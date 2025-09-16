Feláldozta életét a pilóta a pápai repülőnapon: felesége és gyermekei végignézték a katasztrófát - Galéria

35 éve, 1990. szeptember 16-án, repülőnapot tartottak Pápán. A nyilvános esemény hatalmas tömeget vonzott a pápai reptérre, korábban ugyanis a katonai légibázisok a kívülállók számára teljesen elzárt területek voltak. A rendszerváltás aztán alapvető változásokat hozott a honvédségnél és a légierőnél egyaránt: a fegyveres erők világát közelebb akarták hozni a nyilvánossághoz. Ezt a célt szolgálta a pápai repülőnap is, amit egy kellemes, napsütéses őszi vasárnapra tűztek ki a szervezők.

Pilótahiba miatt kapott lángra a vadászgép az 1990. 09. 16-i pápai repülőnapon

Fotó: Repülőmúzeum Szolnok

Az első nyilvános repülőnapot a kecskeméti reptéren tartották meg és hatalmas népszerűségnek örvendett, 60 ezren voltak kíváncsiak a katonai gépekre. Ebből kiindulva rengeteg látogatót vártak a pápai repülőnapra is. A szervezők előrejelzése beigazolódott, a kora őszi hétvégén nagyon sokan utaztak el Pápára.

A pápai repülőnap fő attrakciója: a MiG-23-as vadászgép

A pápai repülőtér más a második világháború idején is katonai repülőtérként működött. 1961-ig a szovjet hadsereg használta, majd a 47. Harcászati Repülőezred örökölte meg tőlük.

A szovjet gyártmányú MiG-23-as sugárhajtású elfogóvadászoknak Pápa lett a bázisterepe.

Épp ezért a repülőnap fináléjaként is, egy ilyen szuperszonikus elfogóvadásszal szerették volna elkápráztatni a nézőközösséget.

Az utolsó pillanatban cserélték le a pilótát

A MiG 23-as vezetésére sokáig egy másik pilóta volt kijelölve, azonban az utolsó pillanatban változott a terv és végül Soproni Károly őrnagyot jelölték ki. A pápai 1. vadászrepülő század parancsnoka kiválóan felkészült, lelkiismeretes pilóta volt. A kétgyerekes családapát közvetlen személyisége miatt beosztottjai és elöljárói egyaránt nagyon szerették, Sopi néven becézték.

A repülési terv szerint a MiG23-assal egy időben egy MiG21-es is felszállt volna, hogy az attrakció egy pontjánál szembe repüljenek egymással. A két repülő meg is kapta a felszállási engedélyt, majd kezdetét vette a show.

Ahogy Soproni őrnagy felhúzta a meredeken emelkedő gépét, rögtön hozzákezdett a szélesen ívelő jobb fordulóhoz, miközben intenzív süllyedést hajtott végre (...) így még gyorsabbá vált a gép süllyedése

— emlékszik vissza az Origo.