Az orvosok sem gyanakodtak: Julianna csomót talált a mellében, egy év után diagnosztizálták a rákot

Túl van egy váláson, több sikertelen lombik beültetésen és augusztus végén mellrákot diagnosztizáltak nála: A 38 éves Schwarz Julianna nehéz sorsot kapott az élettől, ő mégis túllendült a mélyponton és másokat motivál, miközben kemoterápiás kezelést kap.
A Németországban élő nő tavaly szeptemberben észrevett egy kis csomót a mellében, elment nőgyógyászhoz, aki azt mondta, hogy nem rosszindulatú, majd felszívódik. Julianna azonban nem hagyta annyiban a dolgot, mert érezte, hogy valami nincs rendben. Három havonta járt a nőgyógyászhoz, ahol kérte, hogy csináltasson biopsziát. Egy évvel később végül elküldte az eljárásra az orvos, és augusztus végén megtudta, hogy mellrákja van.
Az édesapám is daganatos volt és tőle megtanultam, hogy a rosszindulatú daganat sosem szabályos kör, ez pedig hosszúkás volt. Kiderült, hogy az egyik mellemben van egy kisebb dió nagyságú ciszta és egy rákos daganat is, a másikban pedig egy csomót találtak, ami jóindulatú. Teljesen összeomlottam, úgy bőgtem, mint szerintem még soha. Hazajöttem, és összeomlottam; egyedül voltam
- mondta a Borsnak Julianna.
Julianna megrémült a kemoterápiától, féltette a hosszú haját.
„Hosszú fekete hajam volt, amire mindig is vigyáztam és imádtam. Napokig sírtam, pszichológushoz mentem, ordítottam, nagyon rossz volt” – emlékezett vissza Julianna, aki egyik napról a másikra erőt vett magán és levágta a hosszú haját.
Azt hittem, hogy a hajamban van az erőm, a szépségem, a mindenem, amivel rendelkezek. Nem hihettem azt, hogy kevesebb leszek, kevesebbet fogok érni, hogyha levágom a hajamat. Attól még, hogy rövid lesz a hajam, vagy majd nem is lesz egyáltalán, ugyanaz az erős, bátor, szép nő leszek. Kezembe vettem az irányítást, fogtam egy ollót és nagy bőgés között levágtam.
Julianna két kemoterápiás kezelésen van túl és bár még sok van hátra, igyekszik pozitív és erős maradni, de tudja, hogy ez most nem játék, mert bele is halhat a betegségbe.
Apukám is rákos volt, és ő is mindig poénosan fogta föl. Mindig mondta, hogy ki kell nevetni a betegséget
– emlékezett vissza.
A macskám ad erőt, egy 9 éves brit rövidszőrűm van, kisfiú. Ő tartja bennem a lelket, mert annyira látom, hogy szeret, szüksége van rám, úgyhogy nincs arra opció, hogy feladjam.
Julianna már a betegsége előtt is TikTokozott; miután kiderült, hogy rákos, rátalált egy sorstársára, aki legyőzte a halálos betegséget. A videói erőt adtak neki és elhatározta, hogy ő is megosztja a küzdelmét. Számára is erőt adott, hogy visszanézte a saját videóit, és boldogsággal tölti el, hogy segíthet másokon.
Nagyon szívesen segítek másoknak, mert olyan jó érzés, hogy rám írnak csajok, hogy most derült ki, hogy rákos vagy felfedezett egy csomót, és tanácsot kér, hogy mit csináljon. Olyan jó érzés, hogy segíteni tudok
– mondta Julianna, aki azt javasolja a nőknek, hogy amint kitapintanak a mellükben egy csomót, kérjenek biopsziát.
