Félelmetes afrikai királypiton bújt elő egy kazincbarcikai panellakás WC-jéből, tragédia lett a vége – itt a megrázó videó

Kazincbarcikán nem mindennapi meglepetés érte egy 3. emeleti panellakás lakóját: a mellékhelyiségben egy Afrikában őshonos királypiton jelent meg, amelyről videót is készítettek. Both Zoltán vadállatbefogó, aki 25 éves pályafutása során már találkozott hasonló esetekkel, lapunknak nyilatkozva elmesélte a történteket, és kitért arra is, hogyan kerülhetett oda a kígyó, valamint arra, hogy milyen kockázatokkal járhat az egzotikus állatok tartása.
Az egész sztori az, hogy volt egy dugulás a mellékhelyiségben, hívtak egy vízvezeték-szerelőt. A vízvezeték-szerelő kiment, és már akkor horrorfilmbe illő jeleneteket tapasztalt: egy 120 centis királypitont látott meg
– idézte fel lapunknak Both Zoltán az esetet. A szerelő végül elengedte az állatot a természetbe, feltételezve, hogy egy közönséges siklóról van szó.
„Annak, hogy elpusztult az állat, 99% az esélye, főleg úgy, hogy 2 fok is lehetett, sőt, Borsodban szerintem még mínuszfokok is vannak esténként. Maradjunk annyiban, hogy ezek az állatok 18-20 fok alatt nem nagyon működnek, mert ugye hüllők” – tette hozzá a vadállatbefogó, aki sajnálatosnak nevezte a kígyó sorsát.
Vagyis, ahogy mondja, a kígyó valószínűleg már nem él.
Both Zoltán hangsúlyozta, hogy ez nem az első ilyen incidens karrierje során.
Az elmúlt 25 évben azonban nem ez az első eset, amivel találkoztam. Engem azért többször hívtak már hasonlóhoz: egy ízben Óbudán voltam, ott a 7. emeleten volt a vécében. Azt hozzá kell tennem, hogy az utóbbi 25 évben négy ilyen esettel volt dolgom, pedig még egy is sok. Ezen kívül fogtam már el hasonló példányt
– mondta.
Bár az említett kígyót a mellékhelyiség WC-jében találták meg, a vadállatbefogó szerint a kígyók nem feltétlenül a vízvezeték-rendszeren keresztül közlekednek:
Nem feltétlenül a vízvezeték-rendszerben közlekednek, csövekben, itt mondjuk a videón látszik, hogy ez egy vécéülőke alatt van, dehát nem 100% biztos, hogy a vécéből jött fel. Ugye én nem voltam ott, de ezek inkább a szellőzőt választják, akár a mellékhelyiségekben. Ugye vannak fent a panellakásokban szellőzők, mind a fürdőszobában, mind a vécében, és inkább ott közlekednek, és onnan pottyannak be
– árulta el lapunknak.
A királypitonokról Both Zoltán elmagyarázta, hogy ezek a kígyók Afrikában őshonosak, és az óriáskígyók közül a legkisebbek közé tartoznak.
A királypitonok Afrikában őshonosak, az óriáskígyók egyik legkisebb képviselője, tehát maximum 140-150 centire nő meg. Állatkereskedésekben lehet kapni, mert a tartásához nem szükséges engedély. 30-40-50 ezer forintért már kapható manapság
– részletezte. Hozzátette, hogy véleménye szerint ezek az állatok általában magángyűjtőktől szöknek meg: „Ez egészen biztos, hogy egy magángyűjtőtől szökött meg, mert ugye, mint mondtam, Afrikában élnek.”
Arra a kérdésre, hogy mennyire kell félni egy ilyen pitontól, Both Zoltán megnyugtatóan válaszolt, hogy nem mérges kígyóról van szó, de azért óvatosságra intett.
A királypiton az óriáskígyók egyik képviselője, de nem mérges kígyó, tehát nincs miért aggódni, de azt jó tudni, hogy harapni tudnak. Ha kényes ponton harap meg, abba belehalni nem lehet, de azért tud fájni. Plusz, ezek az állatok patkányokkal, egerekkel táplálkoznak, és bár egészben nyelik le a táplálékot, azért ugye, ha megharapnak, akármi bekerülhet a véráramba, de ennek ugye kevés az esélye
– mondta.
Emellett kiemelte azt is, hogy valószínűleg senki nem örülne neki, ha reggel kávé előtt, amint főzi a kávét, menne a vécére, és megmarná egy királypiton. A megrázó videót itt lehet megnézni.
A vadállatbefogó kitért arra is, hogy a probléma gyökere az egzotikus állatok tartásának laza szabályozása.
Általában tizennyolcadik életévét be kell, hogy töltse valaki, hogy egy hüllőt vagy egzotikus állatot vásároljon. De gondoljuk tovább a dolgokat, akiktől egy királypiton ki tudott szökni, az, ha mást tartana, mondjuk egy ördögkígyót vagy egy kobrát, az ugyanúgy megszökött volna. Akitől ez megszökött, szerezhetett volna mást is, ami amúgy engedélyköteles.
Mert már kobrákat 40-50 ezer forintért lehet venni. És hogyha ez megszökött, akkor az is megszökhetett volna
– figyelmeztetett Both Zoltán.
Végül hangsúlyozta, hogy bár ijesztőnek tűnik, a hasonló esetek ritkák: „Mindenki aggódik, hogy jaj, mi lesz, ha találkozunk egy ilyennel, de nagyon kevés az esélye arra, hogy bárki találkozzon a vécében egy ilyen állattal.”
Az eset kapcsán Both Zoltán ma este a TV2 Tények műsorában is megszólal, ahol további részleteket oszt meg.
