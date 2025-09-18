3 milliárd forint értékű, nyolcvan éve nem látott Picasso-festmény került elő

Felfedezték Pablo Picasso újonnan felfedezett festményét, amelyet a francia fotós és festő, Dora Maarról festett Párizs német megszállása alatt, és amelyet 80 éve nem láttak.

Pablo Picasso számos festményt készített Maarról

A Virágos kalapban lévő nő mellszobra (Dora Maar) című alkotás a pár viharos, kilencéves kapcsolatának vége felé készült el, és Maart lágyabb, színesebb fényben mutatja be, mint Picasso korábbi portréi akkori szeretőjéről.

Köztük a híres Dora Maar portréját és a Dora Maar au Chat címűeket is, de a nő azt mondta róluk:

Minden rólam készült portréja hazugság. Mind Picasso. Egyik sem Dora Maar.

A pár 1935 végén ismerkedett meg, amikor Picasso Jean Renoir Monsieur Lange bűntette című filmjének promóciójához fényképeket készített. Abban az időben Picasso kapcsolatban állt Marie-Thérèse Walterrel, akitől egy lánya, Maya született, és ez az együttlét a Maarral töltött évei alatt is folytatódott.

Gyakran ábrázolta Maart, akinek mazochista hajlamai lenyűgözték, egy megkínzott alakként, gyakran könnyek között, mint például a La Femme qui pleure (Síró nő) című alkotásban, amely szakértők szerint a spanyol polgárháború szenvedését kívánta ábrázolni, de egyben Maar állítólagos bántalmazására és a pár számos fizikai veszekedésére is utalt - írja a Guardian.

Az újrafelfedezett művön Maar arca, mely töredékes, de élénk színekkel, perspektíva nélkül festett, gyötrődőnek és a sírás szélén állónak tűnik. Maar ekkoriban tudta meg, hogy a 61 éves Picasso el akarta hagyni őt a 21 éves Françoise Gilot művész kedvéért.

A portré 1943 júliusában készült el, és csak néhány alkalommal volt kiállítva a Rue des Grands Augustins-en található párizsi műterme előtt. Mióta 1944 augusztusában, Párizs felszabadítása előtt néhány hónappal megvásárolták, magángyűjteményben van.

A létezéséről egy fekete-fehér fényképről lehetett tudni, amely röviddel az eladása előtt készült, és egy művészeti katalógusban szerepelt. Az eladó, aki nagyszülőjétől, egy meg nem nevezett francia gyűjtőtől örökölte a festményt, névtelenséget kért.