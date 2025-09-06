Van remény: 93 kemoterápia után Margaréta végre hazamehetett

4 hónapnyi kórházi lét és 93 kemoterápia után Margaréta végre hazamehetett. Az örömhírről a rákos kislány édesanyja, Emese számolt be a lapunknak. A 15 éves fiatal lány, akit ismerősei Boginak szólítanak május 9-én kapta meg az első kemoterápiáját, épp akkor, amikor osztálytársai a tablófotózásra és a ballagásra készülődtek. Margaréta nagyon nem így képzelte el a 8. osztály utáni nyarat és a tanévkezdést az új középiskolában, de örül, hogy több hónap után végre hazatérhetett.
Margaréta kálváriája akkor kezdődött el, amikor kórházba kellett szállítani, mert nagyon erős hasi görcsök törtek rá, amik semmitől nem akartak elmúlni. Az események hirtelen nagyon felpörögtek: kezdetben csak egy ártalmatlan kamaszkori tünetnek tűnt, de pár órán belül a család élete rémálommá változott.
Kiderült, hogy a kislány méhét megtámadta egy rosszindulatú daganat, és nincs mást tenni, mint eltávolítani az egész méhét.
Bár Margaréta még nagyon fiatal volt, amikor szembe kellett néznie a halálos kórral, de értette, hogy mi történik vele.
Bogit nagyon megviselte, hogy soha nem lehet kisbabája, ezt nagyon nehéz megemésztenie egy kamasz kislánynak
– mesélte a lapunknak az édesanya, Emese.
A műtét után nem sokkal Margarétát hazaengedték a kórházból, épp a tablófotózásra készülődött, amikor újra rosszul lett. A kislány újból kórházba került, ahol kiderült, hogy a rák átterjedt a tüdejére is. Orvosai úgy döntöttek, hogy elkezdik a kemoterápiát, ennek idejére pedig jobb, ha a körömi kislány édesanyjával Miskolcra költözik. A kórháztól nem messze, az úgynevezett "Roni házban", azaz a miskolci Ronald Házban kaptak egy szobát, innen jártak át a kórházba a kivizsgálásokra, illetve a kemoterápiára.
A kemoterápia nagyon megviselte a fiatal lányt: míg csepegett az infúzió, 12-13 órán át volt ágyhoz kötve, de a folyamatos rosszullét és az étvágytalanság miatt nagyon le is fogyott, sőt még a hosszú ébenfekete haja is kihullott.
Margarétának azt is nehéz volt elviselnie, hogy folyamatosan távol van családjától, kisöccsétől és édesapjától, illetve hogy a barátok sem tudják látogatni. Kezelőorvosa azonban nagyon támogató volt, így a ballagására, illetve a 15. születésnapjára egy-egy hétvége erejére hazaengedte. Az is megszínesítette a nehéz hétköznapokat, amikor a híres magyar rapper, curtis-laogatas-rakos-kislany">Curtis meglátogatta a Roni ház lakóit, így Margarétát is. A zenész még ajándékot is vitt a ház beteg kis lakóinak, Margaréta például egy pulcsit kapott tőle.
93 kemoterápiás alkalom után az orvosok végre jó hírt tudtak közölni Emeséékkel:
A kislány tüdején lévő göbök végre elkezdtek összezsugorodni, ami azt jelenti, hogy Margaréta szervezete kezdi legyőzni a rákot.
Ennek örömére a kezelőorvos úgy döntött, Margaréta hazatérhet. Bár hátra van még hétfőn egy MRI vizsgálat, de a Roni házban már összepakolták a dolgaikat, csütörtökön pedig haza is utazott a család. Margaréta bár nagyon boldog, de örömét beárnyékolja némileg, hogy nem kezdheti el osztálytársaival az új középiskolát, magántanulóként fog tanulni.
Margarétának ugyanis most egy teljesen steril közegre van szüksége, éppen ezért otthon ki is kellett alakítaniuk egy steril szobát, ahova csak édesanyja és a testvére lép be, és ahonnan a kislány csak maszkban jön ki időnként, amikor kimegy a friss levegőre sétálni.
Sajnos még a kemoterápiát is tovább kell folytatni, de már nem infúzión keresztül, hanem tabletta formájában. Mivel a tabletta nem TB támogatott és ára megterheli a családot, ezért azt kérik, hogy aki teheti, támogassa őket anyagilag.
