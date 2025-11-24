„Belehalok! Hozzátok vissza!” – drámai temetésen búcsúztak a vonatbaleset halálos áldozatától

Zoltánt múlt hétfő délelőtt utolsó útjára kísérte a családja. A fiú várandós felesége és az édesanyja összeomlottak fájdalmukban. Ahogyan arról beszámoltunk, a szentmártonkátai vonatbalesetnek öt áldozata van. Zoltán volt az autó sofőrje, amit elgázolt a vonat.

Utolsó útjára kísérték Zoltánt

Fotó: Bors

Eltemették a szentmártonkátai vonatbaleset legfiatalabb áldozatát

Robika temetésén a családján és a barátain túl az osztálytársai is elmentek, hogy búcsút vegyenek a fiútól. Azonban az első, aki megjelent a sírhelynél az a sofőr, Zoltán terhes felesége volt. Ő álldogált szótlanul ott, ahová percekkel később a fiú koporsóját eltemették. Megrázó, de Robikát épp a múlt hétfőn (nov. 17.) elbúcsúztatott sofőr, Zoltán mellé helyezték el.

Eltemették a szentmártonkátai vonatbaleset legfiatalabb áldozatát

Fotó: Bors

Kisfia mellé temették Bencét, aki belehalt a pici Zsombi elvesztésébe

Kisgyermeke tavaszi halála után szívátültetésre várt Bence, akinek hat hónapos csecsemője tüdőgyulladás miatt halt meg Tatabányán. A mindössze 24 éves édesapa szervezete azonban nem fogadta be az új szívet.

Kisfia mellé temették Bencét, aki belehalt a pici Zsombi elvesztésébe

Fotó: olvasói fotó

Utolsó útjára az eltűnt és holtan megtalált Lukóczki Lászlót

A férfi halálhíre megrázta az egész családot. Vasárnap délután kísérték utolsó útjára a négy hete még eltűntként keresett Lukóczki Lászlót. A férfit, október 20-án látták utoljára élve. Testvére, Edina korábban lapunknak elmondta: nagyon aggódtak érte, mert érzelmileg labilis állapotban lehetett. Napokon át teljes erőbedobással keresték a férfit, a rendőrségen kívül civilek, kutató-mentőcsapatok, barátok és önkéntesek százai járták a környéket, szervezkedtek, segítettek. November 9-én, vasárnap, azonban kialudt a remény: Lászlóra holtan találtak rá.

Mécseseket gyújtottak a helyszínen, ahol megtalálták Lukóczki Lászlót / Fotó: Beküldött fotó

„Megígérem, jövőre jó leszek” - a Mikulásnak írt levelet Ádin, az 5 éves Duchenne-es kisfiú

Kneifel Ádin november 27-én lesz ötéves. Hároméves korában derült ki róla, hogy egy gyógyíthatatlan genetika betegséggel, a Duchenne-szindrómával él együtt.