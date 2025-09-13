Rossz hírt kapott a 15 éves Margaréta: még csak egy hete, hogy hazamehetett a kórházból, máris találtak valamit a csontjában

2025. áprilisa óta igazi lelki hullámvasút a Vadász család élete, ugyanis kiderült, hogy a 14 éves Margaréta hatalmas hasi görcseit egy rosszindulatú daganat okozza, ami a méhét támadta meg. Csupán egy hét telt el azóta, hogy a család jó hírt kapott: Margaréta, vagy ahogy rokonai szólítják, Bogi, több hónapnyi kórházi lét és csaknem 100 kemoterápia után végre hazatérhetett. A 15 éves kislány nagy izgalmak közepette utazott haza Körömre, örült, hogy végre újra családja körében töltheti mindennapjait. Margaréta idén ősszel kezdte a 9. osztályt, a fiatal lány szakácsnak fog tanulni. A felhőtlen öröm azonban nem tartott sokáig, az utolsó vizsgálat ugyanis talált valamit a kislány csontjaiban.
A Remény a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány az elejétől kezdve támogatja a Vadász családot. Nekik köszönhető az is, hogy a család ki tudta alakítani otthon az úgynevezett steril szobát, ahova Margaréta a kórházból hazatérhetett. A kislány szervezete ugyanis nagyon legyengült, az elmúlt időszakban 93 kemoterápiát kapott, mire szervezete végre elkezdte felvenni a harcot a rákkal és végre elkezdtek zsugorodni a göbök a tüdején. Egy legyengült immunrendszer nagyon nehezen veszi fel a harcot a kórokozókkal, ezért kell Margarétának egy steril szobában tölteni a következő hónapokat. Ide csak édesanyja, illetve nagyon ritkán a testvére lép be hozzá, ők is csak maszkban és alapos kézfertőtlenítés után. Időnként Margaréta elhagyja a szobát, de csak akkor, amikor sétálni megy a szabad levegőre.
A terv az volt, hogy Margaréta átmenetileg otthonról fog tanulni, iskolája pedig küldi neki a tananyagot az interneten keresztül.
Nagyon jól érzi itthon magát a lányom, szedi a gyógyszereket, délutánonként sétál. Jövő héten már küldik, amit tanulnia kell neki. Várja a sulit, de sír is sokat, mert látja a vele egykorú gyerekeket, hogy járnak suliba. Ő is nagyon menne velük
– mesélte lapunknak Margaréta édesanyja, Emese.
A kemoterápiát továbbra is folytatnia kell, de már nem infúzión keresztül, alkalmanként 12-13 órára ágyhoz kötve, hanem tabletta formájában. A család nagyon megörült, amikor kiderült, hogy Margaréta szervezet végre elkezdte felvenni a harcot a rákkal és a kislány végre hazaköltözhet a miskolci Roni házból, a hét elején azonban aggasztó hírt kaptak:
az utolsó MR-vizsgálat talált valamit Bogi csontjában.
Hogy a rák megtámadta-e a csontvelőt is, azt majd további vizsgálatok fogják eldönteni, de félő, hogy Margaréta gyógyulása még hosszan tartó folyamat lesz.
Miután Margaréta méhét 14 éves korában eltávolították, kiderült, hogy a beavatkozás ellenére a daganat átterjedt a tüdejére is. Emiatt vette kezdetét a hosszan tartó kemoterápiás kezelés.
Margaréta elmúlt hónapjai sajnos nem úgy alakultak, ahogy azt egy 15 éves kamasz elképzeli: a tablófotózás, a ballagás, a középiskola előtti nyári mókázások helyett egy kórházi ágyhoz volt hozzáláncolva, még a 15. születésnapját is a kórházban töltötte, bár kezelőorvosa nagyon rendes volt és utána hétvégére hazaengedte.
Édesapja korábban Németországban dolgozott, viszont hazatért, amikor kiderült, hogy kislánya beteg lett, mert kisfiuk nem maradhatott otthon egyedül, hiszen Emese az orvosokhoz kísérte beteg lányukat. Emesének az állandó kórházi lét miatt ott kellett hagynia a munkáját, hogy kislánya mellett lehessen. Emiatt a család anyagilag nehezebb helyzetbe került, a tablettás kemoterápia pedig plusz költségeket ró a családra, az ugyanis nem TB támogatott készítmény.
