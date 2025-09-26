Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Már a „Stratus” variáns is terjed – újabb Covid-hullám fenyegeti Európát?

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 26. 07:15
Egy új koronavírus-variáns, a Stratus mutáció terjed éppen Európában. Ezt egyes kutatók Frankenstein-variánsnak is hívják. Dr. Mangó Gabriella, az ország háziorvosa szerint a vírus több korábbi változat jellemzőit ötvözi, ezért kiemelten figyelik. Most összefoglaljuk, mit tudunk eddig erről a mutációról.

Nemrég még a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ arról számolt be, hogy hazánkban egyre több a Nimbus-variáns okozta Covid-megbetegedés. Azóta azonban angliai és tengerentúli adatok szerint már közelít egy újabb változat is, a rendkívül fertőző Stratus. Az Egyesült Királyságban és Írországban már több ezer esetet azonosítottak, és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is megfigyelés alatt tartja a mutációt. A kutatók szerint a megbetegedés során a fertőzés hosszabb ideig tart, a tünetek pedig kellemetlenebbek lehetnek a korábbi variánsoknál. 

Covid variánsok terjednek
Nemrég jelent meg az új, jellegzetes tünetekkel járó Covid-variáns Fotó: Illusztráció

Mi az a Stratus-variáns? 

A Stratus az omikron-variánsból alakult ki, és idén szeptemberre több európai országban is megjelent. A legtöbb új fertőzésért már ez a felelős. Virológusok úgy vélik, több különböző mutáció keveredéséből jött létre, ami megnehezítheti az immunrendszer számára a felismerést. A variánst először 2025 januárjában azonosították Délkelet-Ázsiában. Azóta rohamosan terjed, mostanra az Egyesült Királyságban, és Írországban okozott nagyobb fertőzési hullámot. 

A Stratus tünetei hasonlóak a korábbi mutációkhoz, de sokaknál erősebben jelentkeznek. A leggyakrabban tapasztalt panaszok közé tartoznak az alábbiak: 

  • magas láz, 
  • erős torokfájás, 
  • fej- és végtagfájdalmak, 
  • elhúzódó fáradtság, 
  • egyes esetekben erősebb köhögés és légszomj. 

A betegség pedig jellemzően lassabban múlik el. Míg a korábbi variánsoknál 5–7 nap alatt tapasztaltak javulást a betegek, a Stratusnál sokaknál 10–14 nap szükséges a teljes felépüléshez. Emellett több fertőzött arról számolt be, hogy a kimerültség és gyengeség érzése még a tünetek elmúlása után is napokig fennmaradt. Érdekesség, hogy a korábban gyakran előforduló íz- és szaglásvesztés most jóval ritkább tünet. 

Mit mond a helyzetről Dr. Mangó Gabriella? 

A szakértők kiemelik, hogy bár a Stratus kellemetlen tüneteket okozhat, a jelenlegi adatok szerint nem tűnik súlyosabbnak, mint a korábbi omikron-variánsok. Ugyanakkor a tüskefehérjében, – ez minden SARS-CoV-2 variánsban megtalálható –  keletkezett mutációi segíthetik abban, hogy részben kikerülje a korábbi fertőzések vagy oltások nyújtotta védelmet. 

Mangó Gabriella, orvos-természetgyógyász szerint nincs okunk pánikra: 

Szerintem nem érdemes miatta aggódnunk

 – emelte ki elsősorban, majd hozzátette, hogy

addig ne aggódjunk, amíg nem közölnek még magasabb esetszámot. Az a lényeg, hogy a megbetegedésnek ne legyen súlyosabb következménye, mint a felsorolt tünetek, mert az, hogy valakinek fáj a torka, náthás, esetleg lázas, azzal pár nap alatt megküzd a szervezet.

A doktornő szerint inkább akkor lehet aggasztó a helyzet, ha több Covid-variáns és az influenza egyszerre támadja meg a legyengült, idős szervezeteket. Arra a kérdésre pedig, hogy a Stratus indíthat-e újabb járványhullámot, Dr. Mangó Gabriella így válaszolt: 

A nagyobb probléma mindig az volt, amikor a betegek túl nagy arányban kerültek kórházba. Ez most szerencsére nem látszik. A járványok mindig is voltak, vannak és lesznek.A koronavírus ellen még nincs célzott gyógyszer. Itt az immunrendszerben kell bíznunk. 

– fogalmazta meg a doktornő.

Bár a Stratus még nem jelent meg Magyarországon, az orvosok szerint érdemes néhány alapvető óvintézkedést betartani: 

  • Fontos a maszkhasználat, különösen akkor, ha valaki beteg, vagy tömegközlekedési eszközön utazik. 
  • Vitaminok és immunerősítés: a B- és C-vitamin, a szerves cink és szelén javasolt, emellett a megfelelő pihenés és táplálkozás is sokat segíthet. 

Nagyon fontosak az óvintézkedések, és ezt mindig hangsúlyozom. A vitaminok és nyomelemek mellett a maszkhasználat a legjobb megelőző eszköz. Nemcsak magunkat, hanem másokat is védünk vele

 – zárta gondolatait Mangó Gabriella. 

A Stratus megjelenése újra emlékeztet arra, hogy a koronavírus folyamatosan változik.

