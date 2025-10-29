Kenyai repülőgép-baleset: ebben a pesti utcában éltek a magyar áldozatok

Budapest egy eldugott kis utcájában jártunk, itt laktak a kenyai repülőgép-baleset magyar áldozatai. A tragédiában a Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, Süllős Gyula és családja, gyermekei, sógora és testvére, valamint egy bébiszitter is életét vesztette.

Ebben az utcában éltek a kenyai repülőgép-baleset áldozatai Fotó: Bors

Mindenkit sokkolt a kenyai repülőgép-baleset

Kenyában reggel szállt fel az a kisrepülő, aminek a fedélzetén nyolc magyar, két német és a kenyai pilóta utazott. Nem sokkal később, nagyjából 10 kilométerre a repülőtértől, egy erdős területen lezuhantak, a szörnyű balesetnek nincs túlélője. Egyelőre nem ismertek a tragédia okai.

A helyiek hatalmas robbanást hallottak a kenyai repülőgép-baleset helyszínén Fotó: MTI

Lapunk ellátogatott abba az utcába, ahol a tragédiában elhunyt Süllős Gyula és családja élt. Kiderült, a szomszédok még nem is tudták, hogy a kenyai repülőgép-balesetben az ismert sportvezető és szerettei vesztek oda.

Hallottunk a balesetről, de nem tudtuk, hogy ők voltak az áldozatok!

- mondta megtörten az egyik közvetlen szomszéd.

Sokszor láttuk őket, bár kedvesek voltak, kicsit maguknak valók is. A saját dolgukkal törődtek, csinálták a vállalkozásukat. Mi úgy tudjuk, hogy a nagymama élt ebben az utcában, de szinte mindig együtt láttuk a családot.

A szomszédok sem tudták, hogy mi történt a családdal Fotó:MTI

Süllős Gyulát az egész ország ismerhette, három évvel ezelőtt, a 40. születésnapján adott interjút, amelyben azt mondta, az ökölvívás sose múló szerelem számára.

Elsősorban édesapám, Id. Süllős Gyula öröksége kötelez, ha az ökölvívás segítéséről beszélünk. Máig akkor vagyok a legbüszkébb, amikor lemegyek a Fáy utcai Gedó-terembe, és meglátom édesapám fotóját a falon, akiről mindenki a legnagyobb tisztelettel beszél. Annak pedig nagyon örülök, hogy az immár évtizedekben mérhető partnerségünk alatt a Süllős-név összekapcsolódott a Vasassal és az egész magyar ökölvívással

- hangzott el az interjúban.

