdeni a kislány életéért. Tícia élni akart, így végül egy defibrillátor segítségével sikerült visszahozni őt. Ezután kórházba került, ahol mesterséges altatásban tartották.

A szörnyű baleset után 3 évig volt éber kómában

Miután magához tért a kómából, Tícia alig reagált a külvilágra. Bár szemével követte, ami a szobában történt, de teste többi részével nem tudott reagálni. Édesanyja, Mariann fél éven keresztül el sem mozdult kislánya mellől, majd az orvosok úgy döntöttek, hogy hazaengedik őket a kórházból. Ezt követően a kislány 3 éven keresztül éber kómában élte az életét.

Az sem volt biztos, hogy egyáltalán életben tud maradni. Egész sokáig tartott ez az időszak. Nagyon nehéz volt elfogadni azt a helyzetet, hogy egy egészséges kislányból olyan valaki lett, aki küzd az életéért folyamatosan. Rengeteg dolog van, amit már nem tudunk csinálni, ami kiesik az életből. Ezt feldolgozni és megélni is nagyon nehéz volt

– mesélte lapunknak Mariann.