Müller Péter: Én sosem voltam igazán gyerek

Müller Péter
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 14. 16:45
Városligetmese
A Városliget Látogatóközpont különleges családi programnak adott helyet hétvégén, ahol Csongrádi Kata volt a háziasszony. Itt bukkant fel Müller Péter Kossuth.-díjas író és őszintén válaszolt Csongrádi Katának arra a kérdésére, hogyan is áll a mesékkel.

Hétvégén mutatták be az Ómama meséi című mesekönyvet a Városliget Látogatóközpontban, ahol a mesekönyv illusztrációiból kiállítás is nyílt. Az esemény háziasszonya Csongrádi Kata színművész volt, vendégként pedig megjelent Müller Péter Kossuth-díjas író is. 

Müller Péter Csongrádi Katával
Müller Péter és Csongrádi Kata az Ómama meséi című könyv bemutatóján és a kiállításmegnyitón  Fotó: Tumbász Hédi

Csongrádi Kata elmesélte az Ómama meséi című könyvből a hiú fenyőről szóló történetet, majd a kicsik elvonulhattak a gyereksarokba, hogy a mesekönyv képeinek fekete-fehér másolatait kedvük szerint kiszínezhessék és játszhassanak az illusztrációk alapján készült puzzle-kirakókkal.

Amíg a felnőttek beszélgettek, a gyerekek színeztek Fotó: Tumbász Hédi

Müller Péter életéből kimaradt a mese

Csongrádi Kata pedig a felnőttekkel beszélgetett addig a mesekönyv és az illusztrációk születéséről Silingi Teréziával, az Ómama meséi szerzőjével és Felföldi Anna illusztrátorral. Megszólította Müller Pétert is, aki érdekes dolgot árult el a mesékhez való viszonyáról.

"Én sosem meséltem gyerekeknek, a saját gyerekeimnek sem, az én gyerekkoromból is kimaradt a mese" - árulta el a Kossuth-díjas író.  

Talán azért alakult ez így, mert még négyéves se voltam, amikor kitört a II. világháború, de azért is, mert nekem már gyerekkoromban felnőtt lelkem volt. A mesemondáshoz ismerni és érteni kell a gyermeklelkeket. Én a gyermeki lélek mélységeit nem ismerem, inkább a felnőtt lélekhez tudok szólni és felnőtteknek szeretek mesélni. Gyerekeknek mesélni viszont az tud, aki megőrizte magában a gyermeki lelkületet, mint Silingi Terézia.

Müller Péter Silingi Teréziával a könyvbemutatón  Fotó: Tumbász Hédi

Az Ómama meséi című mesekönyv 16 eredeti illusztrációjából nyílt kiállítás egészen szeptember 30-ig megtekinthető a Városliget Látogatóközpontban, Gábriel arkangyal szobormásolata mellett. A könyvbemutatót és a kiállítást a Liget Budapest projektet megvalósító Városliget Zrt. támogatta.

 

