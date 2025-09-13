Rossz hírt kapott a 15 éves Margaréta: még csak egy hete, hogy hazamehetett a kórházból, máris találtak valamit a csontjában

2025. áprilisa óta igazi lelki hullámvasút a Vadász család élete, ugyanis kiderült, hogy a 14 éves Margaréta hatalmas hasi görcseit egy rosszindulatú daganat okozza, ami a méhét támadta meg. Csupán egy hét telt el azóta, hogy a család jó hírt kapott: Margaréta, vagy ahogy rokonai szólítják, Bogi, több hónapnyi kórházi lét és csaknem 100 kemoterápia után végre hazatérhetett. A 15 éves kislány nagy izgalmak közepette utazott haza Körömre, örült, hogy végre újra családja körében töltheti mindennapjait. Margaréta idén ősszel kezdte a 9. osztályt, a fiatal lány szakácsnak fog tanulni. A felhőtlen öröm azonban nem tartott sokáig, az utolsó vizsgálat ugyanis talált valamit a kislány csontjaiban.

A 15 éves Margaréta méhét el kellett távolítani, de a rosszindulatú daganat miatt tüdején is áttétek keletkeztek.

Fotó: Beküldött

A Remény a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány az elejétől kezdve támogatja a Vadász családot. Nekik köszönhető az is, hogy a család ki tudta alakítani otthon az úgynevezett steril szobát, ahova Margaréta a kórházból hazatérhetett. A kislány szervezete ugyanis nagyon legyengült, az elmúlt időszakban 93 kemoterápiát kapott, mire szervezete végre elkezdte felvenni a harcot a rákkal és végre elkezdtek zsugorodni a göbök a tüdején. Egy legyengült immunrendszer nagyon nehezen veszi fel a harcot a kórokozókkal, ezért kell Margarétának egy steril szobában tölteni a következő hónapokat. Ide csak édesanyja, illetve nagyon ritkán a testvére lép be hozzá, ők is csak maszkban és alapos kézfertőtlenítés után. Időnként Margaréta elhagyja a szobát, de csak akkor, amikor sétálni megy a szabad levegőre.

Margaréta nem szeretne visszamenni a kórházba

A terv az volt, hogy Margaréta átmenetileg otthonról fog tanulni, iskolája pedig küldi neki a tananyagot az interneten keresztül.

Nagyon jól érzi itthon magát a lányom, szedi a gyógyszereket, délutánonként sétál. Jövő héten már küldik, amit tanulnia kell neki. Várja a sulit, de sír is sokat, mert látja a vele egykorú gyerekeket, hogy járnak suliba. Ő is nagyon menne velük

– mesélte lapunknak Margaréta édesanyja, Emese.

A kemoterápiát továbbra is folytatnia kell, de már nem infúzión keresztül, alkalmanként 12-13 órára ágyhoz kötve, hanem tabletta formájában. A család nagyon megörült, amikor kiderült, hogy Margaréta szervezet végre elkezdte felvenni a harcot a rákkal és a kislány végre hazaköltözhet a miskolci Roni házból, a hét elején azonban aggasztó hírt kaptak:

az utolsó MR-vizsgálat talált valamit Bogi csontjában.

Hogy a rák megtámadta-e a csontvelőt is, azt majd további vizsgálatok fogják eldönteni, de félő, hogy Margaréta gyógyulása még hosszan tartó folyamat lesz.