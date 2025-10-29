Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Nárcisz névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kenyai repülőgép-baleset: ebben a pesti utcában éltek a magyar áldozatok

repülőgép
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 29. 18:22
kenyarepülőgépbaleset
Ahogyan azt a Bors megírta, borzasztó tragédia történt október 28-án reggel Kenyában, amikor lezuhant egy repülőgép. Kiderült, hogy a kenyai repülőgép-baleset áldozata lett egy ismert magyar sportvezető és családja is. Budapesten ellátogatunk oda, ahol éltek.
M. N.
A szerző cikkei

Budapest egy eldugott kis utcájában jártunk, itt laktak a kenyai repülőgép-baleset magyar áldozatai. A tragédiában a Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, Süllős Gyula és családja, gyermekei, sógora és testvére, valamint egy bébiszitter is életét vesztette.

kenyai repülőgép-baleset
Ebben az utcában éltek a kenyai repülőgép-baleset áldozatai Fotó: Bors

Mindenkit sokkolt a kenyai repülőgép-baleset

Kenyában reggel szállt fel az a kisrepülő, aminek a fedélzetén nyolc magyar, két német és a kenyai pilóta utazott. Nem sokkal később, nagyjából 10 kilométerre a repülőtértől, egy erdős területen lezuhantak, a szörnyű balesetnek nincs túlélője. Egyelőre nem ismertek a tragédia okai. 

A helyiek hatalmas robbanást hallottak a kenyai repülőgép-baleset helyszínén Fotó: MTI

Lapunk ellátogatott abba az utcába, ahol a tragédiában elhunyt Süllős Gyula és családja élt. Kiderült, a szomszédok még nem is tudták, hogy a kenyai repülőgép-balesetben az ismert sportvezető és szerettei vesztek oda. 

Hallottunk a balesetről, de nem tudtuk, hogy ők voltak az áldozatok!

 - mondta megtörten az egyik közvetlen szomszéd.

Sokszor láttuk őket, bár kedvesek voltak, kicsit maguknak valók is. A saját dolgukkal törődtek, csinálták a vállalkozásukat. Mi úgy tudjuk, hogy a nagymama élt ebben az utcában, de szinte mindig együtt láttuk a családot.

A szomszédok sem tudták, hogy mi történt a családdal Fotó:MTI

Süllős Gyulát az egész ország ismerhette, három évvel ezelőtt, a 40. születésnapján adott interjút, amelyben azt mondta, az ökölvívás sose múló szerelem számára.

Elsősorban édesapám, Id. Süllős Gyula öröksége kötelez, ha az ökölvívás segítéséről beszélünk. Máig akkor vagyok a legbüszkébb, amikor lemegyek a Fáy utcai Gedó-terembe, és meglátom édesapám fotóját a falon, akiről mindenki a legnagyobb tisztelettel beszél. Annak pedig nagyon örülök, hogy az immár évtizedekben mérhető partnerségünk alatt a Süllős-név összekapcsolódott a Vasassal és az egész magyar ökölvívással

- hangzott el az interjúban. 
 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu