Szentmártonkátai vonatbaleset: a sofőr terhes özvegye érkezett először a 15 éves Robika temetésére

A szentmártonkátai vonatbaleset legfiatalabb áldozatát, Robikát szerdán (nov. 19.) délután temették el családja, barátai és osztálytársai körében. A 15 éves fiú sírja éppen a sofőr, Zoltán nyughelye mellett kapott helyet. Megrendítő, de a férfi terhes felesége volt az első, aki megjelent Robika sírjánál.
Robika temetésére a családján és a barátain túl az osztálytársai is elmentek, hogy búcsút vegyenek a fiútól. Azonban az első, aki megjelent a sírhelynél az a sofőr, Zoltán terhes felesége volt. Ő álldogált szótlanul ott, ahová percekkel később a fiú koporsóját eltemették. Megrázó, de Robikát épp a hétfőn (nov. 17.) elbúcsúztatott sofőr, Zoltán mellé helyezték el.
Amikor elkezdődött a szertartás, először egy hang sem szűrődött ki a ravatalozóból, majd amikor a fiatal fiút utolsó útjára engedték, az édesanyja hangos zokogásban tört ki. Az asszonyt ketten támogatták kisfia hófehér koporsója mögött.
Ahogyan azt a Bors megírta, a 15 éves Robika volt az egyik, aki barátaival együtt szörnyű baleset áldozata lett. A 24 éves Zoltán volt az, aki jogosítvány nélkül, új autójába beültette Robikát, Csillát, Istvánt, Viktóriát és a lány öccsét, Gábort. Italozni és kocsikázni mentek a településen, ám egyszer csak a vasút felé vették az irányt. Zoltán a piros jelzés ellenére, a leengedett félsorompót kikerülve ráhajtott a sínekre. Az ott közlekedő Tokaj Intercity azonnal elgázolta őket. Öten meghaltak, egyedül Viktória élte túl; őt súlyos, életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba.
Korábban Robika testvére, Dániel mesélte el lapunknak részleteket a tragédiáról.
Zoli családja szólt nekünk, hogy tragédia történt. A testvéremék inni mentek, sajnos ittasak voltak az autóban és megtörtént a baj. Én délelőttös voltam, úgy hívtak, hogy lehet, hogy a Robikáék baleseteztek. Azonnal a helyszínre mentünk, ahol édesanyám már várt minket. Anyu rohamot kapott, amikor meglátta a roncsot. Ő csak szerette volna tudni, hogy Robi is az autóban volt-e, hiszen volt már olyan, hogy ő hamarabb hazajött gyalog, nem maradt a társasággal végig. De most sajnos nem ez történt. Ezúttal végig maradt…
- mondta korábban a férfi.
- Azt mondta a rendőr, hogy nem szenvedett… Anya összeomlott. Azóta is nyugtatókon él. Ugyanazt hajtogatja, amit látott a helyszínen. Képtelenek vagyunk felfogni, hogy az öcsém nincs többé. Még másnap is mentőt kellett hívni anyuhoz, mert rohamai vannak… Mi nem haragszunk senkire, de Zolira igen, hiszen nem először csinált ilyet, mindig csalta magával a kisebbeket – zárta szavait a gyászoló férfi.
