Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
22°C Székesfehérvár

Diána névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Csecsemőhalál Simontornyán: szörnyű pletyka terjed, megszólalt az egyik rokon

csecsemő
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 18. 15:00 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 18. 15:02
Simontornyamentőbaleset
A településen élőket sokkolta a tragédia. Találgatnak, mi lehetett a csecsemőhalál oka, hogyan történhetett ez meg Simontornyán. Rémhíreket kezdtek el terjeszteni arról, miszerint nem baleset történhetett a család házában. A Borsnak az egyik rokon nyilatkozott.
Bors
A szerző cikkei

Bezárkózva, csendesen gyászol Simontornyán az a család, akiknél néhány nappal ezelőtt borzalmas tragédia történt. A fiatal házaspár kisebbik, újszülött fia, a hétnapos Axel életét vesztette. A szülők szerint úgy történt a tragédia, hogy a nagyobbik fiuk, a hétéves Ármin nem szeretett volna iskolába menni, ami miatt hisztizett és ugrált az ágyon. A kisfiú elesett és rázuhant a kisöccsére, akinek eltört a nyaka. A helyiek azt rebesgetik, nem biztos, hogy a csecsemőhalál Simontornyán baleset miatt következett be. 

Csecsemőhalál Simontornyán: nem baleset történt?
Megrázta a helyieket a csecsemőhalál Simontornyán / Fotó: Bors

Csecsemőhalál Simontornyán: kifakadt a rokon

A Petőfi úton a járókelők lopva pillantanak arra a családi házra, ahol nemrég több tucatnyi rendőr és mentő dolgozott. Mentőhelikoptert is küldtek a sérült újszülötthöz, ami nem sokkal messzebb, egy nagyobb telken tudott leszállni. Azonban hiába rohantak, a kis Axelnek esélye sem volt, ugyanis az első információk szerint eltört a nyaka. A szülők állítják: baleset történt. Ám vannak, akik ezt nem akarják elhinni.

Múlt héten történt a haláleset. Itt mindenhol rendőr állt, ameddig csak a szem ellát

 – kezdte lapunknak István, a család egyik szomszédja. - Annyit tudunk, hogy a kisfiút nemrég hozták haza a kórházból. Nagyon örültek neki, látszott, mennyire szeretik. Egyébként a szülők egy fiatal házaspár, akik rendezett körülmények között élnek, kedvesek is. Náluk történt ez a borzalom. Úgy tudom, hogy a nagyobbik fiuk, a hétéves Ármin ugrált az ágyon és ráesett a kistesóra, aki azonnal meghalt… 

A szomszéd szerint vannak olyanok a településen, akik nem hisznek a családnak. Azt rebesgetik: súlyosabb dolog történhetett, mint baleset. 

Igen, elkezdett terjedni egy szóbeszéd, miszerint a szülők csak egy történetet meséltek el arról, hogyan halhatott meg a kisfiuk. Ez elég durva, mert azt állítják, hogy nem baleset volt. Én nem tudom, nem is akarok beleszólni… Ezt úgyis ki fogják deríteni az orvosok, akik megvizsgálják a picit. Rögtön kiderül, hogy hogyan halt meg

 – zárta szavait.

csecsemőhalál Simontornyán
A szülők szerint a nagyobbik fiuk esett rá véletlenül és szerencsétlenül a babára / Fotó: Bors

A szóbeszéd eljutott a családhoz is, amit felháborítónak tartanak. Kollégáink a tragédia helyszínén két rokonnal találkoztak, akik elmondták, hogy a család nem szeretne nyilatkozni, gyászolnak. Azonban a férfi kitért arra, hogy mit gondolnak a szóbeszédről. 

 Hallottuk, igen. Ha tudnám, hogy ki kezdte el a pletykát, hogy nem baleset történt… Azt biztos nem tenné zsebre, amit kapna tőlünk

 – mondta szűkszavúan. A családnak nincs kétsége felőle, hogy a baba halála szerencsétlen véletlen, baleset volt.

Az esettel kapcsolatban megkérdeztük a rendőrséget, akik elmondták, hogy büntetőeljárásban vizsgálják az esetet. 

A kérdéses haláleset körülményeit büntetőeljárás keretében, szakértők bevonásával vizsgálják a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóságán. Az esettel kapcsolatban, a nyomozás érdekeire tekintettel, további részleteket nem áll módunkban közölni

- válaszolták a Bors kérdésére.
 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu