„Belehalok! Hozzátok vissza!” – eltemették a szentmártonkátai vonatbaleset egyik áldozatát

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 17. 13:30
Zoltánt hétfő délelőtt utolsó útjára kísérte a családja. A fiú várandós felesége és az édesanyja összeomlottak fájdalmukban. Ahogyan arról beszámoltunk a szentmártonkátai vonatbalesetnek öt áldozata van. Zoltán volt az autó sofőrje, amit elgázolt a vonat.
Hófehér rózsák, gyászoló tömeg - utolsó útjára kísérték a szentmártonkátai vonatbaleset egyik áldozatát. A 24 éves Zoltánt, hétfő délelőtt temették el szerettei. Felesége és a fiú édesanyja összeomlott.

Eltemették a szentmártonkátai vonatbaleset egyik áldozatát Fotó: Bors

Eltemették a szentmártonkátai vonatbaleset egyik áldozatát

A fiatal Zoltánt, családja és barátai kísérték utolsó útjára a szentmártonkátai katolikus temetőben. Azonban a felesége úgy döntött, azt látja a legjobbnak, ha a hatéves kisfiúkat nem hozzák el az édesapja temetésére. 

A temetőhöz közeledve, már messziről lehetett hallani a család szívszaggató sírását. Korábban a férfi édesapja lapunknak elmondta: Zoltán, akit mindenki csak Zozónak ismer, az egyetlen fia volt. Felesége összeomlott, képtelen feldolgozni, hogy szerelme nincs többé.

Zoltán hatéves kisfia nem volt jelen a temetésen Fotó: Bors

A gyászbeszédet követően a család közrefogta Zoltán hófehér koporsóját és így kísérték utolsó útjára. A állapotos felesége ment legelöl, akit édesanyja támogatott. Mellettük Zoltán szülei, akik szintén összeomlottak fájdalmukban. Amikor a fiatal férfi koporsóját leengedték a sírba, felesége szívszaggató kiabálásba kezdett:

Ne! Belehalok! Hozzátok vissza!

 - sírta az asszony.

A vasúti átjáróban, ahol a baleset történt mécsesekkel emlékeznek a fiatalokra Fotó: Bors

Ahogyan arról a Bors beszámolt, november 4-én szörnyű tragédia történt Szentmártonkátán. Zoltán és öt barátja, Robika, István, Csilla, Viktória és Gábor autókázni és iszogatni mentek. Azonban az este szörnyű véget ért, ugyanis Zoltán a piros jelzés ellenére, kikerülte a vasúti átjárónál a félsorompót és ráhajtott a sínekre. Ám az ott közlekedő Tokaj intercity azonnal elgázolta őket. Közel 500 méteren keresztül tolta a vonat maga előtt az autót. Öten azonnal meghaltak, egyedül a 19 éves Viktória élte túl, őt súlyos, életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba. Kiderült, hogy Zoltánnak még csak jogosítványa sem volt, sőt az autót is a baleset előtti napon vásárolta. A helyiek gyertyákkal és koszorúkkal emlékeznek a tragédia helyszínén, a vasútállomásnál a fiatalokra. 

 

