„Amikor láttam a személyes dolgait, megtörtem” - Megkapta eltűnt testvére autóját Edina

Nincs perc, hogy ne gondolna szeretett testvérére Pálfi-Lukóczki Edina. Minden gondolata most csak akörül forog, hogy megtalálja az ő imádott kisöccsét. Lukóczki László egy autóbaleset után tűnt el, azóta nem találják. Országos összefogás indult azért, hogy az eltűnt férfit előkerítsék. Nemrég újabb reménysugár csillant fel! A kutatócsapatok egy nyomra bukkantak.

Az eltűnt Lászlót égen-földön keresi a nővére, Edina / Fotó: Beküldött fotó

Azt jelentették, hogy látták Lászlót

A férfi október 20-án este balesetet okozott a szombathelyi Puskás Tivadar utcában az autójával. A helyszínre kiérkező rendőrök még látták, elvették a jogosítványát, végül elengedték. Azóta Lászlót sehol nem találja a családja, a telefonja ki van kapcsolva. A férfi nehéz időszakot él meg, és az eltűnése előtti napokban kissé zavartan viselkedett. Minden perc számít!

Több mint egy hét telt el azóta, hogy nyoma veszett a férfinak, és országos keresőakció indult a megtalálásáért. Településeken, falvakon átívelő kutatás folyik, miközben László arcképe köszön vissza mindenhol, hátha valaki felismeri őt. A testvére aktívan részt vesz a keresésben: nyilvános Facebook-csoportot hozott létre, ahol már több mint félmillió embert mozgósított, kérve: ha bármit látnak, azonnal értesítsék őt és a rendőrséget.

László eltűnésekor fekete melegítőnadrágot, -felsőt és szintén fekete cipőt viselt. A napokban több jelzést kaptak Edináék, hogy Szombathelyen, a Körmendi utcai Zone Park környékén egy hozzá hasonló személyt láttak. Az önkéntes segítők azonnal útnak indultak, ám kiderült: a rejtélyes alak nem László volt.

Körbekérdeztek, 2 kilométeres területet bejártak, de nem volt ott senki. Később megtudtuk, hogy a leíráshoz hasonló srác arrafelé szokott rendszeresen kéregetni. Nem Laci volt

– mondta Edina.

László arcképével teleplakátolták Szombathelyet / Fotó: Beküldött fotó

Október 28-án egy újabb nyomra bukkantak: egy kamerafelvételt kaptak, amelyen Edináék szerint vélhetően az eltűnt férfi látható, ahogy október 21-én hajnali 4 óra 47 perckor a szombathelyi Sorok utcán halad végig, a Körmendi út irányába. A videón viszont nem jól kivehető, így rejtély, hogy tényleg ő-e az.