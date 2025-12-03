"Elviselhetetlen fájdalmat éreztem!" - rácsapódott a konténer Zsanett kezére, elveszítheti a fél karját

Zsanett egy vegyeskereskedelemre szakosodott áruházban dolgozott eladó-pénztárosként, de a feladatai közé tartozott a kartondobozok kidobás előtti rendezése is. Egy üzemi baleset következtében a fél karja lebénult.

Zsanett keze lebénult egy üzemi balesetben

Fotó: MATE KRISZTIAN / Bors

Korábban a kartonpapírokat össze kellett ragasztanunk, de a területvezetőnk aztán úgy döntött, hogy hoz két kukát és a szemetet abban helyezzük el. 2024. június 5-én éppen ezt a műveletet végeztem, amikor a kuka teteje rácsapódott a kezemre. Elviselhetetlen fájdalmat éreztem, a kézfejem és az ujjaim belilultak

– emlékezett vissza a kétgyermekes családanya. Zsanettnek a sürgősségi osztályon az orvosok eleinte azt mondták, hogy csak zúzódásokat szenvedett, de hamar kiderült, hogy tévedtek.

- A fájdalmam nem enyhült, a sokadik vizsgálat során pedig egy repedést észleltek a kezemen. Akkor tették sínbe – mesélte a középkorú nő. Miután a rögzítést eltávolították, kiderült, hogy a családanya ujjai nem mozognak és a karját is alig képes felemelni.

Ezek után az orvosom közölte, hogy Sudeck-szindrómám van. A tünetek másfél év alatt nem enyhültek, sőt, egyre rosszabb az állapotom. A kezem hideg és tarjagos. A szakemberek szerint gyakorlatilag alig van benne vérkeringés, és már az ujjaim amputálására is fel kell készülnöm

– csuklott el Zsanett hangja.

Az anya két keze már nem egyforma

Fotó: MATE KRISZTIAN / Bors

A családanya korábban kétkezes volt, vagyis mindkét karját ugyanolyan ügyesen használta. Képes volt mindkettővel írni és dolgozni. A balesete óta azonban csak a jobb keze mozog rendesen, ezért a jellegzetes kétkezes műveleteket otthon sem tudja elvégezni.

Tulajdonképpen mindenben segítségre szorulok. Egyedül hajat mosni sem vagyok képes, mint ahogy öltözködni vagy főzni, krumplit pucolni sem

– magyarázta Zsanett.

Az üzemi baleset megváltoztatta Zsanett életét

A családanya túl van 140 fizikoterápián, de a hosszas kezelés sem vezetett eredményre.

Szteroidos injekciót és morfiumos tapaszt is kaptam, de nem használtak. Egy 10-es skálán 9-es fájdalom kínoz állandóan

– mondta a balesete óta táppénzen élő családanya és hozzátette: régebben volt egy jól kezelhető pánikbetegsége, ám a történtek hatására az is felerősödött.