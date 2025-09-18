Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Nagydorogi babagyilkosság: ezt teszi az anya, amikor a rendőrök hozzászólnak

Nagydorog
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 18. 18:50
gyerekhaláltragédiababa
Ismét megtagadta a vallomástételt a saját kisfia megölésével gyanúsított édesanya. Az augusztus 20-i, nagydorogi csecsemőgyilkosság ügyében a rendőrség folytatja a nyomozást.
Kóré Károly
A szerző cikkei

Ismét kihallgatták volna a nyomozók a nagydorogi csecsemőgyilkossággal gyanúsított édesanyát. A 25 éves, letartóztatásban ülő Viktóriát gépkocsival szállították a kalocsai börtönből Szekszárdra, de úgy tűnik, a nyomozás szempontjából felesleges volt vele megtenni a kétszer 48 kilométeres utat, ugyanis az anya a kirendelt védője javaslatára, nem tett vallomást.

Nagydorog
A nagydorogi csecsemőgyilkossággal gyanúsított anya nem tett vallomást  Fotó: Bors

Molnár Péter, Viktória ügyvédje a Borsnak elmondta: a mai napon kézhez kapták az eddig elkészült szakértői véleményeket.

- Többek között pszichológiai, orvosi és DNS-szakértők szakvéleményét ismerhetjük meg. Az anyag áttekintése után tudunk csak érdemben vallomást tenni – nyilatkozta a jogász.

A nagydorogi anyát nem látogathatják

Információink szerint Viktória jól viseli a börtönkörülményeket, igaz, rettentően hiányzik neki az édesanyja, a vőlegénye és az ötéves kisfia. Amíg a nyomozás érdekei nem engedik, nem látogathatják meg őt a rácsok mögött. A nő letartóztatását a bíróság augusztus 23-án, 30 napra rendelte el. Ez a jövő héten lejár, és akkor dönteni kell a kényszerintézkedés meghosszabbításáról. A szakértők szerint a történtek ismeretében valószínűtlen, hogy Viktóriát hazaengedik. 

Mint arról korábban beszámoltunk, augusztus 20-án bejelentés érkezett a rendőrségre, hogy Nagydorogon eltűnt egy 2 hetes újszülött. A kisbabát azonnal keresni kezdték, de csak a holttestét találták meg a falu határában. Megállapították, hogy a kis Zalánka gyilkosság áldozatává vált. A bűncselekménnyel az anyát gyanúsítják. Viktóriát a jogerős ítéletig, megilleti az ártatlanság vélelme. Azt azonban a szakértők a sérülésekből már egyértelműen kimondták, hogy a gyermeket valaki a földhöz vágta.

 

