Drámai rejtély: 200 milliós Picasso-festmény tűnt el, amikor elindultak vele, még megvolt

A spanyol rendőrség nagy erővel nyomoz egy 600 000 euró (234 millió forint) értékű Picasso-festmény eltűnése ügyében, amelynek szállítás közben veszett nyoma. A festményt Madridból Granadába vitték egy kiállításra, amikor eltűnt.

600 ezer eurós Picasso-festmény tűnt el (Kép: Picasso - Naturaleza muerta con guitarra)

A "Naturaleza muerta con guitarra" (Csendélet gitárral) című alkotás egy csendélet, amelyen Picasso egy gitárt ábrázolt. A gouache-sal és ceruzával készült művet éppen a CajaGranada intézmény által szervezett kiállításra szállították.

Az 1919-ben készült festmény mérete 12,7 x 9,8 cm, és bár elhagyta Madridot, sosem érkezett meg Granadába a "Still Life: The Eternity of the Inert" című tárlatra. A festmény egy spanyol fővárosban élő magángyűjtő tulajdonában van, és október 3-án, pénteken érkezett Madridból, a kölcsönzött tárgyakból álló szállítmány részeként.

Későn vették észre, hogy hiányzik Picasso festménye

Az alapítvány szerint a furgon reggel 10 órakor érkezett meg, és bár a műveket jól becsomagolták, rosszul számozták meg, ami megnehezítette az alkalmazottak dolgát. A papírokat aláírták, és a szállítók továbbindultak.

A következő hétfőn, egyenkénti ellenőrzés során derült fény arra, hogy valami nincs rendben.

Miután a CajaGranada alapítvány munkatársai befejezték a kicsomagolást, a műveket a kiállítóterem különböző részeibe helyezték át. Aznap délelőtt a kiállítás kurátora és az alapítvány kiállítási vezetője észrevette, hogy egy mű hiányzik.

– közölte az alapítvány egy nyilatkozatban. Az alapítvány azonnal jelentette az esetet a Policía Nacionalnak.

Spanyol médiajelentések szerint a furgon valószínűleg Granada közelében állt meg egy éjszakára, és a fedélzetén tartózkodó két ember felváltva őrizte az értékes rakományt.

Ez nem az első hasonló eset, hiszen Picasso műveit régóta lopkodják. 1989-ben 12 darabot loptak el Marina Picasso otthonából és 2007-ben másik kettőt is elloptak a művész saját unokájának otthonából – írja a The Guardian.