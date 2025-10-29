Tisza-AdóKenyai repülőgép-balesetSztárban Sztár All StarsMegasztár
„Amikor láttam a személyes dolgait, megtörtem" - Megkapta eltűnt testvére autóját Edina

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 29. 14:10
Újra felcsillant a remény, hogy talán épségben előkerülhet Lukóczki László. A férfinek több mint egy hete veszett nyoma Szombathelyről, azóta nagy erőkkel kutatnak utána. Az eltűnt László nővére visszakapta testvére balesetes autóját és nem állta meg könnyek nélkül.
Nincs perc, hogy ne gondolna szeretett testvérére Pálfi-Lukóczki Edina. Minden gondolata most csak akörül forog, hogy megtalálja az ő imádott kisöccsét. Lukóczki László egy autóbaleset után tűnt el, azóta nem találják. Országos összefogás indult azért, hogy az eltűnt férfit előkerítsék. Nemrég újabb reménysugár csillant fel! A kutatócsapatok egy nyomra bukkantak.  

eltűnt
Az eltűnt Lászlót égen-földön keresi a nővére, Edina / Fotó: Beküldött fotó

Azt jelentették, hogy látták Lászlót

A férfi október 20-án este balesetet okozott a szombathelyi Puskás Tivadar utcában az autójával. A helyszínre kiérkező rendőrök még látták, elvették a jogosítványát, végül elengedték. Azóta Lászlót sehol nem találja a családja, a telefonja ki van kapcsolva. A férfi nehéz időszakot él meg, és az eltűnése előtti napokban kissé zavartan viselkedett. Minden perc számít!

Több mint egy hét telt el azóta, hogy nyoma veszett a férfinak, és országos keresőakció indult a megtalálásáért. Településeken, falvakon átívelő kutatás folyik, miközben László arcképe köszön vissza mindenhol, hátha valaki felismeri őt. A testvére aktívan részt vesz a keresésben: nyilvános Facebook-csoportot hozott létre, ahol már több mint félmillió embert mozgósított, kérve: ha bármit látnak, azonnal értesítsék őt és a rendőrséget.

László eltűnésekor fekete melegítőnadrágot, -felsőt és szintén fekete cipőt viselt. A napokban több jelzést kaptak Edináék, hogy Szombathelyen, a Körmendi utcai Zone Park környékén egy hozzá hasonló személyt láttak. Az önkéntes segítők azonnal útnak indultak, ám kiderült: a rejtélyes alak nem László volt.

Körbekérdeztek, 2 kilométeres területet bejártak, de nem volt ott senki. Később megtudtuk, hogy a leíráshoz hasonló srác arrafelé szokott rendszeresen kéregetni. Nem Laci volt

– mondta Edina.

eltűnt
László arcképével teleplakátolták Szombathelyet / Fotó: Beküldött fotó

Október 28-án egy újabb nyomra bukkantak: egy kamerafelvételt kaptak, amelyen Edináék szerint vélhetően az eltűnt férfi látható, ahogy október 21-én hajnali 4 óra 47 perckor a szombathelyi Sorok utcán halad végig, a Körmendi út irányába. A videón viszont nem jól kivehető, így rejtély, hogy tényleg ő-e az.

Annyi biztos, hogy

  • a férfi fekete ruhát, 
  • hátizsákot viselt, 
  • és fehér talpú cipőben

látható a felvételen.

"Látszik a kamerafelvételen, hogy lassan fut vagy sántít. Ez sem teljesen biztos, hogy ő…." – folytatta Edina, aki most a lakosság segítségét kéri, hogy aki az érintett területen él és rendelkezik kamerafelvétellel a hajnali 3 óra 20 és hajnali 5 óra 30 perc közötti időszakról, nézze át és jelezze, ha a férfit sikerült rögzíteni.

"Ha valaki meglátja, ne engedje el Lacit, hogy időben ki tudjunk érni mi és a rendőrök is. Ő egy rendkívül érzékeny, jólelkű ember. Senkire nem veszélyes. Nyugodtan menjenek oda hozzá, szólítsák meg és kérjék meg, hogy maradjon ott" – intézte szavait az emberekhez az aggódó testvér.

eltűnt
László és Edina nagyon közel állnak egymáshoz. A férfi kísérte oltárhoz imádott nővérét / Fotó: Beküldött fotó

Megkönnyezte eltűnt testvére autóját

Edina próbál erős maradni, nemrég viszont volt egy nehéz pillanata. A baleset után átvette testvére összetört autóját, amiben minden eltűnt testvérére emlékeztette.

Elintéztem az autója hazaszállítását. Amikor megláttam, milyen állapotban van az autó és láttam benne a személyes dolgait, akkor nagyon megtörtem. Minden is volt az autójában, mert a főállása mellett maszek villanyszerelő is volt. Nagyon sokat ment, félig az autójában lakott. Cipő, takaró, szerszámok, dokumentumok és a kocsikulcsa is ott volt benne. Nehéz volt ezeket látni, de erősnek kell lennem, most ezt tudatosítom magamban

– zárta szavait Pálfi-Lukóczki Edina.

Lukóczki Lászlót a rendőrség nagy erőkkel keresi, a megtalálására kiadott rendőrségi körözést a férfi fotójával ITT tudod megtekinteni.

László családja arra kér mindenkit, aki bármilyen információval rendelkezik az eltűnt rokonuk hollétéről, értesítse őket az EBBEN a POSZTBAN található telefonszámon vagy hívják a Vasvári Rendőrkapitányságot a +36(94)370-119-es telefonszámon.


 

 

