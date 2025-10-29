„Amikor láttam a személyes dolgait, megtörtem” - Megkapta eltűnt testvére autóját Edina

Nincs perc, hogy ne gondolna szeretett testvérére Pálfi-Lukóczki Edina. Minden gondolata most csak akörül forog, hogy megtalálja az ő imádott kisöccsét. Lukóczki László egy autóbaleset után tűnt el, azóta nem találják. Országos összefogás indult azért, hogy az eltűnt férfit előkerítsék. Nemrég újabb reménysugár csillant fel! A kutatócsapatok egy nyomra bukkantak.
A férfi október 20-án este balesetet okozott a szombathelyi Puskás Tivadar utcában az autójával. A helyszínre kiérkező rendőrök még látták, elvették a jogosítványát, végül elengedték. Azóta Lászlót sehol nem találja a családja, a telefonja ki van kapcsolva. A férfi nehéz időszakot él meg, és az eltűnése előtti napokban kissé zavartan viselkedett. Minden perc számít!
Több mint egy hét telt el azóta, hogy nyoma veszett a férfinak, és országos keresőakció indult a megtalálásáért. Településeken, falvakon átívelő kutatás folyik, miközben László arcképe köszön vissza mindenhol, hátha valaki felismeri őt. A testvére aktívan részt vesz a keresésben: nyilvános Facebook-csoportot hozott létre, ahol már több mint félmillió embert mozgósított, kérve: ha bármit látnak, azonnal értesítsék őt és a rendőrséget.
László eltűnésekor fekete melegítőnadrágot, -felsőt és szintén fekete cipőt viselt. A napokban több jelzést kaptak Edináék, hogy Szombathelyen, a Körmendi utcai Zone Park környékén egy hozzá hasonló személyt láttak. Az önkéntes segítők azonnal útnak indultak, ám kiderült: a rejtélyes alak nem László volt.
Körbekérdeztek, 2 kilométeres területet bejártak, de nem volt ott senki. Később megtudtuk, hogy a leíráshoz hasonló srác arrafelé szokott rendszeresen kéregetni. Nem Laci volt
– mondta Edina.
Október 28-án egy újabb nyomra bukkantak: egy kamerafelvételt kaptak, amelyen Edináék szerint vélhetően az eltűnt férfi látható, ahogy október 21-én hajnali 4 óra 47 perckor a szombathelyi Sorok utcán halad végig, a Körmendi út irányába. A videón viszont nem jól kivehető, így rejtély, hogy tényleg ő-e az.
Annyi biztos, hogy
látható a felvételen.
"Látszik a kamerafelvételen, hogy lassan fut vagy sántít. Ez sem teljesen biztos, hogy ő…." – folytatta Edina, aki most a lakosság segítségét kéri, hogy aki az érintett területen él és rendelkezik kamerafelvétellel a hajnali 3 óra 20 és hajnali 5 óra 30 perc közötti időszakról, nézze át és jelezze, ha a férfit sikerült rögzíteni.
"Ha valaki meglátja, ne engedje el Lacit, hogy időben ki tudjunk érni mi és a rendőrök is. Ő egy rendkívül érzékeny, jólelkű ember. Senkire nem veszélyes. Nyugodtan menjenek oda hozzá, szólítsák meg és kérjék meg, hogy maradjon ott" – intézte szavait az emberekhez az aggódó testvér.
Edina próbál erős maradni, nemrég viszont volt egy nehéz pillanata. A baleset után átvette testvére összetört autóját, amiben minden eltűnt testvérére emlékeztette.
Elintéztem az autója hazaszállítását. Amikor megláttam, milyen állapotban van az autó és láttam benne a személyes dolgait, akkor nagyon megtörtem. Minden is volt az autójában, mert a főállása mellett maszek villanyszerelő is volt. Nagyon sokat ment, félig az autójában lakott. Cipő, takaró, szerszámok, dokumentumok és a kocsikulcsa is ott volt benne. Nehéz volt ezeket látni, de erősnek kell lennem, most ezt tudatosítom magamban
– zárta szavait Pálfi-Lukóczki Edina.
Lukóczki Lászlót a rendőrség nagy erőkkel keresi, a megtalálására kiadott rendőrségi körözést a férfi fotójával ITT tudod megtekinteni.
László családja arra kér mindenkit, aki bármilyen információval rendelkezik az eltűnt rokonuk hollétéről, értesítse őket az EBBEN a POSZTBAN található telefonszámon vagy hívják a Vasvári Rendőrkapitányságot a +36(94)370-119-es telefonszámon.
