Beigazolódott a család félelme: lesújtó diagnózist kaptak gyermekükről

Will Rainsbury egy átlagos kisfiú volt, tele „csupa csínytevéssel, és gyakran rosszalkodott” is. Apja elárulta, hogy gyermeke nagyon társaságkedvelő volt, és mindig igyekezett egy kicsit szórakozni és megtréfálni valakit.

9 éves korában elhunyt a rákbeteg gyermek Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

John és felesége, Lee-Ann boldog családi élete azonban örökre megváltozott, amikor néhány reggeli hányás után elővigyázatosságból vizsgálatra vitték fiukat. Will megőrizte csintalan természetét, amikor 2018-ban, mindössze ötévesen agresszív agydaganatot diagnosztizáltak nála.

A házaspárnak, kezdetben azt mondták, hogy nincs ok az aggodalomra, de percekkel később egy orvos lépett be a szobába. Will felvételein pedig kiszúrtak egy daganatot, ami olyan kicsi volt, hogy első pillantásra nem lehetett észre venni.

A daganatról kiderült, hogy medulloblastoma, egy gyorsan növekvő tumortipus, amelyet általában három és nyolc év közötti gyermekeknél diagnosztizálnak, és amely az összes gyermekkori agydaganat 15-20 százalékát teszi ki. Willnél 3-as csoportú medulloblasztómát fedezték fel, ami a kisagyból már átterjedt az agyának és a gerincvelőjének más részeire is.

Az ilyen fokú tumorok gyakorlatilag gyógyíthatatlanok, mivel bizonyos genetikai tulajdonságok gyors növekedést indíthatnak el, és kihívást jelentenek a kezelésben. A kisfiú műtéten, valamint sugár- és kemoterápiás kezelésen esett át a daganat zsugorítása érdekében, de alig két héttel a kezelés vége előtt a családja megtudta, hogy Will rákja visszatért.

A kisfiú hatéves korában, 2019 Valentin-napján elhunyt, mindössze kilenc hónappal azután, hogy először diagnosztizáltak nála a halálos betegséget. Will emlékére megalapították a Little Hero nevű jótékonysági szervezetet, amely egyike volt annak a hét jótékonysági szervezetnek - köztük a Children with Cancer UK és a Cancer Research UK -, amely a Newcastle-i Egyetem által vezetett, a 3. csoportba tartozó medulloblastomákkal kapcsolatos 5 millió fontos kutatási programot finanszírozta - írja a The Sun.