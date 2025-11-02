10 perc után zuhant le a repülőgép Kenyában; még él a remény, hogy László előkerül

Ahogyan azt a Bors megírta, borzasztó tragédia történt október 28-án reggel, Kenyában, amikor lezuhant egy repülőgép. Kiderült, hogy a kenyai repülőgép-baleset áldozata lett egy ismert magyar sportvezető és családja is. Budapesten ellátogatunk oda, ahol éltek. IDE kattintva elolvashatod a részleteket.

Ebben az utcában éltek a kenyai repülőgép-baleset áldozatai Fotó: Bors

11-en haltak meg a kenyai repülőgép-balesetben. A légikatasztrófáról a gépet üzemeltető Mombasa Air Safari légitársaság is megszólalt. Ők azt nyilatkozták, hogy a pilóta nem jelzett a felszállás után, a földi irányításnak pedig 30 percig tartott, mire sikerült lokalizálni a gépet. Stephen Orinde, Kwale megyei rendőrparancsnok elmondta, hogy a heves esőzések miatt történhetett a katasztrófa. IDE kattintva további részeleteket olvashatsz.

Az erdő, ahol a gép lezuhant. A sűrű növényzet nehezítette a mentést és a helyszín felderítését. Fotó: MTI-EPA

Nyolc magyar utas vesztette életét a repülőgép-szerencsétlenségben. A kenyai repülőgép-baleset során a pilóta mindössze tíz perc repülés után veszítette el a kapcsolatot a repülőtérrel. A 3,5 tonnás repülő 200-300 kilométeres sebességgel repülhetett, a becsapódás után pedig rövid távon állt meg az erdős területen. IDE kattintva további információkat olvashatsz.

Nyolc magyar utas is életét vesztette a tragédiában. Fotó: MTI

Újra felcsillant a remény, hogy talán épségben előkerülhet Lukóczki László. A férfinek több mint egy hete veszett nyoma Szombathelyről, azóta nagy erőkkel kutatnak utána. Az eltűnt László nővére visszakapta testvére balesetes autóját és nem állta meg könnyek nélkül. IDE kattintva tovább olvashatod a cikket.

Az eltűnt Lászlót égen-földön keresi a nővére, Edina / Fotó: Beküldött fotó

G. Melinda Regina egy évvel ezelőtt, egy tűzeset következtében minden vagyonát elvesztette, most pedig egy héttel ezelőtt, autóbalesetben elhunyt a legfőbb támasza, az édesapja. IDE kattintva tovább olvashatod a cikket.