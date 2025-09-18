Csecsemőhalál Simontornyán: szörnyű pletyka terjed, megszólalt az egyik rokon

Bezárkózva, csendesen gyászol Simontornyán az a család, akiknél néhány nappal ezelőtt borzalmas tragédia történt. A fiatal házaspár kisebbik, újszülött fia, a hétnapos Axel életét vesztette. A szülők szerint úgy történt a tragédia, hogy a nagyobbik fiuk, a hétéves Ármin nem szeretett volna iskolába menni, ami miatt hisztizett és ugrált az ágyon. A kisfiú elesett és rázuhant a kisöccsére, akinek eltört a nyaka. A helyiek azt rebesgetik, nem biztos, hogy a csecsemőhalál Simontornyán baleset miatt következett be.

Megrázta a helyieket a csecsemőhalál Simontornyán / Fotó: Bors

Csecsemőhalál Simontornyán: kifakadt a rokon

A Petőfi úton a járókelők lopva pillantanak arra a családi házra, ahol nemrég több tucatnyi rendőr és mentő dolgozott. Mentőhelikoptert is küldtek a sérült újszülötthöz, ami nem sokkal messzebb, egy nagyobb telken tudott leszállni. Azonban hiába rohantak, a kis Axelnek esélye sem volt, ugyanis az első információk szerint eltört a nyaka. A szülők állítják: baleset történt. Ám vannak, akik ezt nem akarják elhinni.

Múlt héten történt a haláleset. Itt mindenhol rendőr állt, ameddig csak a szem ellát

– kezdte lapunknak István, a család egyik szomszédja. - Annyit tudunk, hogy a kisfiút nemrég hozták haza a kórházból. Nagyon örültek neki, látszott, mennyire szeretik. Egyébként a szülők egy fiatal házaspár, akik rendezett körülmények között élnek, kedvesek is. Náluk történt ez a borzalom. Úgy tudom, hogy a nagyobbik fiuk, a hétéves Ármin ugrált az ágyon és ráesett a kistesóra, aki azonnal meghalt…

A szomszéd szerint vannak olyanok a településen, akik nem hisznek a családnak. Azt rebesgetik: súlyosabb dolog történhetett, mint baleset.

Igen, elkezdett terjedni egy szóbeszéd, miszerint a szülők csak egy történetet meséltek el arról, hogyan halhatott meg a kisfiuk. Ez elég durva, mert azt állítják, hogy nem baleset volt. Én nem tudom, nem is akarok beleszólni… Ezt úgyis ki fogják deríteni az orvosok, akik megvizsgálják a picit. Rögtön kiderül, hogy hogyan halt meg

– zárta szavait.

A szülők szerint a nagyobbik fiuk esett rá véletlenül és szerencsétlenül a babára / Fotó: Bors

A szóbeszéd eljutott a családhoz is, amit felháborítónak tartanak. Kollégáink a tragédia helyszínén két rokonnal találkoztak, akik elmondták, hogy a család nem szeretne nyilatkozni, gyászolnak. Azonban a férfi kitért arra, hogy mit gondolnak a szóbeszédről.

Hallottuk, igen. Ha tudnám, hogy ki kezdte el a pletykát, hogy nem baleset történt… Azt biztos nem tenné zsebre, amit kapna tőlünk

– mondta szűkszavúan. A családnak nincs kétsége felőle, hogy a baba halála szerencsétlen véletlen, baleset volt.