Itt vannak a Google Térkép legnagyobb újításai: ennek nagyon fogsz örülni

Google Térkép
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 19. 20:45
mesterséges intelligenciaGemininavigáció
A mesterséges intelligencia egyre nagyobb szerepet kap a Google fejlesztéseiben. Ezzel a módszerrel turbózták fel a Google Térképet is, ami így látványos fejlődésen esik át.
Úgy tűnik, hogy a Google komolyan gondolta a mesterséges intelligencia alapú asszisztensének, azaz a Gemininek a fejlesztését. Olyannyira, hogy a Google Térkép következő napokban érkező frissítése után elképesztően nagy újításokat tapasztalhatnak majd a felhasználók.

google térkép
A Google Térképre érkező frissítés után egészen máshogyan gondolsz majd a navigációs élményre / Fotó: Pixabay / Pexels (illusztráció)

Nagyot ugrik a jövő irányába a Google Térkép alkalmazás

Képzeljük el, hogy nem úgy navigálunk valahová a volán mögött ülve, hogy a navigációs rendszer az autóban folyamatosan adja az útirányokat, miszerint „100 méter múlva fordulj balra” vagy „menj ki a harmadik kijáraton”. Ehelyett 

a Google egy rutinos útitársat ültet mellénk az autóba Gemini „személyében”, amely olyan „hanggá” változik a frissítést követően, amely képes folyékonyan kommunikálni a sofőrrel anélkül, hogy az autó vezetője levenné a kezét a kormányról.

A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy a kihangosítón keresztül beszélgethetünk a Geminivel és megkérhetjük olyan összetett úticél meghatározására is, mint például, hogy „keressen egy minőségi, vegán éttermet útközben, ahol akár parkolni is lehet!” Meg fogja oldani, miközben 

egyáltalán nem kell pötyögni a telefonon vezetés közben.

Egy másik ilyen igencsak felhasználóbarát újítás lesz a valódi terepviszonyok alapján történő navigáció. Ezt úgy kell elképzelni, hogy mostantól majd a Google Maps nem azt fogja mondani, hogy „pár száz méter múlva jobbra”, hanem azt is megmondja majd, hogy milyen épület, étterem, üzlethelyiség található azon a sarkon, ahol jobbra kell fordulni, illetve meg is mutatja majd az adott épületet a kijelzőn! 

Sőt: egy-egy épületre rákérdezve az úton a z AI naprakész választ ad majd annak múltjáról, történelmi jelentőségéről is, akár egy idegenvezető.

Igazi utazó asszisztens lesz a Gemini

Ha pedig mindez nem lenne elég, egyéb hasznos frissítéseket is kap a Google Térkép a Gemininek köszönhetően. Ilyen lesz például, hogy 

ha balesetet látunk, akkor azt elég lesz bemondani, a mesterséges intelligencia pedig frissíti az útvonaladatokat a többi felhasználó számára.

Szintén szerethető újítás lesz, hogy az asszisztens más feladatokat is elvégezhet utazás közben a Google Térkép alkalmazás elhagyása nélkül. Így kérhetünk majd akár emlékeztetőket is, amiket az AI a Google Naptárba illeszt majd.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
