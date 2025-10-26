Királypiton bújt elő egy kazincbarcikai panellakás vécéjéből

Félelmetes kígyó mászott elő a wc-ből egy kazincbarcikai panellakásban. Egy szerelő talált rá a királypitonra, ami a kagylóban volt. A történet tragikus véget ért.
Kis híján tragédiába torkollott egy egyszerű rönkaprítás, Tirol környékén. Az 56 éves magyar favágó és 33 éves osztrák kollégája egy egyszerű, szokásos munkanap elé néztek: rönköket aprítottak láncfűrésszel az ausztriai Wiesingben. Ekkor azonban egy farönk ártatlan megcsúszása és egy rossz mozdulat majdnem a magyar dolgozó életébe került.
Szeptember 29-én mentők rohantak kórházba egy középkorú párral, akiket Ózd egyik gyalogátkelőjén gázolt el egy kisteherautó sofőrje. Információink szerint a családanya, Anna és párja, Péter aznap a hajnali órákban akart átballagni a 25-ös főút és a Jászi Oszkár utca kereszteződésénél fekvő zebrán, amikor a furgon elütötte mindkettőjüket.
Az édesanyáról a héten rossz hírek érkeztek.
Hat éve történt a csányi mászókabaleset, amelynek következtében tragikus körülmények között hunyt el egy hatéves kislány. Exkluzív interjút adott a Borsnak az óvodai tragédia okozásával vádolt intézményvezető, akinek az ügyében novemberben hirdetnek ítéletet.
Túl van egy váláson, több sikertelen lombik beültetésen és augusztus végén mellrákot diagnosztizáltak nála: a 38 éves Schwarz Julianna nehéz sorsot kapott az élettől, ő mégis túllendült a mélyponton és másokat motivál, miközben kemoterápiás kezelést kap.
