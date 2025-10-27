BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
"A kórházból telefonáltak..." - Szívszorító tragédia érte Melindát, akinek a tűzben égett el mindene

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 27. 20:00
Újabb csapás érte a három gyermekét nevelő, súlyos betegségben szenvedő családanyát. G. Melinda Regina egy évvel ezelőtt, egy tűzeset következtében minden vagyonát elvesztette, most pedig egy héttel ezelőtt, autóbalesetben elhunyt a legfőbb támasza, az édesapja.
Egyre nehezebb a helyzete annak a háromgyermekes családanyának, akinek egy évvel ezelőtt csaknem minden vagyontárgya megsemmisült egy raktártűzben. A szeretteivel egy bérelt házban élt Kiskunhalason, amit fel szerettek volna újítani. A munkálatok idejére a holmijukat egy kisebb ingatlanban szerették volna biztonságba helyezni, ami viszont a lángok martalékává vált. Nem sokkal később kiderült, hogy Melinda súlyos beteg.

Melinda a tűzben mindenét elvesztette  Fotó: Olvasói

Brutális fájdalmat éreztem a jobb oldalamon, mégpedig olyan erőset, hogy már nem tudtam megmozdulni. Ki kellett hívni a mentőket, akik kórházba szállítottak

 – mesélte a családanya.

A teljes kivizsgálás során megállapították, hogy Melinda epevezetékébe beszorult egy hatalmas epekő, aminek eltávolítása igencsak kockázatos, és Melinda esetében a magyar orvosok nem is vállalják.

- Az orvosom elmagyarázta, hogy a kövemnek több kiálló hegye van, melyek felsértenék az epevezetékemet, ha hagyományos módszerrel próbálnák kivenni – mondta Melinda, és hozzátette: a kő akadályozza az epesav epehólyagba való elfolyását, vagyis a folyadék visszaáramlik a májba. Ha ez így marad, a szerv legkésőbb három éven belül felmondja a szolgálatot, és szükségessé válik a transzplantáció.

Melinda életét nem csupán a tűzeset nehezítette meg

Melindát egy ideig a párja támogatta, de időközben szakított a férfivel. Jelenleg albérletben lakik a gyermekeivel. Rengeteg segítséget kapott az édesapjától, az idős férfi azonban másfél hete, vezetés közben szívinfarktust kapott Kiskunfélegyháza közelében.

Az apukám éppen Selymesnél tartott, mikor megtörtént a baj. Mindig odafigyelt a volán mögött, sosem okozott balesetet. A kórházból telefonáltak, hogy beszállították. Nem tudták az életét megmenteni 

– csuklott el a gyászoló nő hangja.

Melinda egyelőre nem tudja, miből fogja megadni a végtisztességet az édesapjának. Szeretett volna az önkormányzattól segítséget kérni, de úgy tájékoztatták, hogy csak hajléktalanok esetében finanszírozzák a temetést.
 

 

