„Ha nevetnek, szívből teszik, ha szeretnek, teljes szívvel szeretnek” – Sérült gyerekek vették birtokba az állatkertet

A Sérült Gyermekek Napja az összetartozás és az elfogadás ünnepe. Kilencezer résztvevő jött el erre a különleges napra, ami hatalmas sikert aratott!

Egy Dawn-szindrómás fiatal a Sérült Gyermekek Napján, ahogy felfedezi az állatkert nyüzsgő forgatagát. (Fotó: Gáll Regina / Bors)

Elfogadás és az összetartozás - ilyen volt a sérült Gyermekek Napja!

Szeptember 16-án, kedden már kora reggel pezsgő élet költözött a Fővárosi Állatkertbe. A bejárat előtt hosszú sor kígyózott, amelyet ezúttal nem a turisták, hanem a fogyatékkal élők és mozgásukban korlátozottak töltöttek meg. Délelőtt 11 órára már hétezren léptek be az állatkert kapuján, és a kora délutáni órákra ez a szám folyamatosan nőtt.

Az állatkertben nevetés töltötte be a teret. Voltak gyerekek, akik pólókat festettek, mások buborékot fújtak, mindenféle játékban részt vehettek. Ez a nap valóban különleges volt minden résztvevő számára, már csak azért is, mert a fogyatékkal élők és épek együtt élvezték ezt a napot. Az ország minden tájáról érkeztek. A program egyben lehetőséget adott arra, hogy a társadalom nagyobb figyelmet fordítson a súlyosan sérült emberek helyzetére, mindennapjaira. Erről beszélt Szekeres Bella, aki ápolóként hozott el egy súlyos értelmi fogyatékossággal élő csapatot Kecskemétről.

A társadalom alapvetően elzárkózik ezektől az emberektől, mert az egészségesek ritkán találkoznak a sérültekkel, nincs közös élmény vagy kapcsolódás a mindennapokban. Sokszor a félelem és az ismeretlentől való távolságtartás miatt hiányzik az empátia. Ezért nagyon fontosak az olyan programok, mint a mai, ahol lehetőség nyílik a találkozásra és kapcsolódásra. A speciális emberek őszinte elfogadása a kulcs: humorral, nyitottsággal és rugalmassággal érdemes hozzájuk állni

– mondta Bella, aki a Covid-járvány alatt lett ápoló. Úgy fogalmazott, hogy amikor otthagyta a vendéglátást, valójában a gyökereihez tért vissza. Bella évek óta elhozza a súlyos értelmi fogyatékossággal élő csapatot erre az eseményre.

Szekeres Bella (balra) és Nagy Zsófia ápoló Kecskemétről hozta el a csoportot Fotó: Bors

Hatalmas karakterek ők, elképesztő energiával. Sokszor mi, segítők tanulunk tőlük a legtöbbet: kitartást, örömöt, derűt. Nagyon érzékenyek, úgy kell hozzájuk állni, egyébként ugyanolyan emberek, mint bárki más, csak egy kicsit több segítségre van szükségük. Sokkal mélyebben élik meg az érzelmeiket. Ha nevetnek, szívből nevetnek, ha szeretnek, teljes szívvel szeretnek. Nem fogják vissza magukat, mert nincs meg bennük az a kontroll, amit a társadalom elvár, és éppen ettől olyan tiszták, őszinték és egyszerűek. Talán pont ez az, ami a legnagyobb érték bennük. Az egészségesek nem akarnak találkozni velük, nem nyitottak, mert félnek az ismeretlentől. Ezt sajnálom, mert így sok mindenből kimaradnak

- mesélte kolleganője, Nagy Zsófia, aki ápolóként közelről látja a fogyatékkal élők életét és mindennapjait.