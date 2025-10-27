Saját kiállításra vágyik Bálint: "Nekem a festés terápia!"

Szabadulás, Turbulencia, Felhőtlen szerelem, Tündértavacska… – mutatja sorra otthonában a legkedvesebb festményeit Takács Bálint. A vásznak szinte lélegeznek a szobában. A falakon hullámzó kékek, szivárványszerű rózsaszínek, robbanásszerű ecsetvonások érzésekről mesélnek. Minden szobára jut jó néhány alkotás, sőt vannak olyanok is, amelyeknek nem jutott hely, azok becsomagolva sorakoznak a gardróbban – mígnem egy saját kiállításon egyszer majd megmutatják magukat.

Takács Bálint álma egy 200 fős, saját kiállítás festményeiből

Fotó: László Zsigmond / PHOTOZSIGMOND.ART

„Ezzel gyógyítottam magam”

Bálint szülei hamar észrevették fiúk művészeti beállítottságát, és olyan irányba terelgették, ahol ez ki tud bontakozni.

"Nagyon szerettem a lakberendező tévéműsorokat" – meséli. "Emlékszem, hogy mindig fel voltam háborodva, mert gyönyörűen megcsinálták az egészet, majd a végén elrontották egy egyáltalán nem oda illő festménnyel. Iparművészeti középiskolába jártam, üvegművesnek tanultam, de emelt óraszámban tanultam festészetet is. Tetszett ez a világ, mert a festészetben van egy fajta szabadság. Nem használunk tisztán színeket, hanem mi keverjük ki. Nem szólnak bele, hogy mit, hogyan kellene csinálni. Nagy szerelem lett. A covid volt a vízválasztó. Egy mérgező kapcsolat után ezzel gyógyítottam magam. Gyakorlatilag minden héten vettem egy vásznat, hogy kifessem magamból az érzéseket. Ezzel együtt ez volt a kísérletező időszakom. Egy kis belvárosi garzonban éltem. Amikor átjött hozzám valaki, mindig meglepődtek, hogy milyen galéria lakásban élek, mert telistele volt a képeimmel. Azóta nem csak évi 3-4 festmény készül el, hanem rendszeresen havi szinten festek sorozatokat.

Nekem ez egyfajta terápiás módszer, mert a festéssel létrehozok egy olyan helyet a világban, ahol biztonságban érzem magam, ahol önmagam tudok úgy lenni, hogy az nem túl fura az embereknek.

Néha pedig, ha úgy érzem, egy képemnek dolga van valahol, kölcsönadom, mintha a festménynek is meglenne a saját útja. Volt már, hogy hetekig egy barátom lakásában „vendégeskedett” egy kép, mert éreztem, hogy ott van dolga."

Bálint álma egy saját kiállítás rendezése a képeiből: „Szeretnék üzenetet átadni”

Bálint nagy büszkesége a Burnout Medicine című sorozata, ami a kiégés folyamatairól szól. Olyan sikere volt, hogy workshopot is tervez tartani erre a tematikára, a résztvevők kifesthetik magukból a kiégés okozta érzéseket. A vásznakon kavargó, füstszerű formák és vibráló színek jelenítik meg azt az állapotot, amikor az ember egyszerre érez kimerültséget és vágyat a megújulásra.