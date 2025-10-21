Félelmetes afrikai királypiton bújt elő egy kazincbarcikai panellakás WC-jéből, tragédia lett a vége – itt a megrázó videó

Kazincbarcikán nem mindennapi meglepetés érte egy 3. emeleti panellakás lakóját: a mellékhelyiségben egy Afrikában őshonos királypiton jelent meg, amelyről videót is készítettek. Both Zoltán vadállatbefogó, aki 25 éves pályafutása során már találkozott hasonló esetekkel, lapunknak nyilatkozva elmesélte a történteket, és kitért arra is, hogyan kerülhetett oda a kígyó, valamint arra, hogy milyen kockázatokkal járhat az egzotikus állatok tartása.

Egy királypiton Both Zoltán állatbefogó vállán / Fotó: Both Zoltán / beküldött

Az egész sztori az, hogy volt egy dugulás a mellékhelyiségben, hívtak egy vízvezeték-szerelőt. A vízvezeték-szerelő kiment, és már akkor horrorfilmbe illő jeleneteket tapasztalt: egy 120 centis királypitont látott meg

– idézte fel lapunknak Both Zoltán az esetet. A szerelő végül elengedte az állatot a természetbe, feltételezve, hogy egy közönséges siklóról van szó.

„Annak, hogy elpusztult az állat, 99% az esélye, főleg úgy, hogy 2 fok is lehetett, sőt, Borsodban szerintem még mínuszfokok is vannak esténként. Maradjunk annyiban, hogy ezek az állatok 18-20 fok alatt nem nagyon működnek, mert ugye hüllők” – tette hozzá a vadállatbefogó, aki sajnálatosnak nevezte a kígyó sorsát.

Vagyis, ahogy mondja, a kígyó valószínűleg már nem él.

Both Zoltán hangsúlyozta, hogy ez nem az első ilyen incidens karrierje során.

Az elmúlt 25 évben azonban nem ez az első eset, amivel találkoztam. Engem azért többször hívtak már hasonlóhoz: egy ízben Óbudán voltam, ott a 7. emeleten volt a vécében. Azt hozzá kell tennem, hogy az utóbbi 25 évben négy ilyen esettel volt dolgom, pedig még egy is sok. Ezen kívül fogtam már el hasonló példányt közterületen,

játszótéren,

lépcsőházban. Úgyhogy a legkülönbözőbb helyeken, a lényeg az volt, hogy ott, ahol keresnivalójuk nincs

– mondta.

Bár az említett kígyót a mellékhelyiség WC-jében találták meg, a vadállatbefogó szerint a kígyók nem feltétlenül a vízvezeték-rendszeren keresztül közlekednek:

Nem feltétlenül a vízvezeték-rendszerben közlekednek, csövekben, itt mondjuk a videón látszik, hogy ez egy vécéülőke alatt van, dehát nem 100% biztos, hogy a vécéből jött fel. Ugye én nem voltam ott, de ezek inkább a szellőzőt választják, akár a mellékhelyiségekben. Ugye vannak fent a panellakásokban szellőzők, mind a fürdőszobában, mind a vécében, és inkább ott közlekednek, és onnan pottyannak be

– árulta el lapunknak.