Már a „Stratus” variáns is terjed – újabb Covid-hullám fenyegeti Európát?

Nemrég még a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ arról számolt be, hogy hazánkban egyre több a Nimbus-variáns okozta Covid-megbetegedés. Azóta azonban angliai és tengerentúli adatok szerint már közelít egy újabb változat is, a rendkívül fertőző Stratus. Az Egyesült Királyságban és Írországban már több ezer esetet azonosítottak, és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is megfigyelés alatt tartja a mutációt. A kutatók szerint a megbetegedés során a fertőzés hosszabb ideig tart, a tünetek pedig kellemetlenebbek lehetnek a korábbi variánsoknál.

Nemrég jelent meg az új, jellegzetes tünetekkel járó Covid-variáns Fotó: Illusztráció

Mi az a Stratus-variáns?

A Stratus az omikron-variánsból alakult ki, és idén szeptemberre több európai országban is megjelent. A legtöbb új fertőzésért már ez a felelős. Virológusok úgy vélik, több különböző mutáció keveredéséből jött létre, ami megnehezítheti az immunrendszer számára a felismerést. A variánst először 2025 januárjában azonosították Délkelet-Ázsiában. Azóta rohamosan terjed, mostanra az Egyesült Királyságban, és Írországban okozott nagyobb fertőzési hullámot.

A Stratus tünetei hasonlóak a korábbi mutációkhoz, de sokaknál erősebben jelentkeznek. A leggyakrabban tapasztalt panaszok közé tartoznak az alábbiak: magas láz,

erős torokfájás,

fej- és végtagfájdalmak,

elhúzódó fáradtság,

egyes esetekben erősebb köhögés és légszomj.

A betegség pedig jellemzően lassabban múlik el. Míg a korábbi variánsoknál 5–7 nap alatt tapasztaltak javulást a betegek, a Stratusnál sokaknál 10–14 nap szükséges a teljes felépüléshez. Emellett több fertőzött arról számolt be, hogy a kimerültség és gyengeség érzése még a tünetek elmúlása után is napokig fennmaradt. Érdekesség, hogy a korábban gyakran előforduló íz- és szaglásvesztés most jóval ritkább tünet.