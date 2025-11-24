Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
„Belehalok! Hozzátok vissza!” – drámai temetésen búcsúztak a vonatbaleset halálos áldozatától

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 24. 08:21
Búcsút vettek a szentmártonkátai autót vezető sofőrtől és a kocsiban ülő legfiatalabb áldozattól. A vonatbeleset megrázta az országot. Az előző hét legolvasottabb cikkei következnek.

Zoltánt múlt hétfő délelőtt utolsó útjára kísérte a családja. A fiú várandós felesége és az édesanyja összeomlottak fájdalmukban. Ahogyan arról beszámoltunk, a szentmártonkátai vonatbalesetnek öt áldozata van. Zoltán volt az autó sofőrje, amit elgázolt a vonat.

Utolsó útjára kísérték Zoltánt
Fotó: Bors

Eltemették a szentmártonkátai vonatbaleset legfiatalabb áldozatát

Robika temetésén a családján és a barátain túl az osztálytársai is elmentek, hogy búcsút vegyenek a fiútól. Azonban az első, aki megjelent a sírhelynél az a sofőr, Zoltán terhes felesége volt. Ő álldogált szótlanul ott, ahová percekkel később a fiú koporsóját eltemették. Megrázó, de Robikát épp a múlt hétfőn (nov. 17.) elbúcsúztatott sofőr, Zoltán mellé helyezték el.

Eltemették a szentmártonkátai vonatbaleset legfiatalabb áldozatát
Fotó: Bors

Kisfia mellé temették Bencét, aki belehalt a pici Zsombi elvesztésébe

Kisgyermeke tavaszi halála után szívátültetésre várt Bence, akinek hat hónapos csecsemője tüdőgyulladás miatt halt meg Tatabányán. A mindössze 24 éves édesapa szervezete azonban nem fogadta be az új szívet. 

Kisfia mellé temették Bencét, aki belehalt a pici Zsombi elvesztésébe
Kisfia mellé temették Bencét, aki belehalt a pici Zsombi elvesztésébe
Fotó: olvasói fotó

Itt vannak a Google Térkép legnagyobb újításai: ennek nagyon fogsz örülni

A mesterséges intelligencia egyre nagyobb szerepet kap a Google fejlesztéseiben. Ezzel a módszerrel turbózták fel a Google Térképet is, ami így látványos fejlődésen esik át.

A Google Térképre érkező frissítés után egészen máshogyan gondolsz majd a navigációs élményre / Fotó: Pixabay / Pexels 

Utolsó útjára az eltűnt és holtan megtalált Lukóczki Lászlót

A férfi halálhíre megrázta az egész családot. Vasárnap délután kísérték utolsó útjára a négy hete még eltűntként keresett Lukóczki Lászlót. A férfit, október 20-án látták utoljára élve. Testvére, Edina korábban lapunknak elmondta: nagyon aggódtak érte, mert érzelmileg labilis állapotban lehetett. Napokon át teljes erőbedobással keresték a férfit, a rendőrségen kívül civilek, kutató-mentőcsapatok, barátok és önkéntesek százai járták a környéket, szervezkedtek, segítettek. November 9-én, vasárnap, azonban kialudt a remény: Lászlóra holtan találtak rá. 

Mécseseket gyújtottak a helyszínen, ahol megtalálták Lukóczki Lászlót / Fotó: Beküldött fotó 

„Megígérem, jövőre jó leszek” - a Mikulásnak írt levelet Ádin, az 5 éves Duchenne-es kisfiú

Kneifel Ádin november 27-én lesz ötéves. Hároméves korában derült ki róla, hogy egy gyógyíthatatlan genetika betegséggel, a Duchenne-szindrómával él együtt.  

A Duchenne-szindrómás kisfiú anyukája segítségével levelet írt a Mikulásnak, megígérte, hogy jövőre még jobb kisfiú lesz / Fotó: Bors olvasói fotó 

Szüleit sokkolta a hír, kezdetben semmit sem tudtak erről a betegségről, de végül sok jószándékú ember összefogásának hála, Ádin eljutott Dubaiba, ahol egy speciális injekciót kapott. A génterápia még csak kísérleti fázisban tart, de az eredmények biztatóak. Ádin most megható levelet írt a Mikulásnak.

 

