"Mindenben egymásra szorulunk az édesanyámmal" – Megszólalt Zsanett a súlyos üzemi balesete után

Mint arról a Bors is beszámolt, a Bélapátfalván élő Zsanett egy egri vegyesárú-kereskedésben dolgozott, amikor a főnöke utasítására kartonpapírokat helyezett a kukába 2014 júniusában. A konténer teteje rácsapódott a kézfejére, aminek következtében erősen roncsolódtak az ujjai, így a fél karjára lebénult az üzemi baleset következtében.

A fél karjára lebénult Zsanett szeretne felépülni

Fotó: MATE KRISZTIAN / bors

Azóta sem képes mozgatni azokat, és az orvosok közölték: az sem kizárt, hogy végül amputációra kerül sor.

- Gyakorlatilag a bal karomra lebénultam, hiszen a baleset óta alig tudom emelni a kezemet. Szinte mindenben segítségre van szükségem, ugyanis semmilyen tevékenységet nem tudok egyedül elvégezni, amihez mindkét karomra szükségem lenni. Képtelen vagyok hajat mosni, mint ahogy krumplit pucolni, főzni, vagy akár egy kabátot gyorsan felvenni – mondta Zsanett lapunknak.

A fél karja lebénult, de a családjára számíthat

A családanyának két gyermeke van. A nagyobbik 23 éves. Ő már dolgozik, de a 17 esztendős lánya még iskolába jár. Ugyan boldogságban él a gyermekei édesapjával, de a Zsanettel történtek a férfit is megviselik. Szerencsére nincs banki hitelük, de a családanya kiesett jövedelme miatt hónapról hónapra élnek.

Zsanett és az édesanyja egymásra vannak utalva

Fotó: MATE KRISZTIAN / bors

A családdal lakik Zsanett édesanyja, Mártika is.

- 33 éve szívbeteg vagyok, de azóta a vesém is károsodott és túléltem egy agyvérzést is. Ez azt jelenti, hogy engem nem hagyhatnak magamra, mert ha baj van, az azonnali beavatkozást igényel – mesélte az idősödő asszony.

A helyzetet bonyolítja, hogy Zsanett pánikbetegségét a balesete előtt hatékonyan kezelték, de a történtek óta a tünetek felerősödtek. Hetente többször is rehabilitációra jár abban a reményben, hogy a sérült végtagja még helyreállítható, igaz, erre egyre kisebb az esély. A kezelésekre az édesanyja kíséri.