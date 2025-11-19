Szentmártonkátai vonatbaleset: a sofőr terhes özvegye érkezett először a 15 éves Robika temetésére

A szentmártonkátai vonatbaleset legfiatalabb áldozatát, Robikát szerdán (nov. 19.) délután temették el családja, barátai és osztálytársai körében. A 15 éves fiú sírja éppen a sofőr, Zoltán nyughelye mellett kapott helyet. Megrendítő, de a férfi terhes felesége volt az első, aki megjelent Robika sírjánál.

Öten haltak meg a szentmártonkátai vonatbaleset során / Fotó: MTI

Eltemették a szentmártonkátai vonatbaleset legfiatalabb áldozatát

Robika temetésére a családján és a barátain túl az osztálytársai is elmentek, hogy búcsút vegyenek a fiútól. Azonban az első, aki megjelent a sírhelynél az a sofőr, Zoltán terhes felesége volt. Ő álldogált szótlanul ott, ahová percekkel később a fiú koporsóját eltemették. Megrázó, de Robikát épp a hétfőn (nov. 17.) elbúcsúztatott sofőr, Zoltán mellé helyezték el.

Amikor elkezdődött a szertartás, először egy hang sem szűrődött ki a ravatalozóból, majd amikor a fiatal fiút utolsó útjára engedték, az édesanyja hangos zokogásban tört ki. Az asszonyt ketten támogatták kisfia hófehér koporsója mögött.

A fiú az anyósülésen ült, amikor elgázolta őket a vonat / Fotó: Bors

Ahogyan azt a Bors megírta, a 15 éves Robika volt az egyik, aki barátaival együtt szörnyű baleset áldozata lett. A 24 éves Zoltán volt az, aki jogosítvány nélkül, új autójába beültette Robikát, Csillát, Istvánt, Viktóriát és a lány öccsét, Gábort. Italozni és kocsikázni mentek a településen, ám egyszer csak a vasút felé vették az irányt. Zoltán a piros jelzés ellenére, a leengedett félsorompót kikerülve ráhajtott a sínekre. Az ott közlekedő Tokaj Intercity azonnal elgázolta őket. Öten meghaltak, egyedül Viktória élte túl; őt súlyos, életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba.

Korábban Robika testvére, Dániel mesélte el lapunknak részleteket a tragédiáról.

Zoli családja szólt nekünk, hogy tragédia történt. A testvéremék inni mentek, sajnos ittasak voltak az autóban és megtörtént a baj. Én délelőttös voltam, úgy hívtak, hogy lehet, hogy a Robikáék baleseteztek. Azonnal a helyszínre mentünk, ahol édesanyám már várt minket. Anyu rohamot kapott, amikor meglátta a roncsot. Ő csak szerette volna tudni, hogy Robi is az autóban volt-e, hiszen volt már olyan, hogy ő hamarabb hazajött gyalog, nem maradt a társasággal végig. De most sajnos nem ez történt. Ezúttal végig maradt…

- mondta korábban a férfi.