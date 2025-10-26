BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Dömötör névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Királypiton bújt elő egy kazincbarcikai panellakás vécéjéből

királypiton
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 26. 19:30
balesetfavágó
Láncfűrészbe akadt magyar favágó életéért küzdöttek Tirolban, elhunyt az Ózdon elgázolt családanya. A királypiton mellett a csányi mászókabaleset is a legolvasottabb témák között volt a héten.

Félelmetes kígyó mászott elő a wc-ből egy kazincbarcikai panellakásban. Egy szerelő talált rá a királypitonra, ami a kagylóban volt. A történet tragikus véget ért.

királypiton
Egy WC-ből került elő a királypiton. Fotó: Pixabay / Pexels

Kis híján tragédiába torkollott egy egyszerű rönkaprítás, Tirol környékén. Az 56 éves magyar favágó és 33 éves osztrák kollégája egy egyszerű, szokásos munkanap elé néztek: rönköket aprítottak láncfűrésszel az ausztriai Wiesingben. Ekkor azonban egy farönk ártatlan megcsúszása és egy rossz mozdulat majdnem a magyar dolgozó életébe került. 

favágó, erdő, fűrész,
Majdnem tragédiába fulladt a tiroli favágás egy honfitársunknak. Fotó: PORNSAWAN / freepik.com

Szeptember 29-én mentők rohantak kórházba egy középkorú párral, akiket Ózd egyik gyalogátkelőjén gázolt el egy kisteherautó sofőrje. Információink szerint a családanya, Anna és párja, Péter aznap a hajnali órákban akart átballagni a 25-ös főút és a Jászi Oszkár utca kereszteződésénél fekvő zebrán, amikor a furgon elütötte mindkettőjüket.

 Az édesanyáról a héten rossz hírek érkeztek.

Az Ózdon elgázolt családanyát és párját súlyos fejsérüléssel vitték kórházba  Fotó: Google Maps

Hat éve történt a csányi mászókabaleset, amelynek következtében tragikus körülmények között hunyt el egy hatéves kislány. Exkluzív interjút adott a Borsnak az óvodai tragédia okozásával vádolt intézményvezető, akinek az ügyében novemberben hirdetnek ítéletet. 

Ágnes a csányi mászókabaleset egyik feltételezett okozója Fotó: Bors

Túl van egy váláson, több sikertelen lombik beültetésen és augusztus végén mellrákot diagnosztizáltak nála: a 38 éves Schwarz Julianna nehéz sorsot kapott az élettől, ő mégis túllendült a mélyponton és másokat motivál, miközben kemoterápiás kezelést kap.  

Juliannát mellrákkal diagnosztizálták: a cicája tartja benne a lelket  Fotó: olvasói

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu