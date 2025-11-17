Kisfia mellé temették Bencét, aki belehalt a pici Zsombi elvesztésébe

Szívműtéte után hunyt el Bence, az az édesapa, aki áprilisban veszítette el párjával közös kisfiúkat, Zsombit. A kisfiú márciusban került be a tatabányai kórházba, kétoldali tüdőgyulladás gyanúja miatt. Egy hét után kiengedték azzal, hogy minden rendben van, meggyógyult.

Zsombor félévesen hunyt el / Fotó: Tények

A szülők azonban észrevették, hogy baj van. Két nappal később Zsombor ismét rosszul lett. A kisfiú szervezete végül, április 11-én feladta a harcot. A tragédia után az apa szíve olyan mértékben meggyengült, hogy transzplantációra lett szüksége. Szó szerint összetört a szíve a tragédiában.

Zsombor édesanyjáról ekkor derült ki, hogy újra várandós. A jó hír azután érte őket, hogy megtudták, hogy az apának szívtranszplantációra lesz szüksége.

Zsombit nem tudjuk elengedni. Én mindenáron a Zsombit várom vissza, de lehet, hogy az lenne a legjobb megoldás, hogy ha kislány lenne és a tesóját küldenék nekünk onnan, fentről. Ebbe reménykedünk, hogy ne Zsombit lássuk benne

– nyilatkozta akkor Bence a Tényeknek.

Bagoly Bence 24 évet élt / Fotó: Tények

Szívműtéte után hunyt el az édesapa

Az édesapa műtétjére néhány hete került sor, szervezete azonban nem fogadta be az új szívet, így keringését egy műszívvel tartották fenn. November 2-án azonban lesújtó hírt kapott Bence párja, Dorka; Bence szíve vasárnap örökre megszűnt dobogni.

Az édesapát kisfia mellé temették, közös sírjukat koszorúk és virágok borítják.

A videón az új szívre váró Bence beszél Zsombiról.