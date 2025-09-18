3 milliárd forint értékű, nyolcvan éve nem látott Picasso-festmény került elő

Felfedezték Pablo Picasso újonnan felfedezett festményét, amelyet a francia fotós és festő, Dora Maarról festett Párizs német megszállása alatt, és amelyet 80 éve nem láttak.
A Virágos kalapban lévő nő mellszobra (Dora Maar) című alkotás a pár viharos, kilencéves kapcsolatának vége felé készült el, és Maart lágyabb, színesebb fényben mutatja be, mint Picasso korábbi portréi akkori szeretőjéről.
Köztük a híres Dora Maar portréját és a Dora Maar au Chat címűeket is, de a nő azt mondta róluk:
Minden rólam készült portréja hazugság. Mind Picasso. Egyik sem Dora Maar.
A pár 1935 végén ismerkedett meg, amikor Picasso Jean Renoir Monsieur Lange bűntette című filmjének promóciójához fényképeket készített. Abban az időben Picasso kapcsolatban állt Marie-Thérèse Walterrel, akitől egy lánya, Maya született, és ez az együttlét a Maarral töltött évei alatt is folytatódott.
Gyakran ábrázolta Maart, akinek mazochista hajlamai lenyűgözték, egy megkínzott alakként, gyakran könnyek között, mint például a La Femme qui pleure (Síró nő) című alkotásban, amely szakértők szerint a spanyol polgárháború szenvedését kívánta ábrázolni, de egyben Maar állítólagos bántalmazására és a pár számos fizikai veszekedésére is utalt - írja a Guardian.
Az újrafelfedezett művön Maar arca, mely töredékes, de élénk színekkel, perspektíva nélkül festett, gyötrődőnek és a sírás szélén állónak tűnik. Maar ekkoriban tudta meg, hogy a 61 éves Picasso el akarta hagyni őt a 21 éves Françoise Gilot művész kedvéért.
A portré 1943 júliusában készült el, és csak néhány alkalommal volt kiállítva a Rue des Grands Augustins-en található párizsi műterme előtt. Mióta 1944 augusztusában, Párizs felszabadítása előtt néhány hónappal megvásárolták, magángyűjteményben van.
A létezéséről egy fekete-fehér fényképről lehetett tudni, amely röviddel az eladása előtt készült, és egy művészeti katalógusban szerepelt. Az eladó, aki nagyszülőjétől, egy meg nem nevezett francia gyűjtőtől örökölte a festményt, névtelenséget kért.
A Lucien Paris aukciósház, amely szerény becslés szerint a 80 cm x 60 cm-es olajfestmény árát nagyjából 8 millió euróra (3,1 milliárd Ft)) becsülte, de ennél jóval többet vár, titokban tartotta a festmény létezését, mielőtt csütörtökön a sajtónak bemutatta volna.
Christophe Lucien árverező jelentős felfedezésnek nevezte a művet, és remekműként, valamint ritka példájaként írta le annak, hogy Picasso munkássága mekkora fényt jelentett a megszállás sötét napjaiban. Azt mondta, hogy a szakértők a fényképek alapján tudtak a létezéséről, de ez volt az első alkalom, hogy a mű valódi színei láthatóvá váltak.
Ez nemcsak a művészettörténetben, hanem Picasso magánéletében is mérföldkő
– mondta Lucien.
„Frissítő portré Dora Maarról; kivételes és érzelmekkel teli. Felfedezése nagy pillanat az életünkben, szakértőként.”
A festményt október 24-én árverezik el Lucien Paris, és az árverés előtt három napig lesz látható.
