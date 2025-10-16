Elvesztette testvérét, agydaganattal küzd Anna, összetört a család

Egy nehéz sorsú magyar kislány élete 2025 márciusában pecsételődött meg, amikor kiderült, hogy rosszindulatú agydaganat nő az agyában. Anna születése óta egy visszahúzódó, szolíd kislány volt, nehezen barátkozott az iskolában és emiatt bántották. Nincsenek barátai csak a testvérei és a szülei.

Mikor kiderült, hogy agydaganata van Annának a család teljesen összeomlott hiszen előtte 1 évvel, szülés közben meghalt a másik kislányuk.

„Látása folyamatosan romlott, utána a járása is ingatag lett, így neurológiai vizsgálatot kértek számos egyéb vizsgálat mellett, és az MR vizsgálat kimutatta az agydaganatot ” - mesélte Anna anyukája a remény alapítványnak.

A kislány állapota ekkor olyan súlyos volt, hogy másnap már meg is kellett műteni. 4,5 órás beavatkozás alatt eltávolították az agyából a daganatot. Ám sajnos a szövettan azt igazolta, hogy rosszindulatú. Sajnos a műtét után az agyvíz nem folyt el, az elvezető csövet próbálták többször beállítani, de nem sikerült, így újabb műtét során söntöt kapott Anna.

Amint műtét után az állapota engedte meg is kezdték a kezeléseket. 30 darab sugárkezelés következett, ami 6 hétig tartott, ezzel párhuzamosan minden héten egy alkalommal még vénásan kemoterápiát is kapott.

„Annának jelenleg a harmadik Kemoterápiája tart, egyre nehezebben viseli. 7 kemoterápia van kiírva, de már sokat vesztet a súlyából! Már sétálni is nehezen tud, hamar elfárad! Gyenge egy kicsit, de mindent meg teszünk, hogy ne kössék szondára!” – tette hozzá az édesanya.

Nagyon sokat és rendszeresen járnak kórházba. Az életüket nehezíti, hogy Anna nem utazhat tömegközlekedéssel. Az apuka munkahelye időközben megszűnt, segédmunkás lett. Az anyuka munkahelye is megszűnt, mivel a kórházba járás mellett, két másik gyermekéről is gondoskodnia kell.

Ha segíteni szeretnél a kis Annának és családjának, azt a Remény Alapítvány oldalán ismerheted meg.