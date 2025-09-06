Van remény: 93 kemoterápia után Margaréta végre hazamehetett

4 hónapnyi kórházi lét és 93 kemoterápia után Margaréta végre hazamehetett. Az örömhírről a rákos kislány édesanyja, Emese számolt be a lapunknak. A 15 éves fiatal lány, akit ismerősei Boginak szólítanak május 9-én kapta meg az első kemoterápiáját, épp akkor, amikor osztálytársai a tablófotózásra és a ballagásra készülődtek. Margaréta nagyon nem így képzelte el a 8. osztály utáni nyarat és a tanévkezdést az új középiskolában, de örül, hogy több hónap után végre hazatérhetett.

Fotó: Beküldött

Margaréta kálváriája akkor kezdődött el, amikor kórházba kellett szállítani, mert nagyon erős hasi görcsök törtek rá, amik semmitől nem akartak elmúlni. Az események hirtelen nagyon felpörögtek: kezdetben csak egy ártalmatlan kamaszkori tünetnek tűnt, de pár órán belül a család élete rémálommá változott.

Kiderült, hogy a kislány méhét megtámadta egy rosszindulatú daganat, és nincs mást tenni, mint eltávolítani az egész méhét.

Bár Margaréta még nagyon fiatal volt, amikor szembe kellett néznie a halálos kórral, de értette, hogy mi történik vele.

Bogit nagyon megviselte, hogy soha nem lehet kisbabája, ezt nagyon nehéz megemésztenie egy kamasz kislánynak

– mesélte a lapunknak az édesanya, Emese.

A neheze azonban csak ez után következett

A műtét után nem sokkal Margarétát hazaengedték a kórházból, épp a tablófotózásra készülődött, amikor újra rosszul lett. A kislány újból kórházba került, ahol kiderült, hogy a rák átterjedt a tüdejére is. Orvosai úgy döntöttek, hogy elkezdik a kemoterápiát, ennek idejére pedig jobb, ha a körömi kislány édesanyjával Miskolcra költözik. A kórháztól nem messze, az úgynevezett "Roni házban", azaz a miskolci Ronald Házban kaptak egy szobát, innen jártak át a kórházba a kivizsgálásokra, illetve a kemoterápiára.

A kemoterápia nagyon megviselte a fiatal lányt: míg csepegett az infúzió, 12-13 órán át volt ágyhoz kötve, de a folyamatos rosszullét és az étvágytalanság miatt nagyon le is fogyott, sőt még a hosszú ébenfekete haja is kihullott.

Margarétának azt is nehéz volt elviselnie, hogy folyamatosan távol van családjától, kisöccsétől és édesapjától, illetve hogy a barátok sem tudják látogatni. Kezelőorvosa azonban nagyon támogató volt, így a ballagására, illetve a 15. születésnapjára egy-egy hétvége erejére hazaengedte. Az is megszínesítette a nehéz hétköznapokat, amikor a híres magyar rapper, curtis-laogatas-rakos-kislany">Curtis meglátogatta a Roni ház lakóit, így Margarétát is. A zenész még ajándékot is vitt a ház beteg kis lakóinak, Margaréta például egy pulcsit kapott tőle.