Az orvosok sem gyanakodtak: Julianna csomót talált a mellében, egy év után diagnosztizálták a rákot

Túl van egy váláson, több sikertelen lombik beültetésen és augusztus végén mellrákot diagnosztizáltak nála: A 38 éves Schwarz Julianna nehéz sorsot kapott az élettől, ő mégis túllendült a mélyponton és másokat motivál, miközben kemoterápiás kezelést kap.

Juliannát mellrákkal diagnosztizálták: a cicája tartja benne a lelket / Fotó: beküldött



Egy év után derült ki, hogy mellrákja van

A Németországban élő nő tavaly szeptemberben észrevett egy kis csomót a mellében, elment nőgyógyászhoz, aki azt mondta, hogy nem rosszindulatú, majd felszívódik. Julianna azonban nem hagyta annyiban a dolgot, mert érezte, hogy valami nincs rendben. Három havonta járt a nőgyógyászhoz, ahol kérte, hogy csináltasson biopsziát. Egy évvel később végül elküldte az eljárásra az orvos, és augusztus végén megtudta, hogy mellrákja van.

Az édesapám is daganatos volt és tőle megtanultam, hogy a rosszindulatú daganat sosem szabályos kör, ez pedig hosszúkás volt. Kiderült, hogy az egyik mellemben van egy kisebb dió nagyságú ciszta és egy rákos daganat is, a másikban pedig egy csomót találtak, ami jóindulatú. Teljesen összeomlottam, úgy bőgtem, mint szerintem még soha. Hazajöttem, és összeomlottam; egyedül voltam

- mondta a Borsnak Julianna.



Julianna imádja a cicáját / Fotó: Beküldött

Saját magának vágta le a hosszú haját

Julianna megrémült a kemoterápiától, féltette a hosszú haját.

„Hosszú fekete hajam volt, amire mindig is vigyáztam és imádtam. Napokig sírtam, pszichológushoz mentem, ordítottam, nagyon rossz volt” – emlékezett vissza Julianna, aki egyik napról a másikra erőt vett magán és levágta a hosszú haját.

Azt hittem, hogy a hajamban van az erőm, a szépségem, a mindenem, amivel rendelkezek. Nem hihettem azt, hogy kevesebb leszek, kevesebbet fogok érni, hogyha levágom a hajamat. Attól még, hogy rövid lesz a hajam, vagy majd nem is lesz egyáltalán, ugyanaz az erős, bátor, szép nő leszek. Kezembe vettem az irányítást, fogtam egy ollót és nagy bőgés között levágtam.

„Ki kell nevetni a betegséget”

Julianna két kemoterápiás kezelésen van túl és bár még sok van hátra, igyekszik pozitív és erős maradni, de tudja, hogy ez most nem játék, mert bele is halhat a betegségbe.

Apukám is rákos volt, és ő is mindig poénosan fogta föl. Mindig mondta, hogy ki kell nevetni a betegséget

– emlékezett vissza.