Feláldozta életét a pilóta a pápai repülőnapon: felesége és gyermekei végignézték a katasztrófát - Galéria

35 éve, 1990. szeptember 16-án, repülőnapot tartottak Pápán. A nyilvános esemény hatalmas tömeget vonzott a pápai reptérre, korábban ugyanis a katonai légibázisok a kívülállók számára teljesen elzárt területek voltak. A rendszerváltás aztán alapvető változásokat hozott a honvédségnél és a légierőnél egyaránt: a fegyveres erők világát közelebb akarták hozni a nyilvánossághoz. Ezt a célt szolgálta a pápai repülőnap is, amit egy kellemes, napsütéses őszi vasárnapra tűztek ki a szervezők.
Az első nyilvános repülőnapot a kecskeméti reptéren tartották meg és hatalmas népszerűségnek örvendett, 60 ezren voltak kíváncsiak a katonai gépekre. Ebből kiindulva rengeteg látogatót vártak a pápai repülőnapra is. A szervezők előrejelzése beigazolódott, a kora őszi hétvégén nagyon sokan utaztak el Pápára.
A pápai repülőtér más a második világháború idején is katonai repülőtérként működött. 1961-ig a szovjet hadsereg használta, majd a 47. Harcászati Repülőezred örökölte meg tőlük.
A szovjet gyártmányú MiG-23-as sugárhajtású elfogóvadászoknak Pápa lett a bázisterepe.
Épp ezért a repülőnap fináléjaként is, egy ilyen szuperszonikus elfogóvadásszal szerették volna elkápráztatni a nézőközösséget.
A MiG 23-as vezetésére sokáig egy másik pilóta volt kijelölve, azonban az utolsó pillanatban változott a terv és végül Soproni Károly őrnagyot jelölték ki. A pápai 1. vadászrepülő század parancsnoka kiválóan felkészült, lelkiismeretes pilóta volt. A kétgyerekes családapát közvetlen személyisége miatt beosztottjai és elöljárói egyaránt nagyon szerették, Sopi néven becézték.
A repülési terv szerint a MiG23-assal egy időben egy MiG21-es is felszállt volna, hogy az attrakció egy pontjánál szembe repüljenek egymással. A két repülő meg is kapta a felszállási engedélyt, majd kezdetét vette a show.
Ahogy Soproni őrnagy felhúzta a meredeken emelkedő gépét, rögtön hozzákezdett a szélesen ívelő jobb fordulóhoz, miközben intenzív süllyedést hajtott végre (...) így még gyorsabbá vált a gép süllyedése
— emlékszik vissza az Origo.
Csakhogy az őrnagy itt hibát követett el: a fordulót túl élesre húzta, aminek következtében kezelhetetlenné vált a gép és a repülő elkezdett túlságosan a bal szárnya felé dőlni.
A vadászgép bal szárnya nekicsapódott a talajnak, aminek hatására belobbant a kerozin. Csakhogy a lángoló gép ekkor nem megállt, hanem elpattant a földtől, majd újra a levegőbe emelkedett.
Soproni őrnagynak még volt akkora lélekjelenléte, hogy a vadászgépet minél messzebb kormányozza a nézőközönségtől, így végül egy kietlen részen csapódott a földbe.
Az őrnagynak esélye sem volt a túlélésre.
A nézők soraiban ott volt Soproniné Szabó Éva, az őrnagy felesége is, sőt magával vitte két kisgyermeküket is, hogy ők is megnézhessék apjuk műsorszámát. Egy későbbi vizsgálat aztán kimutatta, hogy a vadászgép hibátlan műszaki állapotban volt, az ütközést egyértelműen az okozta, hogy pilóta túl szűkre vette a fordulót. A baleset 30. évfordulóján emlékművet avattak a pápai repülőtéren az önfeláldozó pilóta emlékére.
