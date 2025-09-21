Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
Újabb fejlemény Kaszás Nikolett eltűnése kapcsán; rejtélyes csecsemőhalál történt

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 21. 18:30
Mutatjuk a hét legolvasottabb híreit a Borson! Váratlan fordulat alakult ki az eltűnt Kaszás Nikolett ügyében, az egész országot megrázta a simontornyai csecsemő halála, a pápai repülőnapra emlékeztünk...
Erdei Róbert Arnold
Hiába keresik égen és földön a 27 éves túrázót, a magyar lányt egyelőre mintha a föld nyelte volna el. A hét legolvasottabb hírei közül a legtöbb olvasónkat Kaszás Nikolett rejtélyes eltűnése érdekelte. Nikolett szeptember 7-én  tömegközlekedéssel indult el túrázni a budapesti albérletéből. A túra végén még egy telefont megejtett, utána nyoma veszett.

Híreink közül a legtöbben Kaszás Nikolett eltűnésére voltak kíváncsiak. Ez az eddig ismert utolsó fotó róla
Híreink közül a legtöbben Kaszás Nikolett eltűnésére voltak kíváncsiak.  Ez az eddig ismert utolsó fotó róla / Fotó: Police.hu

Eltűnt Kaszás Nikolett

A hónap eleje óta gőzerővel kutat a magyar rendőrség és szerettei Nikolett után. A lány még eltűnés előtt értesítette az akkor éppen Prágában tartózkodó barátját, hogy a túra után elindult haza, ám sosem érkezett meg. A fiatal lány három helyszínen tudott volna aludni:

  • a szüleinél,
  • a barátjánál 
  • vagy az albérletében. 

Azonban egyik lakásban sem járt. A Bors úgy tudja, hogy a rendőrök még mindig nyomoznak, és ezúttal kiszélesítették a látókörüket.

Csecsemőhalál Simontornyán

A heti top5 második legolvasottabb cikke egy borzalmas tragédia volt, hiszen mindenkit megrázott a simontornyai csecsemő halála. Egy egyhetes gyermek vesztette életét a településükön. Az apró csecsemő a Tények információi szerint a hétéves bátyja hisztizése során vesztette életét. A fiú nem akart iskolába menni, ezért ugrált az ágyon, ahol a kisöccse is feküdt.

Az egész falut sokkolta, hogy mi történt a településükön / Fotó: Bors

A fiú rázuhant a babára, akinek a nyaka eltört. A sérült újszülötthöz azonnal riasztották a mentőket. Minden perc számított, ezért mentőhelikopter érkezett hozzá. A tragédia körülményeit a rendőrség vizsgálja. A történtek óta azonban szörnyű pletyka kezdett el terjedni a faluban. Azt rebesgetik, hogy a gyermekek szülei csak egy történetet meséltek el, hogyan hallgatott meg a kisfiuk és nem biztos, hogy a csecsemőhalál baleset miatt következett be.

A csecsemőt az egész szülőfaluja siratja / Fotó: TV2/Tények.hu

Nagydorogi csecsemőgyilkosság

A heti top5 harmadik legtöbbet olvasott története szintén egy szörnyű tragédia. Idén augusztus 20-án érkezett a bejelentés a rendőrségre, hogy eltűnt egy 2 hetes újszülött. Akkor még senki nem sejtette, hogy a gyermek sosem térhet haza. A kis Zalánkát a falu határában holtan találták és a megölésével az édesanyját gyanúsítják. A 25 éves nőt a nyomozók kiakarták hallgatni, ám erre egy ok folytán nem kerülhetett sor.

Az anyát a gyermeke megölésével gyanúsítják  / Fotó: Bors

Repülőnap

Harmincöt évvel ezelőtt, szeptember 16-án történt a magyar repülés történetének legsötétebb napja, a pápai repülőnap, ami kis híján tömegkatasztrófával ért véget. Sajnos így sem múlt el tragédia nélkül: a vadászpilóta egy merész manőver következtében életét vesztette. Még a végső percek pillanata előtt is azon volt, hogy gépet a tömeg elől eltérítse. Tekintsd meg a tragédia évfordulójára összeállított galériánkat!

A tragédia az egész országot megrázta / Fotó: Repülőmúzeum Szolnok

Kaszás Nikolett eltűnéséről a Metropol videóját itt nézheted meg:

Lapunknak korábban megszólalt a gyilkossággal vádolt nagydorogi anya. Erről videónkat itt nézheted meg:

Tekintsd meg a Ripost videóját a simontornyai tragédiáról!

 

