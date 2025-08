"A Jóisten csak azt adná, hogy senki ne lenne ezen az osztályon" - a 14 éves Margaréta rákkal küzd, szülei segítséget kérnek

Mint minden 14 éves fiatal lány, Margaréta is izgatottan várta a ballagást, készült a középiskola előtti utolsó nyárra és a középiskolás évekre. Élete azonban egyik napról a másikra szörnyű fordulatot vett, most pedig az egész nyarat kórházban tölti. A fiatal lány családjának nem mással kell szembe néznie, mint a rákkal, ami Margaréta méhét és tüdejét is megtámadta. Családja most segítséget kér.

A 14 éves Margaréta Köröm településen él családjával, Miskolctól nem messze. Margaréta idén áprilisig élte az átlagos 8. osztályos tanulók életét. Várta, hogy felvegyék álmai iskolájába, kisgyermeknevelőnek, szakácsnak és cukrásznak is beadta a jelentkezését, izgatottan várta, mit hoz a középiskola előtti utolsó nyári szünet, illetve milyen lesz az új suli, az új osztály, milyen új barátságok köttetnek majd az általános iskola után. Április 11-én azonban minden megváltozott, amikor annyira elkezdett fájni a hasa, hogy mentőnek kellett kórházba szállítania. Egy olyan kálvária vette ekkor kezdetét, amit egyetlen gyereknek sem szabadna átélnie. Az édesanya, Emese mesélte el lapunknak Margaréta történetét. A 14 éves Margaréta méhét el kellett távolítani, de a tüdején is áttétek keletkeztek. Jelenleg zajlik a kemoterápia.

Fotó: Beküldött Margaréta édesanyja elmesélte nekünk, hogy 14 éves lánya áprilisban hatalmas hasi görcsökre és erős vérzésre kezdett panaszkodni. Annyira fájt a hasa, hogy az ágyból sem tudott felkelni, ezért úgy döntöttek, jobb, ha mentőt hívnak hozzá. A mentő a felnőtt nőgyógyászatra szállította Margarétát, majd kezdetét vették a vizsgálatok: szövettan, CT, MRI. Két hétig még bent tartották a kórházban, majd hazaengedték, az eredményekre ugyanis várni kellett. Az iskolában közben nem állt meg az élet, Margaréta épp a tablófotózásra készülődött, amikor a fiatal lány újra erőteljesen vérezni kezdett, illetve hatalmas görcsös fájdalom gyötörte. Margaréta újra kórházba került, majd megtörtént az, ami minden nő egyik legnagyobb rémálma. Margaréta nagyon nem így képzelte el a nyolcadik utáni nyarat Időközben megérkezett a szövettan eredménye és bebizonyosodott, hogy a fiatal lány méhét egy rosszindulatú daganat támadta meg, a helyzet pedig már annyira súlyos, hogy el kell távolítani a méhét. És itt még nem ért véget a család kálváriája. Miután eltávolították Margaréta méhét, kiderült, hogy a daganat átterjedt a lány tüdejére is: a tüdeje bal oldalát 80%-ban, a jobb oldalát 20%-ban támadta meg a rák. Ezután Margarétát már haza sem engedték a kórházból, kezdetét vette a kemoterápia. Édesanyja minden nap vele van a miskolci kórházban, kapott egy ágyat Margaréta mellett, így az éjszakákat is bent tudja tölteni vele. A kemoterápiát nehezen viseli Margaréta, fájdalmai vannak, étvágya viszont nincs, illetve nagyon gyenge is a kezelés következtében, sokat alszik. Várja, hogy augusztus végén, szeptember elején véget érjen a kemó, mert az utána következő gyógyszeres kezelés már otthonról is végezhető.

Nagyon bántja, hogy nem lehet babája Mikor a családot szembesítették a diagnózissal, egy világ omlott össze bennük. Margarétának nehéz feldolgoznia, hogy nem fog tudni teherbe esni, de szégyenli magát amiatt is, hogy a kemoterápia következtében kihullott a haja, a szempillája és a szemöldöke. Hogy valamiképp feldolgozza a történteket, pszichológushoz jár. A hír azonban nemcsak őt viselte meg, hanem édesanyját, nevelőapját és a 13 éves öccsét is. Azt mondtuk, hogy inkább mi legyünk a helyében. Inkább rajtunk, ne a kislányon jönne ki. Volt olyan, hogy a doktornő azt mondta, hogy 50-50 százalék. Hogyha ezt a napot túléli, vagy ha befogadja a szervezete az első kemót, akkor folytatjuk a kezelést, de ha nem, akkor nincs mit tenni. Nekem még most is rossz dolog ezt újra átélni – mesélte a BORS-nak Emese, Margaréta édesanyja. Margaréta nevelőapja eddig Németországban dolgozott, de most hazaköltözött Magyarországra, hogy otthon legyen Margaréta öccsével. Emese elmesélése alapján a kisfiút nagyon megviseli nővére állapota, folyamatosan sír, sajnálja, hogy Margarétának fájdalmai vannak és hogy nem tud segíteni rajta. Margaréta kálváriája áprilisban vette kezdetét, azóta nehéz hónapokon van túl.

Fotó: Beküldött Az édesanya kéri az olvasók segítségét A Remény a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány gyűjtést szervezett Margaréta családjának, ez az embert próbáló élethelyzet ugyanis anyagilag is megviseli őket. Mivel édesanyja éjt-nappallá téve a lánya mellett van, ezért ő jelenleg nem tud dolgozni, de nehézséget jelent a németországi fizetés kiesése is. Közben otthon ki kellett alakítani egy steril szobát is, ahol Margaréta tartózkodik, ha kéthetente hazaengedik egy-egy napra, illetve ahova majd hazatérhet a kemó után.

Emese elmesélte, hogy a legutóbbi hazalátogatás után is mindössze 2000 forinttal ment vissza lányával a kórházba. Abból vesz neki valamit, amit Margaréta megkíván, ő pedig azt eszi, amit lánya meghagy a kórházi kosztból. Mi bármit elfogadunk, bármilyen segítséget. Reméljük, hogy másnak a gyereke nem fog így járni. A Jóisten bár csak azt adná, hogy senki ne lenne ezen az osztályon. Mindenkinek megszűnne minden baja, a leukémia is, meg a daganat is – zárta gondolatait a kétségbeesett édesanya. Ha szeretnéd támogatni Margaréta családját, akkor IDE kattintva a Remény Alapítvány gyűjtésén keresztül megteheted.