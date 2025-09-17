Egyhetes csecsemőjüket siratják a simontornyai szülők: a 7 éves bátyja ugrott rá a babára

Egyhetes csecsemő halt meg Simontornyán. A gyermekhez mentőhelikopter érkezett, de már nem tudták megmenteni az életét. A Tények információi szerint hétéves bátyja nem akart iskolába menni, ezért hisztizett, és azon az ágyon ugrált, ahol a kisöccse is feküdt. Akkora erővel esett rá, hogy a baba nyaka eltört. A helyieket megrázták a történtek, a tragédia körülményeit a rendőrség még vizsgálja.

Simontornyán egy csecsemőre esett az ágyon ugráló bátyja. A kicsinek eltört a nyaka

Csecsemő nyaka tört el

Nagy a csend. Nincs mozgolódás a simontornyai házban. A család néhány napja még örömhírt posztolt arról, hogy megszületett második gyermekük. A boldogságukat azonban tragédia törte meg. Egyhetes kisbabájuk halt meg a gyerekszobában. A szomszédok azóta nem látták kijönni a házból a gyászoló szülőket.

A Tények információja szerint az újszülött kisfiúra hétéves bátyja ugrott rá. A két testvér egy ágyban aludt, és az ötven kilós Ármin hisztizett, mert nem akart iskolába menni. Ugrált az ágyon, ekkor történt meg a baj. A falu lakói közül valaki úgy tudja, hogy a kisfiú ahogy ráesett, eltörte a baba nyakát.

Ráugrott a nagyobb gyerek a picikére. Az, hogy játszott-e vele vagy véletlenül esett rá nem tudni, de a kisgyerek elhunyt

– mondta el a Tényeknek egy, a településen élő férfi, aki hozzátette még azt is, hogy a kicsi szörnyethalt, mert eltört a nyaka.

Mentőhelikopter és mentőautó is érkezett a helyszínre, de nem tudták megmenteni a pici életét. A helyieket megrázták a történtek. Többen azt mondták a Tények stábjának, hogy a szülők kábítószerezni szoktak. A rendőrség a haláleset körülményeit büntetőeljárás keretében, szakértők bevonásával vizsgálja.