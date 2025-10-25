Iskolai szorongás miatt az életéért küzdött a 14 éves Alex: „Teljesen egészséges volt”

Egy tinédzser lesújtó diagnózist kapott, miután kezdetben azt hitték, tüneteit az iskolaváltás okozta stressz és szorongás váltotta ki.

A 14 éves Alex Costa-Veigánál 2023 decemberében medulloblastomát diagnosztizáltak. Ez egy rosszindulatú daganat, ami az agy alsó részében található. Az érintett területet kisagynak hívják, amely az izomkoordinációért, az egyensúlyért és a mozgásért felelős.

Alex tünetei több mint egy éven át fennálltak: reggeli rosszullét, hányás és egyensúlyproblémák jelentkeztek nála. Kezdetben ezeket az iskolaváltásból fakadó szorongás jeleinek vélték, ám mivel nem enyhültek, orvoshoz fordultak, és számos vizsgálatot elvégeztek rajta. Ezek közül azonban egyik sem mutatta ki az agyában napról napra növekvő daganatot.

Édesanyja, Melanie Costa-Veiga így emlékezett vissza:

Teljesen egészséges volt, míg a daganat tünetei meg nem jelentek. Néha reggel hányt, aztán a nap hátralevő részében tele volt energiával, teljesen normálisnak tűnt. Azt hittem, talán az iskolaváltás és az új közösség miatti szorongás okozza.

Az anyuka elmondta, hogy rengeteg vizsgálaton estek át, még emésztési problémákra és ételintoleranciára is gyanakodtak, de semmit sem találtak.

Mégsem szorongás volt az oka beteges állapotának

Az áttörés csak 2023 karácsonya előtt történt, amikor Alexnél látásproblémák jelentkeztek. Ekkor küldték el CT-vizsgálatra amely megoldotta a rejtélyt.

Amint megmutatták az eredményeket, minden a helyére került. A kettős látás azért volt, mert a daganat nyomta a látóideget és a kisagyat. Ez okozta az összes korábbi tünetét.

2023 karácsony napján Alex egy kisebb beavatkozáson esett át, majd három nappal később egy tízórás agyműtétre vitték.

Az orvosok megerősítették betegségét de megnyugtatták a szülőket, hogy jól reagál a kezelésekre. Bár most legtöbbször kerekesszéket használ, és 2026 elején egy komolyabb szemműtét vár rá, végre úgy érzi, kezdi visszanyerni a személyiségét.

Alex több mint 60 kezelésen esett át, és bár egy teljes tanévet ki kellett hagynia, jelenleg már csak kontrollvizsgálatokra kell járnia és a teljes felépülésre koncentrálhat - írja a People.